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Как ЦСКА переиграл «Урал»

Как ЦСКА переиграл «Урал»

Робкая попытка тактического разбора игры армейцев против «Урала» от Максима Шпинёва.

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Maxim Shpinev
УралЗаболотный; Данцев, Мартынович, Фонтанелло, Фидлер (Рязанцев,46); Сапета, Асеведо (Манучарян,45), Емельянов, Коробов (Меркулов,76), Кулаков; Гогниев
ЦСКААкнифеев; Ткачев, Игнашевич, В.Березуцкий, А.Березуцкий (Набабкин, 90); Дзагоев, Вернблум; Муса (Панченко,79), Еременко (Натхо,79), Тошич; Оланаре.
ГОЛ0-1, 19 мин. — Оланаре. 0-2, 59 мин. — Муса 0-3, 75 мин. — Дзагоев
ПРОИСШЕСТВИЯЧемпионат Росии, 25-ый тур. Стадион «Урал», Екатеринбург.

Сложно налаживать сильную игру, когда чуть ли не каждый матч из-за травмы пропускают несколько важных игроков, но Леониду Слуцкому приходится это делать. На этот раз к травмированному Георгию Щенникову добавились Марио Фернандес и Александр Головин. Радует то, что на поле появился Василий Березуцкий, не принимавший участие в матче с «Динамо» .

Проблему нехватки кадров наставник армейцев решил несколько оригинально: вместо Щенникова на левый фланг обороны вышел Сергей Ткачев (номинально — крайний полузащитник), место Фернандеса занял Алексей Березуцкий (номинально — центральный защитник).

Гости ожидаемо взяли игру в свои руки, создав момент уже на шестой минуте усилиями Аарона Оланаре, обыгравшего нескольких защитников «Урала» Николай Заболотный отбил мяч перед собой, но подоспевший на добивание Ахмед Муса не смог отправить мяч в ворота.

Оланаре на протяжении всего матча радовал своей игрой поклонников красно-синих, о чем свидетельствуют статистические выкладки, предоставленные агенством InStat:

Активность на половине поля соперников принесла свои плоды: на 19 минуте после навеса Василия Березуцкого мяч попал в ногу Понтусу Вернблуму, тот изящно пробросил пяткой на Оланаре, который завершил атаку голом в ворота хозяев поля — 1:0.

ЦСКА проводил большинство своих атак через центр с забросами на мощного Оланаре:

Статистика ударов по воротам «Урала», являющаяся логичным продолжением предыдущего рисунка:

Постоянному контролю мяча со стороны ЦСКА в некоторой мере способствовали сами игроки «Урала»30 потерь мяча на своей половине — это слишком:

Неудивительно, в первом тайме у гостей было как минимум три опасных момента, уложившиеся в семь минут. Сначала на 24-ой минуте Оланаре останавливил мяч на линии поля, после чего сделал навес на Мусу, но Александр Мартынович отвел угрозу от ворот. Затем все тот же Оланаре мог делать дубль на 26-ой минуте, но не смог перегирать вратря при выходе один-на один. И на тридцать первой убойнейшим шансом не воспльзовался Алан Дзагоев: после паса Романа Еременко полузащитник не смог отправить мяч в пустые ворота, попав в ногу Артему Фидлеру.

Хочется снова похвалить Аарона Оланаре. Нигериец развивается от матча к матчу, демонстрируя приличный уровень игры. Фактурой он похож на Сейду Думбия — такой же крепкий техничный нападающий, который, если будет нужно, может убежать в отрыв, имея неплохую скорость. В матче с «Уралом» Аарон неприлично много для форварда перемещался по чужой половине поля, демонстрируя отличные физические качества.

До конца первого тайма мяч уверенно держался у игроков ЦСКА, но перевести это преимущество в счет на табло армейцы не смогли, и команды ушли на перерыв со счетом 0:1.

После перерыва журналисты обратили внимание на недобор игроков красно-синих на скамейке. Как оказалось, Роман Широков смотрит игру с трибун из-за высокой температуры.

После перерыва ЦСКА все так же продолжал контролировать ход встречи, приближая второй гол в ворота Заболотного.

обратите внимание на то, как ЦСКА постепенно наращивал контроль мяча в течение второго тайма.

Второй гол не заставил себя ждать. На 59-ой минуте Тошич сыграл в стенку с Оланаре, тот прострелил на другой край штрафной, где Муса четко отправил мяч в ближний угол - 2:0. Это было похоже на приговор.

Но настоящий приговор армейцы игрокам из Екатеринбурга вынесли на 79-ой минуте. Полсе проникающий передачи Муса убежал чуть ли не за лицевую линию, но увидел Алана Дзагоева и точным пасом отправил мяч ему прямо в ноги. Второрй раз за этот вечер Алан не попасть в пустые не мог - 3:0.

Игроки поздравили Дзагоева с рождением второго ребенка, отпраздновав его гол в стиле Бебето.

Рубрика «Занимательные факты»: Муса атаковал меньше, чем Игорь Акинфеев, а наступательные способности Оланаре и Сергея Игнашевича равны.

Подводя итог, можно сказать, что матч получился таким, как и предполагали: постоянные атаки гранда и андердог, пытающийся как-то отбиться. В этот раз не получилось.
 

Источники медиа-материалов: статистическое агенство InStat; канал пользователя «Наш Футбол» на Youtube; официальная группа ПФК ЦСКА во «Вконтакте».

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