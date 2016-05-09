Фото: ФК Минск - ФК Ислочь

ФК Минск: Минск: Климович, Омельянчук (Шумилов, 46), Макаров, Гвилия, Ковель, Евдокимов, Бессмертный (Васильев, 72; Громыко, 86), Карпович, Сачивко, Трубило, Чович. Запасные: Куршубадзе, Клименчук, Кулинич, Шевченко
ФК Ислочь: Ислочь: Будаков, Рыжко, Цыганенко, Папуш, Рочев, Шагойко, Денисевич, Мисюк (Бороздин, 74), Холодинский (Порываев, 86), Тишкевич, Белов (Алумона, 63). Запасные: Туранок, Патоцкий, Довгель, Федотов
ГОЛ: 0-1, Шагойко 28 мин.
судья: Главный судья: Игорь Крук
Помощник судьи: Кирилл Пакулин
Помощник судьи: Юрий Хомченко
Резервный судья: Денис Щербаков
Инспектор: Александр Черник
Предупреждения: Холодинский (41), Климович (41), Цыганенко (50), Алумона (89), Бороздин (90+3)
ПРОИСШЕСТВИЯ: Беларусбанк – чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2016 года среди команд высшей лиги
Минск – Ислочь 0:1 (0:1)
08 мая 2016, Минск, ФК «Минск»
Минск: Климович, Омельянчук (Шумилов, 46), Макаров, Гвилия, Ковель, Евдокимов, Бессмертный (Васильев, 72; Громыко, 86), Карпович, Сачивко, Трубило, Чович. Запасные: Куршубадзе, Клименчук, Кулинич, Шевченко,
Ислочь: Будаков, Рыжко, Цыганенко, Папуш, Рочев, Шагойко, Денисевич, Мисюк (Бороздин, 74), Холодинский (Порываев, 86), Тишкевич, Белов (Алумона, 63). Запасные: Туранок, Патоцкий, Довгель, Федотов
Голы: 0:1 – Шагойко (28)
Предупреждения: Холодинский (41), Климович (41), Цыганенко (50), Алумона (89), Бороздин (90+3)