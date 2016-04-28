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Битва в Мадриде. Эпизод 2: полуфинал
Фото:uefa.com

Битва в Мадриде. Эпизод 2: полуфинал

Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Атлетико сумел расправиться с одним из главных фаворитов розыгрыша Лиги Чемпионов, Барселоной, но команде всё ещё предстоит пройти 2 стадии турнира, чтобы завоевать первый в истории клуба трофей. Во втором полуфинале Лиги Чемпионов жребий свёл их с командой, которая 5 раз за свою историю выигрывала этот трофей и 5 раз обжигалась в финале турнира.

NekitArmandych
Никита Арманд
Атлетико МадридОблак, Луис, Савич, Хуанфран, Хименес, Коке, Фернандес, Габи, Сауль (Тейе 85), Гризманн, Торрес
Бавария МюнхенНойер, Бернат (Бенатиа 77), Лам, Алаба, Алькантара (Мюллер 70), Мартинес, Коста, Алонсо, Видаль, Коман (Рибери 64), Левандовски
ГОЛ1-0 11 мин Сауль
судьяМарк Клаттенбург Наказания: Коста (40 мин) Нойер (82 мин) Бенатиа (82 мин) Сауль (84 мин) Видаль (88 мин)
ПРОИСШЕСТВИЯМатч полуфинала Лиги Чемпионов между командами Атлетико Мадрид и Бавария Мюнхен на стадионе Висенте Кальдерон (Мадрид Испания)

После безголевого и безударного противостояния Манчестер Сити и Реала, этот матч выглядел вдвойне интереснее. Ведь хозяева мадридского стадиона с первых минут прессинговали оппонентов, а уже на 11 минуте сумели открыть счёт. Сауль Ньегес сумел пройти четверых защитников мюнхенского клуба и пробить в дальний угол ворот.

Забив быстрый гол, игроки Атлетико отдали инициативу, сосредоточившись на обороне, и лишь иногда проводили контратаки. Которые, к слову, тоже таили в себе угрозу, но главной задачей команды Диего Симеоне было сдержать ответный натиск Баварии. Первая же ответная атака запросто могла сравнять счёт и поставить Атлетико в невыгодное положение. Роберт Левандовски практически заталкивал мяч головой в ворота Атлетико, но в последний момент Хосе Мария Хименес помешал ему вписать своё имя в протокол матча и выбил мяч на угловой.

К тому моменту когда секундомер показывал, что прошло уже полчаса игры команды обменялись ещё несколькими опасными атаками. У мадридцев попытался отличиться Антуан Гризманн...

...а у Баварии — Артуро Видаль, но им помешали вратари команд Ян Облак и Мануэль Нойер. Статистика команд после первого тайма показала, что подопечные Хосепа Гвардиолы владели мячом 67% времени, но при этом обе команды совершили по 7 ударов по воротам. Но та же статистика показала, что мадридская команда была точнее: 4 удара в створ против 1 у соперников. Второй тайм не преподнёс никаких неожиданностей: Бавария продолжала атаковать, Атлетико продолжал отбиваться и играть на контратаках. Первый опасный момент во втором тайме мы увидели на 53 минуте: Давид Алаба ударил из-за пределов штрафной, но мяч попал в крестовину и отлетел обратно в поле.

Давление на ворота хозяев только усиливалось, и через несколько минут Облаку пришлось отбивать очередной мяч, теперь уже от Хави Мартинеса, который опасно пробил со второго этажа.

Команда из Мадрида всеми силами стремилась увести игру от своих ворот, но удалось им это лишь к 75 минуте, когда Гризманн практически повторил проход Сауля и сделал передачу на Фернандо Торреса, который попытался удвоить преимущество своей команды. Он, как и Сауль в начале матча, ударил в дальний угол, но попал в штангу. После этого мяч отскочил к Коке, он попытался добить мяч в ворота, но Нойер в очередной раз спас команду. 

По итогам второго тайма команды поменялись ролями: Бавария всё так же лидировала по владению, но и нанесла 12 ударов, половина из которых попала в створ. У Атлетико цели достиг всего 1 удар из 4. Команды сохранили интригу в своём противостоянии и основная борьба за выход в финал развернётся в Мюнхене.

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