«Зенит» взял Кубок!

Уже многие годы к этому противостоянию не нужно искусственно накалять обстановку, придумывать завлекающие интриги или разыскивать дополнительные интересные факты. Фраза «Зенит» играет против ЦСКА» говорит сама за себя. Наиболее успешные клубы России последнего времени, бравшие еврокубки, по очереди выигрывающие чемпионат, борющиеся за него и в этом сезоне, спустя целых 14 лет вновь сошлись в решающем поединке за Кубок. Да еще и на замечательном стадионе в Казани.

Ради такого мероприятия начало 26-ого тура первенства было перенесено на четверг. В преддверии финала выше представленные клубы изрядно повеселились сами и порадовали своих болельщиков: «Зенит» разгромил «Кубань» со счетом 4:1, ЦСКА отправил три безответных мяча в ворота «Урала». Очевидно, что команды находились в полной боевой готовности.

Вот только без потерь все равно не обошлось. Питерцы потихоньку привыкают к отсутствию капитана и главного придумщика в атаке – Мигеля Данни. Хотя тот попал в заявку на игру, и это многих удивило. Кто-то даже обрадовался, что португалец уже готов выйти на поле, но пока он просто оказался на скамейке запасных, чтобы полностью прожить это событие внутри коллектива. У москвичей же встречу из-за дисквалификации пропустил Понтус Вернблум, что, конечно же, сказалось на ослаблении опорной зоны. Ему на замену вышел Бибрас Натхо, а Андре Виллаш-Боаш снова предпочел в кубковом матче Александра Кокорина в нападении и Михаила Кержакова на вратарской линии. Во всем остальном составы остались привычными нам.

Неспешное начало игры стало свидетельством высокой статусности этого матча. Зенитовцы с первых секунд взяли мяч под свой контроль и контролировали его, как будто пытаясь набрать как можно больший процент владения, без опасного продвижения к воротам Игоря Акинфеева. Армейцы же спокойно давали соперникам катать мяч и старались не давать им возможности для этого самого продвижения. Что-то похожее они исполнили в поединке с «Динамо», и это принесло результат. Но атаки сине-бело-голубых оказались более креативными и непредсказуемыми. Сначала Олег Шатов опустился чуть ли не в защитную линию и одной передачей разрезал всю оборону красно-синих, но Халк при приеме не поставил корпус, и снаряд у него выбили. Затем бразилец заработал право на штрафной, но не смог обмануть Акинфеева.

Фото: rg.ru

Однако Шатов и Халк все-таки смогли перехитрить своих визави: первый пофинтил в штрафной площади и упал после очевидной подножки Марио Фернандеса, а второй оказался точен с одиннадцатиметровой точки. 0:1 – и теперь ощущение дежавю начали переживать болельщики «Зенита». Ведь ответный гол пришел буквально через пару минут. Прямо как и в матче с «Кубанью». На этот раз верховую борьбу выиграл побежавший исправляться Фернандес, скинул мяч на Аарона Оланаре, который с левой пробил в угол. К сожалению, нигерийский форвард до этого получил травму колена, мужественно решил продолжить игру, но оступился еще раз и продолжить не смог. Однако самое главное он сделал – гол забил и дал надежду своим партнерам.

Во втором тайме они пытались сделать так, чтобы геройство их товарища не стало напрасным, и большими силами пошли вперед. Ситуация поменялась, теперь армейцы больше владели мячом, создавали моменты… Но их не реализовывали. На удар Александра Головина среагировал Кержаков, а Кирилл Панченко сам промахнулся из выгоднейшей позиции. В матчах с участием таких команд даже после пары упущенных шансов вспоминается фраза «не забиваешь ты – забивают тебе». Так и произошло. Сказалось как раз-таки отсутствие Вернблума в опорной линии. Аксель Витсель продвинулся ближе к атаке, сделал короткую разрезающую оборону передачу на Халка, тот вышел один на один с Акинфеевым, но увидел справа Александра Кокорина и подарил мяч ему. Александру оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Фото: championat.com

А вскоре он сделал то, что позволяет его считать лучшим игроком матча. Во всяком случае, одним из. Кокорин получил снаряд от Игоря Смольникова, оббежал Василия Березуцкого, ворвался в штрафную, и «брату» ничего не оставалось, как свалить его подкатом. Второй пенальти – второй гол Халка, а ЦСКА за полчаса остался в меньшинстве. Этот момент оказался абсолютно переломным, попытки армейцев перестроиться не увенчались успехом.

Гвоздем в крышке гроба их надеждам на восьмой Кубок стал выстрел Артура Юсупова в ближний угол. Акинфеев имел возможность выручить, но воспользоваться ей не сумел и стал первым вратарем в истории, пропустившим в финале четыре гола. Последние двадцать минут стали лишь формальностью. Всем было понятно, что «Зенит» уже взял свой третий Кубок и, кстати говоря, сравнялся по этому показателю с московским «Спартаком».

Теперь Виллаш-Боаш точно не уедет без трофея в конце сезона, но и победа в чемпионате уже не выглядит такой иллюзорной. Больше всех этому триумфу радовался Данни: и на скамейке, и во время награждения. Именно он, в роли капитана, поднял над головой Кубок России.