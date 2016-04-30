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Василий не может - брат поможет! ЦСКА обыграл «Динамо»

Василий не может - брат поможет! ЦСКА обыграл «Динамо»

Репортаж о матчем между претендентом на чемпионство и командой из нижней половины таблицы, коей внезапно оказалось московское «Динамо».

maxim_shpinev
Maxim Shpinev
ПФК ЦСКААкинфеев; Фернандес (Набабкин, 71), Игнашевич, А.Березуцкий, Ткачев; Дзагоев, Вернблум; Муса, Еременко, Головин; Оланаре (Натхо,54).
ФК «Динамо»Шунин; Губочан (Ещенко, 14), Козлов (Дьяков, 78), Хольмен, Живоглядов (Самба,71); Соснин, Денисов; Зобнин, Ионов; Бечирай.
ГОЛ1-0, А.Березуцкий, 56
ПРОИСШЕСТВИЯРФПЛ Чемпионат России, 25 тур, "Арена Химки", 11 000 зрителей.

Говорят, раньше матчи ЦСКА с «Динамо» собирали зрителей побольше, чем матчи ЦСКА со «Спартаком». Причины этого просты — друг другу противостояли два сильнейших спортивных обществ страны, за спинами которых находились две влиятельнейшие госструктуры: Министерство Обороны поддерживало ЦСКА, МВД покровительствовало «Динамо».

От нынешнего же супердерби осталась лишь яркая вывеска, за которой скрывается несколько поблекшая картина. Впрочем, проблемы только у «Динамо» (лишь одна победа в весенней части чемпионата на «Уфой», серия из четырех поражений подряд, двенадцатое место в таблице и туманное будущее тренера Андрея Кобелева). ЦСКА все еще остается одним из лидеров российского футбола. В связи с этим, считаю, не совсем корректно рассматривать эту встречу как супердерби. Скорее это был матч лидера чемпионата с командой, которой грозит попадание в стыки.

Игра для армейцев началась с неприятностей: на тренировке повреждение получил Василий Березуцкий, его место в заявке занял брат Алексей. Кроме того, в составе было несколько изменений по сравнению с матчем против «Локомотива»: место Георгия Щенникова на левом краю обороны занял Сергей Ткачев, а перспективный Александр Головин встал на позицию отвратительно проведшего последний матч Зорана Тошича.

Кобелев тоже произвел несколько изменений после прошлого проигранного матча с «Крыльями Советов»: в заявке наконец появились оправившиеся от травм Кристофер Самба, Игорь Денисов и Алексей Козлов.

ЦСКА с самого начала уверенно контролировал мяч, но ощутимых дивидендов это не приносило. Армейцам не хватало креативной мысли впереди. Немудрено, учитывая, что на поле у «Динамо» было фактически пять защитников.  Первый опасный момент, как ни странно, создали гости — счет чуть не открыл Фатос Бечирай. Уверенно пробравшись по бровке, Алексей Ионов навесил во вратарскую, где черногорец, находясь без опеки соперников, не сумел подстроиться под мяч.

vk.com/fcdm_official

Несмотря на преимущество армейцев, Антону Шунину лишь на 25-й минуте представилась возможность блеснуть мастерством. Что он и сделал, отважно забрав мяч в ногах у крепыша Оланаре.

Ничего более опасного до конца тайма ни одна команда создать не смогла. Футболисты «Динамо» не могли из-за того, что играли вторым номером. Безыдейность же ЦСКА впереди можно объяснить тяжелым кубковым матчем посреди недели с «Краснодаром».

vk.com/fcdm_official

На 54-ой минуте первую замену сделал Леонид Слуцкий, поменяв Оланаре на Бибраса Натхо. Таким образом, схема хозяев чуть изменилась: Ахмед Муса стал центрфорвардом, Алан Дзагоев сместился на левый край, а в центре расположились Натхо и Понтус Вернблум.

Сразу же после замены счет был открыт армейцами: после подачи с углового на ближнюю штангу Сергей Игнашевич сбросил мяч под удар Алексею Березуцкому, который переправил его в ворота.

И ведь не один момент был у Алексея, а его, между прочим, и на поле-то не планировали выпускать! Попади Березуцкий первый раз не в штангу, а второй — по воротам, шутки в спортивной прессе не смолкали бы еще неделю.

В концовке матча Андрей Кобелев решил пойти ва-банк и выпустил на поле Кристофера Самба. Конголезец, видимо, должен был работать кем-то вроде тарана на стандартах, однако моментов у ворот ЦСКА не возникало.

vk.com/pfc_cska

Обе команды, к сожалению, не обошлись без вынужденных замен. У ЦСКА вместо травмированного Марио Фернандеса на поле во втором тайме появился Кирилл Набабкин.. У «Динамо» в первом тайме сломался Томаш Губочан,  которого заменил Андрей Ещенко, подведший команду в концовке матча. Грубо срубив  Натхо, россиянин получил заслуженную красную карточку. 

vk.com/pfc_cska

Матч, проводившийся на «Арене Химки» 24-го апреля, закончился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Армейцы продолжают участвовать в чемпионской гонке, а участи «Динамо» можно только посочувствовать — клуб со славной историей продолжает свое падение вниз.

Источники фото и видео: канал пользователя «Наш Футбол», официальные группы ПФК ЦСКА и ФК «Динамо» во «Вконтакте».

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