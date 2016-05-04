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Путь Зизу ко второму трофею Лиги Чемпионов
Фото: championat.com

Путь Зизу ко второму трофею Лиги Чемпионов

Реал Мадрид под руководством Зидана сумел обыграть Манчестер Сити на своём поле и вышел в финал Лиги Чемпионов

NekitArmandych
Никита Арманд
Реал МадридКейлор Навас; Пепе; Серхио Рамос; Криштиану Роналду; Тони Кроос; Иско (Хамес Родригес 67); Гарет Бэйл; Марсело; Даниэль Карвахаль; Лука Модрич (Матео Ковачич 88); Хесе (Лукас Васкес 56)
Манчестер СитиДжо Харт; Бакари Санья; Венсан Компани (Эльяким Мангала 10); Фернандо; Серхио Агуэро; Хесус Навас (Келечи Ихеаначо 69); Кевин Де Брёйне; Гаэль Клиши; Фернандиньо; Николас Отаменди; Яя Туре (Рахим Стерлинг).
ГОЛ1-0 Фернандиньо (аг) 20 мин
судьяДамир Скомина (Словения) жёлтые карточки: Де Брёйне (30 мин) Фернандо (71 мин) Васкес (83 мин) Отаменди (94 мин)
ПРОИСШЕСТВИЯОтветный матч полуфинала Лиги Чемпионов, между Реалом Мадридом и Манчестером Сити, стадион Сантьяго Бернабеу

Первый матч между полуфиналистами Лиги Чемпионов мадридским Реалом и Манчестером Сити завершился нулевой ничьей, а потому в ответном матче ставки были вдвое выше. Каждая ошибка могла привести к голу, а каждый гол — к вылету из турнира. Именно из-за важности этого матча главный тренер Реала Зинедин Зидан поставил одного из лидеров команды, Криштиану Роналду, в основной состав. При этом все понимали, что он мог не до конца восстановиться от травмы, из-за которой пропустил первый матч и мог не набрать нужную игровую форму. Первые минуты игры прошли в размеренном темпе, обе команды до определённого момента не спешили идти в атаку. Сити удавалось неплохо справляться с нападающими Реала, но на 8 минуте получил травму капитан горожан Венсан Компани. Английская команда, несмотря на серьёзную потерю, продолжала успешно отбиваться от атак, но сами они ничего создать не могли. На 20 минуте сказка для Манчестера закончилась: Гарет Бэйл получил мяч в штрафной и пробил в ногу Фернандо, от которой мяч залетел в ворота.

Сити продолжал пытаться атаковать, но защита соперника ничего не позволяла им сделать, у горожан не было ни одного удара в створ. На 36 минуте результат противостояния мог разрешиться окончательно, хозяевам снова удалось поразить ворота соперника, но судья на линии поднял флаг и главный арбитр отменил взятие ворот. А на последней минуте первого тайма свой первый опасный момент создали гости: Кевин Де Брёйне отдал пас на Фернандиньо, а тот, в свою очередь, пробил с линии штрафной, но попал в штангу.

После первых десяти минут второго тайма Роналду мог удвоить преимущество своей команды, он головой пробил с навеса Даниэля Карвахаля, но Джо Харт справился с ударом.

На 63 минуте после подачи углового Бэйл пробил в крестовину, а получивший следом за ним мяч Роналду двумя руками забросил мяч в ворота соперника. На последних десяти минутах матча игроки Сити попробовали начать решающий штурм чужих ворот, но это удавалось лишь в некоторых эпизодах. Например, Де Брёйне на 83 ударил со штрафного, но мяч попал в сетку ворот со внешней стороны, и опасным ударом отметился Серхио Агуэро на 88 минуте, но он пробил выше ворот.
Англичане не смогли ничего создать у ворот соперника, и потому счёт остался прежним, Манчестер Сити покидает турнир, а королевский клуб во главе с Зиданом попытается одержать верх в миланском финале против своих земляков из Атлетико 28 мая.

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