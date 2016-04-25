«Ювентус» в пятый раз подряд становится чемпионом Италии

А получился он не таким простым, как могло показаться изначально. И возникших сложностей следовало ожидать. Каждый, кому не лень, связывал их с потерей важнейших для «Ювентуса» футболистов: Андреа Пирло уехал в Северную Америку, Карлос Тевес – в Южную, а Артуро Видаль отправился «за победой Лиге чемпионов» в мюнхенскую «Баварию». Да, им на смену пришли Пауло Дибала, Сами Хедира, Марио Манджукич, Эрнанес, но костяк, выстраивающий игру команды, был нарушен, а для выстраивания нового требовалось время.

Время, затянувшееся ровно на 10 туров. В этот период «Ювентус» потерпел 4 поражения, в том числе и от главных конкурентов: «Наполи» и «Ромы». Они чередовались и с ничейными результатами, и с еле вымученными победами. Поль Погба, Клаудио Маркизио и Альваро Мората – это, пожалуй, те игроки, которые должны были повести за собой весь коллектив, но в тот момент так и не показали свои лидерские качества. Все чаще велись разговоры о том, что бьянконери потеряли былую мощь, а чемпионский дух испарился. И пока они, в прямом смысле этого слова, болтались внизу турнирной таблицы, их место на вершине занимали то те же «Наполи» с «Ромой», то «Интер», которому предрекали такое же «возвращение» в ряды топовых команд, какое четыре года назад получилось у «ювентини», то даже «Фиорентина», бывало, поднималась на первое место.

И если поражения от неаполитанского и римского клубов можно было хоть как-то объяснить, то проигрыш «Сассуоло» не лез уже ни в какие рамки. Это понимали и болельщики, и, самое главное, игроки и руководство «Ювентуса». Тогда они поняли: «хватит!» Нужно было возрождать былой настрой и былую силу. Символично, что это произошло в дерби, на своем домашнем стадионе. В матче против принципиальнейшего соперника – «Торино» – бело-черные доказали, что способны, как и раньше, выходить из тяжелых ситуаций и буквально выгрызать победы. В той игре она пришла на 93 минуте после гола Хуана Куадрадо. И тут, как говорится, понеслось, машина завелась.

Фото: Juventus.com

«Ювентус» ждал непростой календарь: «Милан», «Палермо», «Лацио», «Фиорентина» – но он побеждал и поднимался все выше и выше. До конца первого круга туринцы вообще больше не теряли очков, во втором были отомщены «Рома» и «Удинезе», нанесшее «Юве» самое первое и, наверное, болезненное поражение, которое показывало, что у «бьянконери» действительно будут проблемы в этом сезоне. Но их, в итоге, как рукой сняло.

А ключевым, пожалуй, стал 25-й тур. Тогда «Ювентус» на своем поле принимал рвущийся к третьему в своей истории чемпионству «Наполи». Этот матч имел важнейшее психологическое значение для обеих команд: для одних он был шансом доказать свое возвращение после недолгого «отсутствия», а для других – готовность наконец выигрывать серьезно и по-настоящему. Игра получилось поистине итальянской: тактическая борьба клубов с хорошо выстроенной обороной и решающий гол в самом конце. Героем встречи стал Симоне Дзадза, которому удалось за пределами штрафной оторваться от опекающего его защитника и выстрелить в дальний угол. 1:0 – и вот оно, доказательство, что чемпионский дух «Ювентуса» не испарился, он просто спал и наконец проснулся.

Фото: Juventus.com

Победная серия продолжилась вплоть до сегодняшнего дня, хотя была сыграна лишь одна ничья – с «Болоньей». За это время бьянконери играли без пропущенных мячей 10 матчей подряд, и легендарный Джанлуиджи Буффон побил вратарский рекорд по количеству сухого времени, не пропуская на протяжении 973 минут. Эти цифры – как символ абсолютного лидерства «Ювентуса» в Серии А. Своя символика заключается и в том, что окончательное чемпионство досталось бьянконери в результате матча основных конкурентов: «Наполи» и «Ромы».

«Ювентус» доказал, что именно он являются футбольным флагманом Италии. После провального старта его чуть ли не похоронили, но он как будто восстал и взошел на вершину. Вновь, в пятый раз подряд. Три скудетто от Антонио Конте, теперь уже два от Массимилиано Аллегри – каждое следующее из них все больше воспринимается как должное. Вся Италия, да и «бьянконери» уже давно ждут появления серьезных конкурентов, которые бы приблизились к уровню «Юве». Основная надежда, конечно, на возрождение великих «Милана» и «Интера».

Но теперь это если и произойдет, то только в следующем сезоне. А пока «la «Juventus» è campione d'Italia!» Следующая оставнока – Лига чемпионов!