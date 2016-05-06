Неудачный старт домашнего чемпионата мира по хоккею

В первом матче домашнего чемпионата мира россиянам предстояло встретиться со сборной Чехии. Матч для хозяев турнира начался не самым удачным образом.

Первые минуты команда провела довольно активно и совершила несколько бросков по воротам, но на шестой минуте Артемий Панарин не успел смениться, и команда получила малый штраф. Как позже признался Артемий, он медленно бежал на смену из-за того, что «наелся» в чужой зоне. Россиянам удалось отбиться от атак чехов, но почти сразу по окончании одного штрафа начался другой. Сергей Калинин был удалён за подножку, и именно в тот момент, когда Сергей возвращался на лёд, Томаш Кундратек открыл счёт. Сергей Бобровский, скорее всего, поймал бы шайбу, не срикошеть она от клюшки Романа Любимова, но снаряд изменил траекторию и пролетел у голкипера между щитков.

Россияне попытались исправить ситуацию в том же периоде, но ничего не получалось. Далеко не все атаки доходили до броска, и даже после бросков шайба чаще всего летела мимо цели. Не помогло даже большинство, полученное из-за нарушения Михала Кемпны. Перед самым перерывом малый штраф заработал Максим Чудинов за подножку. И это аукнулось команде на первых минутах второго периода, когда Роман Червенка добивал отлетевшую к нему шайбу в ворота. Ему удалось протолкнуть её под щитком Бобровского, и он удвоил преимущество своей команды.

После второй шайбы у россиян совсем разладилась игра. Чехи провели затяжную атаку и долго не позволяли соперникам выйти из их зоны. Даже когда Червенка был удалён хоккеисты сборной России не смогли закрепиться в чужой зоне. Лишь вторую половину периода удалось провести под своим контролем. Россияне имели несколько отличных возможностей изменить счёт, например, Сергей Мозякин попал в перекладину после передачи, полученной от своего тёзки Широкова. Последние минуты второго отрезка команда Олега Знарка провела в зоне чехов, но не смогла извлечь из этого пользу.

Третий период полностью прошёл под диктовку сборной России, но шайба упорно отказывалась залетать в ворота. Даже когда чехи оставались втроём сократить разрыв в счёте не удалось. Чешский голкипер Доминик Фурх оказался для россиян не пробиваем, а в завершение матча Олег Знарок решил убрать с площадки Боровского. Вместо него вышел Иван Телегин. Но чехи выбили шайбу из своей зоны, а Михал Бирнер направил её в пустые ворота хозяев турнира.



Итоговый счёт матча 3:0, но ещё ничего не потеряно, это лишь первый матч и шансы на победу всё ещё остаются, следующий матч сборной России состоится 8 мая против Казахстана.