За финал до конца. Боевая ничья во Львове

28 апреля. Тёплый весенний день, прекрасный город Львов. И все в этот день говорили лишь об одном: донецкий «Шахтёр» играет против «Севильи». У Луческу есть возможность «отомстить» за давний матч против андалусийцев, когда «Севилья» в 1/8 финала евросезона 2006/2007 выбила «Шахтёр». И сделала это весьма эффектно: сыграв дома вничью и проигрывая по ходу матча в Донецке со счётом 2-1, голкипер гостей Адрес Палоп сравнял счёт на последних секундах матча. Ну а дальше, в дополнительное время, Эрнесто Чевантон забивает победный гол.

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Но прошло довольно много времени, и что нам ожидать от противостояния на этот раз никто не знает.

С одной стороны – украинский «Шахтёр». Клуб, который этот евросезон проводит на высшем уровне. Обыграв таких соперников, как «Шальке», «Андерлехт» и «Брага», «горняки» сыграли вничью лишь один раз против клуба из Германии. Все остальные матчи заканчивались для украинцев победой. С другой стороны – испанская «Севилья». Клуб, который этот сезон проводит довольно-таки нестабильно, но имеет колоссальный опыт в играх подобного уровня. С определенными трудностями попали испанцы в этот долгожданный полуфинал. Только одна выездная победа против «Атлетика» из Бильбао, но такой тяжелый домашний матч. И лишь по серии пенальти подопечные Унаи Эмери пробились в полуфинал Лиги Европы. В общем, тяжело «Севилье» в этом сезоне играть в гостях. Статистика говорит о том же. Лишь 3 кубковых матча и один против того самого «Атлетика» закончились для «Севильи» победой. Все остальные выездные матчи – либо ничья, либо поражение.

Обе команды подошли к этому матчу с положительным настроем. В стан «горняков» вернулся дисквалифицированный из-за перебора желтых карточек Ракицкий. Вернувшийся на родину, но уже в составе другого клуба, Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе «Севильи». Все были настроены на борьбу, что и показал матч.

Свисток, и 90 минут противостояния во Львове начались. Гости начали игру активно, и это скоро принесло плоды. Уже на 6-ой минуте матча быстрым выходом со своей половины поля «Севилья» открывает счёт. Всего три паса понадобилось гостям для этого. Банега увидел открывшегося неподалеку от штрафной Гамейро, который в свою очередь решил сыграть в одно касание на Витоло. Последний стремительно вошел в штрафную площадь и, шатнув Ракицкого, отправил мяч между ног Пятову. На табло 0-1, и это тревожный звоночек для донецкого клуба.

sevillafc.es

Но «Шахтёр» не отчаялся. Быстро переварив произошедшее, «горняки» обратились к своей сильной стороне и стали играть в атакующий футбол. Используя быстрые фланги и прессинг на половине поля соперника, хозяева придавили гостей к их воротам. Да и «Севилья», решив, что с задачей «гол на выезде» они справились, отдала мяч «Шахтёру». Отрабатывали в защите все. Даже Витоло и Коноплянка помогали своим защитникам и всё чаще мешали проходам Измаили и Срны. Но к середине первого тайма испанская стена пала. Ситуация аналогичная первому голу: пас из глубины поля от Ракицкого, и вот уже Марлос выбегает один на один с Давидом Сорья. Бразилец свой шанс не упустил. 1-1 засветилось на электронном табло «Арена Львов». Всё тот же пас из глубины, и всё та же ошибка центральных защитников. Два аналогичных гола в разные ворота.

sevillafc.es

После пропущенного гола «Севилья» взбодрилась, но создать что-то действительно стоящее возле ворот Пятова у них не получалось. Зато «горняки» стали использовать длинные передачи, которые приносили успех. До опасных моментов не доходило, зато было видно, что футболисты «Севильи» не готовы к такому. Частые мелкие нарушения. Ошибки на своей половине поля. Складывалось ощущение, что своими агрессивными атакующими действиями «Шахтёр» сбил с толку гостей поля. И это принесло свои плоды. На 34-ой минуте Дзондзи ошибается в простой ситуации и даёт шанс Тайсону выбежать на ударную позицию. Бразилец зарабатывает лишь угловой, но зато какой ценный. После розыгрыша углового Марлос таки подаёт в штрафную, где никто не держит Тараса Степаненко. С метра Тарас «расстреливает» Давида Сорью и зажигает свою фамилию на табло стадиона. Счёт 2-1, и уже немного легче дышится хозяевам. Не самый приятный счёт для домашней игры, но и не поражение. К тому же впереди ещё целый тайм.

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sevillafc.es

Второй тайм «Севилья» начала куда бодрее, чем заканчивала первый. Стремительные фланговые атаки. Меньше ошибок и больше контроля мяча. Всё это привело к тому, что «Шахтёр» прижался к своим воротам и полагался лишь на быстрые контр-выпады в сторону чужих ворот. Но к середине тайма гости немного успокоились. Лишь на 62-ой минуте Крон-Дели проверил Пятова, ударив четко по центру ворот. Игра постепенно подходила к своему концу под диктовку испанской команды.

Не обошлось в игре и без травм. 70-я минута. Обычная ситуация, Крон-Дели просто разворачивался, но получил ужаснейшую травму – перелом левой коленной чашечки. Ближайшие 7-8 месяцев датчанин не сможет играть в футбол.

sevillafc.es

sevillafc.es

Травма Крон-Дели шокировла всех, ведь такое, не дай Бог, может случиться с каждым. После этого эпизода то ли «Шахтёр» отпустил игру, то ли травма товарища так вдохновила команду гостей, но к концу матча они стали играть в свой привычный, атакующий футбол. Уже через пять минут после того, как датчанин покинул поле на носилках, Гамейро отправил мяч в ворота соперника. Но польский рефери зафиксировал офсайд и отменил этот гол. Спустя еще пять минут уже Кучер спасает свою команду, вынося мяч почти с линии ворот. Но беда все-таки не обошла стороной донецкую команду. 81-я минута, Факунда Феррейра нарушает правила в своей штрафной: всё тот же Витоло убрал на замахе аргентинца и позволил нарушить на себе правила. Право на 11-метровый удар предоставили Кевину Гамейро. Пробив по центру, француз сравнял счёт. На табло 2-2, и уже не так весел «Шахтёр». Не очень удобный счёт для команды, которой предстоит выездная игра.

sevillafc.es

sevillafc.es

Последние минуты матча хозяева попытались придавить гостей. У них это получилось, но без особенного результата. Серия угловых не принесла совершенно ничего, и, спустя 4 добавленные минуты, судья дал знак об окончании матча. 2-2 на табло «Львов Арены», и нас ожидают фантастически интересные 90, а может и 180 минут в ответном матче, который состоится 5-го мая в Испании. Обе команды так жаждут этот трофей. Но кто окажется сильнее? Уже в этот четверг мы с вами это узнаем.