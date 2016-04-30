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Что такое VAVEL?

Что такое VAVEL?

Главный редактор портала VAVEL Россия объясняет, зачем нужен еще один спортивный сайт.

ilya-sokolov
Ilya Sokolov

Что такое VAVEL?

VAVEL был основан около семи лет назад молодым человеком по имени Хавьер Роблес. Сейчас это пятый по посещаемости сайт в Испании после Marca, AS, Sport и Mundo Deportivo. У него существуют 12 разных версий на 8 языках. 13–я версия открывается сегодня в России.

Еще один спортивный сайт?

Полную свободу в выборе темы, объема и стиля изложения. Можно пытаться писать трактаты в стиле Игоря Рабинера, можно предаваться шизофазии в духе сайта Rashmore. И то, и другое попадет на главную.

Тексты проверяет редакция, составленная из журналистов крупных изданий. Они смотрят русский язык и могут давать советы по содержанию статьи.

Содержание главной страницы VAVEL Россия можно легко подправить, став одним из авторов. Для этого нужно пройти регистрацию и написать в редакцию по адресу: [email protected]

Зачем мне писать?

Есть несколько вариантов:
– Аудитория
– Практика
– Аккредитации
– Портфолио

Или спросите про мотивацию у наших авторов :)

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