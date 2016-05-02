Что говорили тренеры и футболисты после финала Кубка

Фото: fc-zenit.ru

Андре Виллаш-Боаш: Думаю, что это была очень хорошая игра для зрителей. В первом тайме обе команды столкнулись с трудностями, никто не хотел ошибаться и действовал аккуратно. Во втором тайме ЦСКА начал неплохо, но мы решили изменить систему и получили пространство, контроль над мячом и сумели забить. Хочу поздравить игроков, правление клуба с этой победой и надеюсь, что мы сумеем завоевать чемпионский титул. (Источник: официальный сайт ФК «Зенит»)

Фото: championat.com

Леонид Слуцкий: Была абсолютно равная игра с минимальными шансами. В таких ситуациях всё решает то, кто допустит ошибку. К сожалению, её допустили мы. Ключевым был даже не второй пропущенный мяч, а третий. Со счёта 1:3 вдесятером отыграться крайне сложно. (Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА)

Фото: fc-zenit.ru

Александр Кокорин: Все довольны, все рады. У нас много позитивных эмоций, но все они останутся здесь. Завтра мы уже будем готовиться к следующему матчу чемпионата. Для меня это двойной праздник: первый кубок, да еще в новой команде, да еще и гол... Очень доволен. Спасибо Халку — не пожадничал. Хотя сначала мне показалось, что сильно. Я даже испугался немного. Ну а потом уже забить было делом техники. Пенальти был чистым. Я уже замахивался на удар, но кто-то сбил меня с ног. Кубок очень тяжелый, во всех смыслах.(Источник: официальный сайт ФК «Зенит»)

Фото: fc-zenit.ru

Халк: Кто был лучшим? Все игроки были лучшими! Каждый. Каждый футболист, каждый тренер, каждый болельщик. Все вместе мы выиграли этот трофей! Спасибо парням! (Источник: официальный сайт ФК «Зенит»)