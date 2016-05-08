Хоккейный фестиваль голов в Москве

Свой первый матч чемпионата мира сборная России крупно уступила соперникам из Чехии, при этом не забросив ни одной шайбы. Матчи с Казахстаном для национальной команды всегда складывались удачно, из 7 матчей россияне одержали 7 побед в основное время, забросив 40 шайб и пропустив 11. Номинальный хозяин матча свою первую игру выиграл у Швейцарии по буллитам, а потому нельзя было рассчитывать на лёгкую победу. Команды с первых минут начали беспокоить вратарей, и уже на 7 минуте Евгений Дадонов с передачи Вадима Шипачёва отправил шайбу между щитков Виталию Колеснику,

Но насладиться лидерством команде Олега Знарка не удалось. Сергей Широков был удалён, и Дастин Бойд реализовал большинство. Несмотря на то что ворота Сергея Бобровского были сдвинуты, судьи защитали шайбу.

Сразу за ним уже в равных составах Максим Худяков из-за ворот передал шайбу Роман Сарченко, который отправил её в верхний угол ворот.

Счёт сравнял Роман Любимов следующей атакой, он переправил шайбу в угол ворот после прострела Сергея Калинина.

Через две минуты сборная Казахстана осталась втроём и Сергей Мозякин реализовал большинство.

Следом счёт мог увеличить Максим Чудинов, но Колесник среагировал на бросок. Россияне имели серьёзное преимущество на льду и провели несколько затяжных атак, пока Дадонов не был удалён за фол против Брэндон Боченски. И Евгений Рымарев сравнял счёт, выйдя из-за ворот.

К первому перерыву команды подошли со счётом 3:3. Второй период вышел менее обильным на голы, весь период прошёл под преимуществом россиян. Они нанесли большое количество ударов и несколько раз оказывались в большинстве, но несмотря на это сумели поразить ворота лишь один раз. Антон Белов бросил с синей линии с передачи Павла Дацюка, а Колесник не успел среагировать.

Из-за удаления Вадима Шипачёва россияне начали третий период в меньшинстве, чем моментально воспользовалась команда Андрея Назарова. Максим Семёнов бросил в ближний угол после прострела Бойда.

На этом везение сборной Казахстана прекратилось. Главный тренер на послематчевой пресс-конференции выразил мнение, что команде не хватило сил на то, чтобы доиграть концовку. А вот красная машина продолжила давить. Сначала герой встречи Белов забросил вторую шайбу после передачи Чудинова...

...а затем во время затяжной атаки Роман Старченко был удалён за нарушение правил. И россияне реализовали очередное большинство. Роман Любимов подставил клюшку и шайба после броска Белова отскочила от неё в ворота Колесника.

В полном составе сборная Казахстана перешла в атаку, а на последних минутах Колесник ушёл с ворот, но счёт изменить так и не удалось.

Несмотря на победу, матч оставил не самые приятные ощущения для болельщиков российской команды. Определённые вопросы остаются по игре сборной меньшинстве, также у команды есть явные проблемы в обороне и с реализацией моментов. Также беспокойство вызывает состояние Артемия Панарина, который не смог продолжить игру после удара об борт. Следующий матч команде Олега Знарка предстоит провести против сборной Латвии, которая в этом первенстве также показала себя тяжёлым соперником.