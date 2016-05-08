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Хоккейный фестиваль голов в Москве
Фото: ria.ru

Хоккейный фестиваль голов в Москве

Сборная России провела свой второй матч на домашнем чемпионате мира и одержала свою первую победу в рамках чемпионата. В этот раз соперником стала сборная Казахстана, которую удалось одолеть в ходе тяжёлого матча.

NekitArmandych
Никита Арманд
КазахстанКолесник; Савченко; Трясунов; Корабейников; Семёнов; Доус; Худяков; Паньшин; Старченко; Боченски; Бойд; Липин; Шин; Соларёв; Краснослободцев; Лобанов; Пушкарёв; Лакиза; Рымарев; Иванов; Каиров.
РоссияБобровский; Телегин; Антипин; Мозякин; Дацюк; Плотников; Зайцев; Любимов; Войнов; Панарин; Калинин; Широков; Марченко; Дадонов; Чудинов; Емелин; Белов; Шипачёв; Бурмистров.
ГОЛ0-1 Дадонов 06:43 1:1 Бойд 08:04 2:1 Старченко 09:02 2:2 Любимов 09:21 2:3 Мозякин 11:11 3:3 Рымарев 19:46 3:4 Белов 38:02 4:4 Семёнов 41:00 4:5 Белов 43:57 4:6 Любимов 48:38
судьяЙозеф Кубуш (Словакия) Максим Сидоренко (Беларусь) Наказания: Широков (малый штраф) 07:43 Пушкарёв (малый штраф) 10:11 Трясунов (малый штраф) 10:56 Дадонов (малый штраф) 17:48 Савченко (малый штраф) 25:03 Иванов (малый штраф) 37:18 Шипачёв (малый штраф) 39:46 Старченко (малый штраф) 46:56 Дадонов (малый штраф) 55:38
ПРОИСШЕСТВИЯЧемпионат мира по хоккею 2016. Группа А. Ледовый дворец ВТБ (Москва Россия).

Свой первый матч чемпионата мира сборная России крупно уступила соперникам из Чехии, при этом не забросив ни одной шайбы. Матчи с Казахстаном для национальной команды всегда складывались удачно, из 7 матчей россияне одержали 7 побед в основное время, забросив 40 шайб и пропустив 11. Номинальный хозяин матча свою первую игру выиграл у Швейцарии по буллитам, а потому нельзя было рассчитывать на лёгкую победу. Команды с первых минут начали беспокоить вратарей, и уже на 7 минуте Евгений Дадонов с передачи Вадима Шипачёва отправил шайбу между щитков Виталию Колеснику,

Но насладиться лидерством команде Олега Знарка не удалось. Сергей Широков был удалён, и Дастин Бойд реализовал большинство. Несмотря на то что ворота Сергея Бобровского были сдвинуты, судьи защитали шайбу.

Сразу за ним уже в равных составах Максим Худяков из-за ворот передал шайбу Роман Сарченко, который отправил её в верхний угол ворот.

Счёт сравнял Роман Любимов следующей атакой, он переправил шайбу в угол ворот после прострела Сергея Калинина.

Через две минуты сборная Казахстана осталась втроём и Сергей Мозякин реализовал большинство.

Следом счёт мог увеличить Максим Чудинов, но Колесник среагировал на бросок. Россияне имели серьёзное преимущество на льду и провели несколько затяжных атак, пока Дадонов не был удалён за фол против Брэндон Боченски. И Евгений Рымарев сравнял счёт, выйдя из-за ворот.

К первому перерыву команды подошли со счётом 3:3. Второй период вышел менее обильным на голы, весь период прошёл под преимуществом россиян. Они нанесли большое количество ударов и несколько раз оказывались в большинстве, но несмотря на это сумели поразить ворота лишь один раз. Антон Белов бросил с синей линии с передачи Павла Дацюка, а Колесник не успел среагировать.

Из-за удаления Вадима Шипачёва россияне начали третий период в меньшинстве, чем моментально воспользовалась команда Андрея Назарова. Максим Семёнов бросил в ближний угол после прострела Бойда.

На этом везение сборной Казахстана прекратилось. Главный тренер на послематчевой пресс-конференции выразил мнение, что команде не хватило сил на то, чтобы доиграть концовку. А вот красная машина продолжила давить. Сначала герой встречи Белов забросил вторую шайбу после передачи Чудинова...

...а затем во время затяжной атаки Роман Старченко был удалён за нарушение правил. И россияне реализовали очередное большинство. Роман Любимов подставил клюшку и шайба после броска Белова отскочила от неё в ворота Колесника.

В полном составе сборная Казахстана перешла в атаку, а на последних минутах Колесник ушёл с ворот, но счёт изменить так и не удалось.
Несмотря на победу, матч оставил не самые приятные ощущения для болельщиков российской команды. Определённые вопросы остаются по игре сборной меньшинстве, также у команды есть явные проблемы в обороне и с реализацией моментов. Также беспокойство вызывает состояние Артемия Панарина, который не смог продолжить игру после удара об борт. Следующий матч команде Олега Знарка предстоит провести против сборной Латвии, которая в этом первенстве также показала себя тяжёлым соперником.

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