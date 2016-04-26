«Ростов» 3:0 «Зенит»: ростовчане разгромили действующего чемпиона

В глубине души каждый болельщик «Зенита» находился в ожидательно-боязливом состоянии перед этой игрой. На неделе команда провела тяжелейший поединок на Кубок России, в котором удалось обыграть «Амкар» только в серии послематчевых пенальти. Соответственно, было сыграно 120 минут вместо 90, и это только ухудшило физическую готовность питерцев перед важнейшей встречей с идущим на первом месте «Ростовом». И идущим там неслучайно.

Ныне коллектив с берегов Дона тренирует Курбан Бердыев — человек, который дважды привел к чемпионству казанский «Рубин». Не обладавший, стоит признать, каким-то выдающимся подбором игроков. Но главный тренер смог собрать, построить, склеить из них настоящую команду: организованную, дисциплинированную, стоящую друг за друга, считающую коллективное важнее индивидуального. То же самое Бердыев сделал и в своем нынешнем клубе. Это все понимают, этого все боятся, и многие от этого страдают.

Как, например, «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», всегда заочно называющиеся самыми главными претендентами на самые высокие позиции. Но все они были одолены командой, которая в прошлом сезоне еле спаслась от вылета в первый дивизион. А в нынешнем, как думали многие, заняла не свое место. Но она продолжила одерживать победу за победой над фаворитами. За счет чего? Курбан Бердыев, в общем-то, не придумал ничего нового: тотальная игра в обороне, где каждый держит свою позицию, при это постоянно страхуя своих партнеров, мощный прессинг и молниеносные контратаки. Мало кто может придумать что-то против этого.

Фото: fc-rostov.ru

Вот и «Зенит» не смог. На протяжении всей игры питерцы катали мяч, но остроты у ворот создать никак не удавалось. Защитники «Ростова» блокировали все возможные варианты передач. Да, у сине-бело-голубых была серьезная внутренняя проблема: выбыл самый главный зачинщик атак, самый главный созидатель – Мигель Данни.

И если этим можно как-то оправдать отсутствие мысли в нападении, то провалы в обороне оправдать невозможно. Андре Виллаш-Боаш вновь поплатился за свою упертость. Прошлый матч со «Спартаком» показал, что у задней линии не получается безошибочно создавать искусственные оффсайды, но главный тренер питерцев продолжил использовать эту тактику. После чего и случился, по его собственным словам, гол, повлиявший на итоговый результат. Дмитрий Полоз остался один на границе положения «вне игры», получил разрезающую передачу из глубины от Нобоа, продвинулся к Юрию Лодыгину и вовремя скинул набегающему Канга на пустые ворота.

Фото: vk.com/fcrostov

Во втором тайме прессинг ростовчан привел к тому, что сине-бело-голубые потеряли мяч в середине поля, Иван Новосельцев сделал верховой пас на Сердара Азмуна, которого упустил Николас Ломбертс, и тот без проблем реализовал свой момент.

Единственный провал в обороне мог стоить «Ростову» спокойного окончания игры. Артем Дзюба после навеса от Игоря Смольникова оторвался от защитников, вытянул ногу, но угодил в крестовину. Собственно, это была единственная по-настоящему опасная ситуация у ворот донцев. У питерцев не получалось на поле абсолютно ничего: Дзюба не попадал, Халк играл с катастрофическим процентом брака, Витсель и Маурисио не созидали, защитники ошибались, Лодыгин не спасал, Шатов и вовсе выпал из игры.

А вот «Ростов» умудрился забить еще и третий. Александр Ерохин пробежал вдоль края штрафной площади и почти у самой лицевой линии выстрелил практически с нулевого угла, пробив Лодыгина и попав под перекладину.

На этом мучения «Зенита» закончились. 3:0 – можно ли назвать такой результат сенсационным? Думаю, что нет. «Ростов» окончательно утвердился в статусе главного претендента на золотые медали. Причем, что самое главное, показывая действительно чемпионскую игру. А сине-бело-голубым теперь остается надеяться на попадание в Лигу чемпионов. И то в лучшем случае.