Жаркое дерби. «Спартак» прервал беспроигрышную серию «Локомотива»

«Дальше действовать будем мы», – такой баннер разместили на своей трибуне болельщики московского «Спартака», чей разговор с футболистами после матча с «Мордовией» вызвал в спортивном сообществе немало споров. Одни говорили, что команда обязана отвечать перед фанатами за свои действия на поле, другие же напротив советовали болельщикам угомонить свой пыл и смириться с тем, что «Спартак» в этом сезоне уже лишился чисто математических шансов на чемпионство.
Как бы то ни было, сегодня команда вновь вышла в новом экспериментальном составе. Место Артёма Реброва занял Сергей Песьяков, а капитанская повязка от дисквалифицированного (из-за перебора «горчичников») Сальваторе Боккетти перекочевала к Денису Глушакову, для которого матч против «Локомотива» особенный, ведь именно железнодорожники дали ему путь в большой футбол и национальную сборную. Кстати, на матче присутствовал Леонид Слуцкий, который явно отметил для себя, что у спартаковцев есть способные молодые защитники – Александр Пуцко и Илья Кутепов, чей выход на поле держал в напряжении всех болельщиков. Отсутствовал Дмитрий Комбаров, получивший травму на тренировке.
«Локомотив» же выглядел спокойно и уверенно, первые 20 минут матча команда полностью контролировала мяч. Спартаковцы наглухо засели в оборону. Казалось, что игра будет скудной на атаки, так как больше всего действий происходило в середине поля. Ворота М.Гильерме никто не беспокоил.
Игра перевернулась после того, как П.Шкулетич, прорвавшись в штрафную Песьякова, был сбит Александром Пуцко. Этот момент явно вызовет много споров, но Иван Федоров решил не ставить пенальти и не прерывать атаку спартаковцев.
Так на 25-ой минуте матча у Квинси Промеса был прекрасный момент открыть счёт после передачи Жано Ананидзе, но мяч прошёл мимо ворот. Дальше игра стала стремительно ускоряться, команды начали обмениваться проходами к воротам. Один из таких проходов в концовке первого тайма увенчался автоголом. И.Попов пытался выдать передачу на Зе Луиша, но мяч попал на ногу Яна Дюрицы и оказался в воротах железнодорожников.
После перерыва игра продолжала набирать обороты. Уже на 49-ой минуте футболисты «Локомотива» нанесли опасный удар по воротам С.Песьякова. Н.Пейчинович легко прошёл спартаковских защитников, что заставило Дмитрия Аленичева подняться на ноги и выйти к кромке поля. Активно действавал Жано Ананидзе, чьё появление в стартовом составе тоже стало неожиданностью.
На 58-ой минуте произошла первая замена. Вместо Д.Ндинга на поле появился А.Миранчук, который сразу же отметился отличным проходом к воротам гостей. Команды продолжали атаковать друг друга, обстановка начала накаляться. За 15 минут И.Федотов раздал 5 предупреждений.
На 77-ой минуте Игорь Черевченко решил усилить линию атаки, выпустив на поле 19-ти летнего нападающего Рифата Жемалетдинова. Дмитрий Аленичев на это ответил заменой Джано Ананидзе, на поле вышел Александр Зуев.
К 90-ой минуте матч достиг своего эмоционального апогея. Арбитр добавил 5 минут к основному времени. На 92-ой минуте Квинси Промес на скорости убежал от защитников «Локомотива» и сделал отличную передачу на А.Зуева, но защитники железнодорожников подоспели. Казалось бы момент был упущен, но Зуев добежал до линии ворот и выдал пас на Зе Луиша, который успешно отправил мяч в ворота, поставив точку в этом противостоянии.
Таким образом, московский «Спартак» поднялся на 6-ое место в турнирной таблице, порадовав своих болельщиков. «Локомотив» же ждёт очень сложный выездной матч с «Ростовом».