Кленовые листья разгромили янки

Несмотря на то, что в США и Канаде чемпионат мира далеко не самый престижный турнир, эти страны всё равно остаются одними из фаворитов первенства. Жребий расположил эти команды в одной группе и свёл их между собой в первом же матче. И вот 6 мая в 16:15 шайба опустилась на лёд спорткомплекса Юбилейный, но не прошло и двух минут как игра остановилась, а Патрик Марун получил 2 штрафные минуты за грубую игру. В большинстве у канадцев появился первый голевой момент, Марк Шайфли пытался забросить шайбу в пустой угол, но защитники заблокировали бросок. Как только Марун вышел из штрафного бокса, туда отправился канадец Бун Дженнер за игру высоко поднятой клюшкой, и всё тот же Марун открыл счёт, с пятака отправив шайбу в дальний угол ворот.

Но американская сборная не успела насладиться преимуществом. Как только команда кленового листа оказалась на льду в полном составе, она сравняли счёт. Тэйлор Холл с передачи Дерика Брассара протолкнул шайбу в ближний угол под щитком Кейта Кинкейда.

Ещё через одно удаление у сборной США Райан О ’Райлли отправил шайбу в левый круг вбрасывания, откуда Брендан Галлахер прицельно бросил в дальнюю девятку и вывел свою команду вперёд.

За минуту до конца первого периода Марун снова попал в протокол матча. Он был удалён на 2 минуты за задержку клюшкой. Второй период американцы начали активнее, но сравнять счёт им так и не удалось, несмотря на то, что имели отличную возможность, когда соперник совершил потерю в своей зоне. Через 5 минут игрового времени канадцам удалось отодвинуть игру от своих ворот и забросить ещё одну шайбу, которую судьи не засчитали из-за нападения на вратаря. Но счёт канадцы всё же увеличили: защитники оставили Мэтта Дюшейна одного, и он из правого круга для вбрасывания бросил в дальний угол.

Счёт мог измениться ещё несколько раз, ведь канадцы очень долго позиционно атаковали, но Кинкейд не позволил себя пробить. На этом второй период закончился сборная США проигрывала 3:1. В третьем периоде канадцы продолжали атаковать, и после нескольких опасных моментов очередная шайба влетела в ворота звёздно-полосатых. Бун Дженнер подобрал игровой снаряд за воротами вышел на пятак и с острого угла отправил шайбу в сетку.

Счёт мог сразу же увеличиться ещё раз, но американцы с трудом справились с затяжной атакой кленовых. За 10 минут до конца матча был удалён О’Райлли, но даже это не помогло американцам перевести игру в чужую зону. Наоборот, шайба в пятый раз оказалась в воротах сборной США.

После этого команды обменялись несколькими опасными моментами, но счёт так никто и не изменил.

Матч двух североамериканских сборных закончился неожиданным разгромом, но не стоит делать преждевременных выводов о выступлении американцев, ведь это был лишь первый матч чемпионата против действующего чемпиона мира.