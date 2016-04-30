Жаркое дерби. «Спартак» прервал беспроигрышную серию «Локомотива»

С. Песьяков(В) С. Брызгалов А. Пуцко И. Кутепов Е. Макеев Ромуло Д. Глушаков(К) Ж. Ананидзе (А. Зуев, мин.86) И. Попов (А. Зотов, мин.75) К. Промес Зе Луиш

С. Песьяков(В) С. Брызгалов А. Пуцко И. Кутепов Е. Макеев Ромуло Д. Глушаков(К) Ж. Ананидзе (А. Зуев, мин.86) И. Попов (А. Зотов, мин.75) К. Промес Зе Луиш

Спартак : С. Песьяков(В) С. Брызгалов А. Пуцко И. Кутепов Е. Макеев Ромуло Д. Глушаков(К) Ж. Ананидзе (А. Зуев, мин.86) И. Попов (А. Зотов, мин.75) К. Промес Зе Луиш

М. Гильерме(В) В. Денисов Я. Дюрица А. Касаев (Р. Жемалетдинов, мин.77) А. Коломейцев (Э.Хенти, мин.86) Д. Ндинга (А. Миранчук, мин.58) Н. Пейчинович А. Самедов Д. Тарасов В. Чорлука(К) П. Шкулетич

М. Гильерме(В) В. Денисов Я. Дюрица А. Касаев (Р. Жемалетдинов, мин.77) А. Коломейцев (Э.Хенти, мин.86) Д. Ндинга (А. Миранчук, мин.58) Н. Пейчинович А. Самедов Д. Тарасов В. Чорлука(К) П. Шкулетич

Локомотив : М. Гильерме(В) В. Денисов Я. Дюрица А. Касаев (Р. Жемалетдинов, мин.77) А. Коломейцев (Э.Хенти, мин.86) Д. Ндинга (А. Миранчук, мин.58) Н. Пейчинович А. Самедов Д. Тарасов В. Чорлука(К) П. Шкулетич

«Дальше действовать будем мы», – такой баннер разместили на своей трибуне болельщики московского «Спартака», чей разговор с футболистами после матча с «Мордовией» вызвал в спортивном сообществе немало споров. Одни говорили, что команда обязана отвечать перед фанатами за свои действия на поле, другие же напротив советовали болельщикам угомонить свой пыл и смириться с тем, что «Спартак» в этом сезоне уже лишился чисто математических шансов на чемпионство.

Как бы то ни было, сегодня команда вновь вышла в новом экспериментальном составе. Место Артёма Реброва занял Сергей Песьяков, а капитанская повязка от дисквалифицированного (из-за перебора «горчичников») Сальваторе Боккетти перекочевала к Денису Глушакову, для которого матч против «Локомотива» особенный, ведь именно железнодорожники дали ему путь в большой футбол и национальную сборную. Кстати, на матче присутствовал Леонид Слуцкий, который явно отметил для себя, что у спартаковцев есть способные молодые защитники – Александр Пуцко и Илья Кутепов, чей выход на поле держал в напряжении всех болельщиков. Отсутствовал Дмитрий Комбаров, получивший травму на тренировке.

«Локомотив» же выглядел спокойно и уверенно, первые 20 минут матча команда полностью контролировала мяч. Спартаковцы наглухо засели в оборону. Казалось, что игра будет скудной на атаки, так как больше всего действий происходило в середине поля. Ворота М.Гильерме никто не беспокоил.

Игра перевернулась после того, как П.Шкулетич, прорвавшись в штрафную Песьякова, был сбит Александром Пуцко. Этот момент явно вызовет много споров, но Иван Федоров решил не ставить пенальти и не прерывать атаку спартаковцев.

Так на 25-ой минуте матча у Квинси Промеса был прекрасный момент открыть счёт после передачи Жано Ананидзе, но мяч прошёл мимо ворот. Дальше игра стала стремительно ускоряться, команды начали обмениваться проходами к воротам. Один из таких проходов в концовке первого тайма увенчался автоголом. И.Попов пытался выдать передачу на Зе Луиша, но мяч попал на ногу Яна Дюрицы и оказался в воротах железнодорожников.

После перерыва игра продолжала набирать обороты. Уже на 49-ой минуте футболисты «Локомотива» нанесли опасный удар по воротам С.Песьякова. Н.Пейчинович легко прошёл спартаковских защитников, что заставило Дмитрия Аленичева подняться на ноги и выйти к кромке поля. Активно действавал Жано Ананидзе, чьё появление в стартовом составе тоже стало неожиданностью.

На 58-ой минуте произошла первая замена. Вместо Д.Ндинга на поле появился А.Миранчук, который сразу же отметился отличным проходом к воротам гостей. Команды продолжали атаковать друг друга, обстановка начала накаляться. За 15 минут И.Федотов раздал 5 предупреждений.

На 77-ой минуте Игорь Черевченко решил усилить линию атаки, выпустив на поле 19-ти летнего нападающего Рифата Жемалетдинова. Дмитрий Аленичев на это ответил заменой Джано Ананидзе, на поле вышел Александр Зуев.

К 90-ой минуте матч достиг своего эмоционального апогея. Арбитр добавил 5 минут к основному времени. На 92-ой минуте Квинси Промес на скорости убежал от защитников «Локомотива» и сделал отличную передачу на А.Зуева, но защитники железнодорожников подоспели. Казалось бы момент был упущен, но Зуев добежал до линии ворот и выдал пас на Зе Луиша, который успешно отправил мяч в ворота, поставив точку в этом противостоянии.

Таким образом, московский «Спартак» поднялся на 6-ое место в турнирной таблице, порадовав своих болельщиков. «Локомотив» же ждёт очень сложный выездной матч с «Ростовом».