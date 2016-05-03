Неудачный хет-трик Гвардиолы или великолепная дуэль вратарей

В начале матча обе команды были предельно осторожны, ведь каждый игрок понимал как велика может оказаться цена ошибки. Первого опасного момента пришлось ждать почти 15 минут: капитан мадридцев Аренас Фернандес Габи после передачи Антуана Гризманна пробил по воротам немецкой команды из-за пределов штрафной, но Мануэль Нойер с ударом справился.

Через две минуты похожей атакой ответили хозяева поля: Артуро Видаль отправил мяч в створ ворот Атлетико, но Ян Облак не позволил игровому снаряду достигнуть цели.

Не успели гости придти в себя после этой атаки, как мяч нашёл в их штрафной Томаса Мюллера, который вывел своего одноклубника Роберта Левандовски один на один с вратарём соперника, но Облак снова не позволил себя обыграть.

Мадридцы почти всё время проводили в обороне, им не удавалось покинуть свою половину поля и при каждой удобной возможности они старались тянуть время. Это не удивительно, ведь по результату первого матча в финал выходила именно испанская команда. Игроков не смущал ни свист с трибун в их сторону, ни даже устные предупреждения от судьи Джюнейта Чакыра. Спустя полчаса тяжёлой для гостей игры мюнхенцам всё-таки удалось дожать соперника: арбитр поставил штрафной в пользу хозяев поля возле линии вратарских владений. Около мяча стояло сразу 3 игрока Баварии; первым к мячу бросился Левандовски, но он не пробил, а перепрыгнул через мяч, а уже следом за ним Хаби Алонсо нанёс удар. Мяч проскочил между ног у Хосе Марии Хименеса, и Облак уже просто не мог на него среагировать.

На этом беды Атлетико не закончились. Сразу после пропущенного гола Хименес сфолил уже в штрафной, Чакыр зафиксировал это нарушение, показал игроку жёлтую карточку и поставил пенальти. Забей подошедший к мячу Мюллер этот пенальти, и игра для Атлетико, скорее всего, бы закончилась, как и выступление в Лиге Чемпионов, но Облак в очередной раз спас свою команду.

Гостям было всё тяжелее справляться с атаками хозяев, и, возможно, свисток на перерыв помог им не пропустить ещё один мяч.

На второй тайм команда вышла в другом расположении духа – они снова были готовы бороться. И уже на 53-й минуте игроки Атлетико неожиданно перешли в контратаку. Фернандо Торрес передачей вывел Гризманна один на один с Нойером, который выручить свою команду не сумел.

Мадридцы продолжали играть от обороны, но огрызались контратаками гораздо чаще, чем в первом тайме. Команды обменялись несколькими неточными ударами, также несколько ударов от игроков Баварии было заблокировано защитой гостей. На 74-й минуте Давид Алаба подачей нашёл в штрафной Видаля, а Артуро в свою очередь передал мяч Левандовски, который поразил ворота, вывел свою команду вперёд и возродил в матче интригу.

Бавария продолжала атаковать. Многим болельщикам вспомнился недавний матч немецкой команды против Ювентуса, где они сумели отыграть 2 мяча за 15 минут до конца матча. Главный тренер Атлетико Диего Симеоне тоже, скорее всего, помнил об этом матче и потому выпустил на поле ещё одного защитника, Томаса Тейе вместо Гризманна. На 84-й минуте во время очередной контратаки команды из Мадрида Хави Мартинес сфолил на Торресе возле линии штрафной, но судье показалось, что фол был уже в пределах штрафной. Он не поддался на уговоры команды хозяев и поставил пенальти. Возможно, в этот момент Симеоне пожалел, что убрал с поля штатного пенальтиста Гризманна. К мячу подошёл Торрес. Забей он этот пенальти, и обладатель путёвки в финал сразу бы определился. Ведь в таком случае мюнхенцам пришлось бы забивать ещё 2 мяча. Но ему противостоял лучший голкипер мира, Нойер, и он не позволил испанцу сравнять счёт. После этого нереализованного пенальти

Атлетико так и не сумел перейти в атаку. Но мы увидели несколько заблокированных защитниками гостей ударов и несколько великолепных сейвов от Облака.

Бавария под руководством Гвардиолы в третий раз вылетела из Лиги Чемпионов в полуфинале, потерпев поражение от испанской команды, а с Атлетико мы в следующий раз увидимся 28 мая в Милане. Соперником по финалу станет Реал Мадрид, обыгравший Манчестер Сити в ответном матче со счётом 1:0.