Как ЦСКА переиграл «Урал»

Сложно налаживать сильную игру, когда чуть ли не каждый матч из-за травмы пропускают несколько важных игроков, но Леониду Слуцкому приходится это делать. На этот раз к травмированному Георгию Щенникову добавились Марио Фернандес и Александр Головин. Радует то, что на поле появился Василий Березуцкий, не принимавший участие в матче с «Динамо» .

Проблему нехватки кадров наставник армейцев решил несколько оригинально: вместо Щенникова на левый фланг обороны вышел Сергей Ткачев (номинально — крайний полузащитник), место Фернандеса занял Алексей Березуцкий (номинально — центральный защитник).

Гости ожидаемо взяли игру в свои руки, создав момент уже на шестой минуте усилиями Аарона Оланаре, обыгравшего нескольких защитников «Урала» . Николай Заболотный отбил мяч перед собой, но подоспевший на добивание Ахмед Муса не смог отправить мяч в ворота.

Оланаре на протяжении всего матча радовал своей игрой поклонников красно-синих, о чем свидетельствуют статистические выкладки, предоставленные агенством InStat:

Активность на половине поля соперников принесла свои плоды: на 19 минуте после навеса Василия Березуцкого мяч попал в ногу Понтусу Вернблуму, тот изящно пробросил пяткой на Оланаре, который завершил атаку голом в ворота хозяев поля — 1:0.

ЦСКА проводил большинство своих атак через центр с забросами на мощного Оланаре:

Статистика ударов по воротам «Урала», являющаяся логичным продолжением предыдущего рисунка:

Постоянному контролю мяча со стороны ЦСКА в некоторой мере способствовали сами игроки «Урала»: 30 потерь мяча на своей половине — это слишком:

Неудивительно, в первом тайме у гостей было как минимум три опасных момента, уложившиеся в семь минут. Сначала на 24-ой минуте Оланаре останавливил мяч на линии поля, после чего сделал навес на Мусу, но Александр Мартынович отвел угрозу от ворот. Затем все тот же Оланаре мог делать дубль на 26-ой минуте, но не смог перегирать вратря при выходе один-на один. И на тридцать первой убойнейшим шансом не воспльзовался Алан Дзагоев: после паса Романа Еременко полузащитник не смог отправить мяч в пустые ворота, попав в ногу Артему Фидлеру.

Хочется снова похвалить Аарона Оланаре. Нигериец развивается от матча к матчу, демонстрируя приличный уровень игры. Фактурой он похож на Сейду Думбия — такой же крепкий техничный нападающий, который, если будет нужно, может убежать в отрыв, имея неплохую скорость. В матче с «Уралом» Аарон неприлично много для форварда перемещался по чужой половине поля, демонстрируя отличные физические качества.

До конца первого тайма мяч уверенно держался у игроков ЦСКА, но перевести это преимущество в счет на табло армейцы не смогли, и команды ушли на перерыв со счетом 0:1.

После перерыва журналисты обратили внимание на недобор игроков красно-синих на скамейке. Как оказалось, Роман Широков смотрит игру с трибун из-за высокой температуры.

После перерыва ЦСКА все так же продолжал контролировать ход встречи, приближая второй гол в ворота Заболотного.

обратите внимание на то, как ЦСКА постепенно наращивал контроль мяча в течение второго тайма.

Второй гол не заставил себя ждать. На 59-ой минуте Тошич сыграл в стенку с Оланаре, тот прострелил на другой край штрафной, где Муса четко отправил мяч в ближний угол - 2:0. Это было похоже на приговор.

Но настоящий приговор армейцы игрокам из Екатеринбурга вынесли на 79-ой минуте. Полсе проникающий передачи Муса убежал чуть ли не за лицевую линию, но увидел Алана Дзагоева и точным пасом отправил мяч ему прямо в ноги. Второрй раз за этот вечер Алан не попасть в пустые не мог - 3:0.

Игроки поздравили Дзагоева с рождением второго ребенка, отпраздновав его гол в стиле Бебето.

Рубрика «Занимательные факты»: Муса атаковал меньше, чем Игорь Акинфеев, а наступательные способности Оланаре и Сергея Игнашевича равны.

Подводя итог, можно сказать, что матч получился таким, как и предполагали: постоянные атаки гранда и андердог, пытающийся как-то отбиться. В этот раз не получилось.



Источники медиа-материалов: статистическое агенство InStat; канал пользователя «Наш Футбол» на Youtube; официальная группа ПФК ЦСКА во «Вконтакте».