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И вы в танцах!
фото: www.spartak.com

И вы в танцах!

Самый танцующий нападающий чемпионата РФПЛ выходит на второе место в гонке бомбардиров. В связи с этим предлагаем вам подборку самых ярких Па голландского хавбека.

BelkinaIrisha
Ирина Белкина

В матче 27 тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» разгромил «Динамо» (3:0). Дубль оформил любимец спартаковских болельщиков Квинси Промес. 

Традиционно голландский нападающий порадовал всех зрителей не только голами, но и своей пластикой. Руководителям проекта «Танцы на ТНТ» явно нужно задуматься о новом члене жюри, и почему бы им не стать спартаковцу?

Скоро лето — пора дискотек, поэтому предлагаем вам несколько простых движений, автором которых является Квинси. 

Желаем вам провести выходные с пользой и хорошим настроением, и ждём новые «уроки» от зажигательного и позитивного голландца!

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