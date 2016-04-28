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«Зенит» 4:1 «Кубань»: сине-бело-голубые реабилитировались перед болельщиками
Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» 4:1 «Кубань»: сине-бело-голубые реабилитировались перед болельщиками

Санкт-петербургский «Зенит» на «Петровском» уверенно разобрался с краснодарской «Кубанью» и снова дал своим поклонникам надежду на чемпионство. Никита Воробьев рассказывает о ходе этого матча.

nikitavorobey
Nikita Vorobiev
ЗенитЮрий Лодыгин, Игорь Смольников (Дмитрий Богаев, 83), Доменико Кришито, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Артур Юсупов, Хави Гарсия, Аксель Витсель (Жозе Маурисио, 75), Олег Шатов, Артем Дзюба (Александр Кокорин, 75), Халк
КубаньДмитрий Стажила, Аподи, Георгий Зотов, Фелипе Сантана, Шандау, Игорь Армаш, Денис Якуба, Арсен Хубулов, Георге Букур (Владимир Лобкарев, 67), Максим Майорович (Игорь Жураховский, 79), Евгений Селезнев (Роман Павлюченко, 77)
ГОЛШатов, 21 (1:0); Селезнев, 24 (1:1); Дзюба, 39 (2:1); Халк, 65 (3:1); Шатов, 72 (4:1).
ПРОИСШЕСТВИЯРоссия - Премьер-Лига. 26-й тур

Очевидно, что обе команды должны были испытывать серьезные психологические проблемы перед этой встречей. За два дня до нее главный тренер краснодарцев Сергей Ташуев неожиданно, на фоне всех проблем клуба, заявил о своем уходе. Питерцы же чуть раньше потерпели досадное, но справедливое поражение от «Ростова», которое практически лишило их шансов на золотые медали.

Вот только «зенитчикам» было удалось превратить моральную ослабленность соперника в свое преимущество. Забыв о каких-либо тактических задачах, они всеми силами рванули вперед, на ворота Дмитрия Стажилы, заменявшего удаленного в прошлой игре голкипера кубанцев Александра Беленова. Сначала Артем Дзюба после прострела Халка с левого фланга пытался поразить цель пяткой, затем он же откликнулся на навесную передачу от Артура Юсупова, но мяч снова не пересек линию.

Особенно активны были крайние защитники сине-бело-голубых: Игорь Смольников без устали бороздил правый край, Доменико Кришито, вышедший на матч с капитанской повязкой, комбинировал на левом. Халк и Олег Шатов любезно освободили им свои фланги, играя как бы оттянутых форвардов и перемещаясь по всему фронту атаки. Дзюба также не ограничивался ролью центрфорварда и очень часто разыгрывал на своих партнеров. «Кубань» же предоставила своим оппонентам полную свободу. Делайте, что хотите. В итоге, в первую половину тайма «Зенит» в 10 раз превысил количество опасных моментов по сравнению с поединком в Ростове. Десять против одного. 

Фото: fc-zenit.ru
Фото: fc-zenit.ru

Но дебютный гол этой встречи так и не стал «быстрым», ведь забит он был на двадцать первой минуте. Не часто такое случается, что Халк позволяет кому-то из соклубников пробить со штрафного, но обычно это приносит успех. Особенно в матчах с «Кубанью». Если во встрече за Кубок России гол со стандарта положил Маурисио, то на этот раз это сделал Шатов. Мяч предательски нырнул перед голкипером и угодил в сетку.

Однако краснодарцев это нисколько не смутило. Они быстро организовали первый момент, нанесли первый удар и забили первый гол. Правда, единственный для себя. Но зато очень красивый. Выстрел из-за пределов штрафной от Евгения Селезнева стал настоящим украшением этого противостояния.

Но вскоре все вернулось на круги своя. Игра вновь стала такой, какой она была изначально: с полным преимуществом хозяев поля. За пять минут до перерыва Смольникову и Дзюбе удалось сделать то, что не получилось матчем ранее: первый подал, второй оторвался от оборонцев и забил. Похожий трюк во встрече с «Ростовом» закончился попаданием в крестовину.

В начале второго тайма Селезнев снова имел возможность сравнять счет сильным ударом, но на этот раз каркас спас «Зенит». А вот спасти ворота «Кубани» от Халка не могло ничто. Получил бразилец мяч на подступе к штрафной, эффектно убрал защитника и вонзил снаряд в дальний гол. Мигель Данни, находящийся в тот момент на трибуне, окончательно успокоился и начал аплодировать. Справились и без него.

Фото: fc-zenit.ru
Фото: fc-zenit.ru

Это доказало и наступление, приведшее к последнему голу в этой встрече. Аксель Витсель с позиции бровочника сделал разрезающую передачу на Халка, тот продолжил ее во владения Стажилы, а завершил ускорившийся с центра поля и обогнавший своего визави Шатов. Кольцевая композиция матча: Шатов забил первый – Шатов забил последний.

4:1 – настроение футболистов команды с берегов Невы перед финальным поединком на Кубок России явно улучшилось, и теперь они точно готовы дать бой ЦСКА. Если у болельщиков сине-бело-голубых были какие-то сомнения, то сейчас их эмоциональное состояние явно повысилось, ведь они снова увидели настоящий «Зенит». Комбинирующий, атакующий, уничтожающий.

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