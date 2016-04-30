Василий не может - брат поможет! ЦСКА обыграл «Динамо»

Говорят, раньше матчи ЦСКА с «Динамо» собирали зрителей побольше, чем матчи ЦСКА со «Спартаком». Причины этого просты — друг другу противостояли два сильнейших спортивных обществ страны, за спинами которых находились две влиятельнейшие госструктуры: Министерство Обороны поддерживало ЦСКА, МВД покровительствовало «Динамо».

От нынешнего же супердерби осталась лишь яркая вывеска, за которой скрывается несколько поблекшая картина. Впрочем, проблемы только у «Динамо» (лишь одна победа в весенней части чемпионата на «Уфой», серия из четырех поражений подряд, двенадцатое место в таблице и туманное будущее тренера Андрея Кобелева). ЦСКА все еще остается одним из лидеров российского футбола. В связи с этим, считаю, не совсем корректно рассматривать эту встречу как супердерби. Скорее это был матч лидера чемпионата с командой, которой грозит попадание в стыки.

Игра для армейцев началась с неприятностей: на тренировке повреждение получил Василий Березуцкий, его место в заявке занял брат Алексей. Кроме того, в составе было несколько изменений по сравнению с матчем против «Локомотива»: место Георгия Щенникова на левом краю обороны занял Сергей Ткачев, а перспективный Александр Головин встал на позицию отвратительно проведшего последний матч Зорана Тошича.

Кобелев тоже произвел несколько изменений после прошлого проигранного матча с «Крыльями Советов»: в заявке наконец появились оправившиеся от травм Кристофер Самба, Игорь Денисов и Алексей Козлов.

ЦСКА с самого начала уверенно контролировал мяч, но ощутимых дивидендов это не приносило. Армейцам не хватало креативной мысли впереди. Немудрено, учитывая, что на поле у «Динамо» было фактически пять защитников. Первый опасный момент, как ни странно, создали гости — счет чуть не открыл Фатос Бечирай. Уверенно пробравшись по бровке, Алексей Ионов навесил во вратарскую, где черногорец, находясь без опеки соперников, не сумел подстроиться под мяч.

Несмотря на преимущество армейцев, Антону Шунину лишь на 25-й минуте представилась возможность блеснуть мастерством. Что он и сделал, отважно забрав мяч в ногах у крепыша Оланаре.

Ничего более опасного до конца тайма ни одна команда создать не смогла. Футболисты «Динамо» не могли из-за того, что играли вторым номером. Безыдейность же ЦСКА впереди можно объяснить тяжелым кубковым матчем посреди недели с «Краснодаром».

На 54-ой минуте первую замену сделал Леонид Слуцкий, поменяв Оланаре на Бибраса Натхо. Таким образом, схема хозяев чуть изменилась: Ахмед Муса стал центрфорвардом, Алан Дзагоев сместился на левый край, а в центре расположились Натхо и Понтус Вернблум.

Сразу же после замены счет был открыт армейцами: после подачи с углового на ближнюю штангу Сергей Игнашевич сбросил мяч под удар Алексею Березуцкому, который переправил его в ворота.

И ведь не один момент был у Алексея, а его, между прочим, и на поле-то не планировали выпускать! Попади Березуцкий первый раз не в штангу, а второй — по воротам, шутки в спортивной прессе не смолкали бы еще неделю.

В концовке матча Андрей Кобелев решил пойти ва-банк и выпустил на поле Кристофера Самба. Конголезец, видимо, должен был работать кем-то вроде тарана на стандартах, однако моментов у ворот ЦСКА не возникало.

Обе команды, к сожалению, не обошлись без вынужденных замен. У ЦСКА вместо травмированного Марио Фернандеса на поле во втором тайме появился Кирилл Набабкин.. У «Динамо» в первом тайме сломался Томаш Губочан, которого заменил Андрей Ещенко, подведший команду в концовке матча. Грубо срубив Натхо, россиянин получил заслуженную красную карточку.

Матч, проводившийся на «Арене Химки» 24-го апреля, закончился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Армейцы продолжают участвовать в чемпионской гонке, а участи «Динамо» можно только посочувствовать — клуб со славной историей продолжает свое падение вниз.

Источники фото и видео: канал пользователя «Наш Футбол», официальные группы ПФК ЦСКА и ФК «Динамо» во «Вконтакте».