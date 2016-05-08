И вы в танцах!

В матче 27 тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» разгромил «Динамо» (3:0). Дубль оформил любимец спартаковских болельщиков Квинси Промес.

Традиционно голландский нападающий порадовал всех зрителей не только голами, но и своей пластикой. Руководителям проекта «Танцы на ТНТ» явно нужно задуматься о новом члене жюри, и почему бы им не стать спартаковцу?

Скоро лето — пора дискотек, поэтому предлагаем вам несколько простых движений, автором которых является Квинси.

Желаем вам провести выходные с пользой и хорошим настроением, и ждём новые «уроки» от зажигательного и позитивного голландца!