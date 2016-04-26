Лига Чемпионов сухая полуфинальная

Различные прогнозы начали появляться сразу после определения пар полуфиналистов. Кто-то предвещал два, а кто-то и три забитых мяча, но ясно было одно Реал — явный фаворит. Несмотря на это, в аудитории футбольных фанатов нашлись и те, кто не стал заранее хоронить клуб из Англии. Ведь всем известно, что в полуфинал Лиги Чемпионов слабые команды не попадают. И вот за несколько часов до старта матча появилась неподтверждённая информация о том, что один из лидеров испанской команды не примет участия в игре. Позже эта информация подтвердилась. Криштиану Роналду всю игру просидел на скамейке запасных. Причиной, как выяснилось, стали проблемы со здоровьем, из-за которых он может пропустить и ответный матч.

Сложно описать, насколько велика эта потеря для подопечных Зинедина Зидана. С этого момента на просторах интернета стало появляться всё больше высказываний в поддержку Сити. Его сильными сторонами называли и, возможно, лучшего на данный момент голкипера Англии Джо Харта, и набравшего прекрасную форму Кевина Де Брёйне, и приобретённого за круглую сумму Рахима Стерлинга, и, конечно же, Серхио Агуэро.

Со стартовым свистком все зрители забыли о прогнозах. Их взгляды были прикованы к полю и телеэкранам, но команды не радовали игрой: все осторожничали, прекрасно понимая цену любой ошибки. Атаки команд ограничивались лишь сольными проходами Гарета Бэйла у мадридцев,

но они ни к чему не приводили, так как просто не доходили до ударов. Следственно, и голам было неоткуда взяться. Даже штрафные, которых было достаточное количество, не создавали опасных моментов.

На 39 минуте матча Манчестер потерял одного из своих лидеров. Давид Сильва получил травму, не позволившую ему продолжить игру. Вместо него на поле вышел Келечи Ихеаначо. Это был довольно смелый шаг со стороны Мануэль Пеллегрини, ведь он выпускал второго форварда против одного из лучших клубов не только Европы, но, возможно, и мира.

К концу первого тайма статистика у команд была почти равная: одинаковое владение мячом, одинаковое количество ударов по воротам друг друга и при этом ни одного попадания в створ.

Во втором тайме команды порадовали большим количеством атакующих действий, но первого острого момента пришлось ждать ещё почти 10 минут. На 53 минуте матча Рамос пробил головой прямо во вратаря, но безрезультатно. Ответ хозяев не заставил себя долго ждать. Они ответили опасной атакой в исполнении Агуэро, которая тоже, однако, не была успешной.

При малом количестве ударов команды продолжали очень много фолить, однако главный арбитр матча сумел удержать себя в руках и показал при 31 нарушении всего три карточки за игру. До конца матча команды пытались атаковать, но распечатать чьи-либо ворота игрокам так и не удалось.

Оценивая игру в целом, отметим, что хозяева нанесли пять ударов по воротам противника, но только два из них попали в створ. Гости же попытались выйти вперёд 11 раз, но при этом Харта они побеспокоил всего три раза. Теперь обладатель путёвки в финал, который пройдёт в Милане определится в ответном матче на Сантьяго Бернабеу. Вторую путёвку в финал разыграют между собой мюнхенская Бавария и мадридский Атлетико.