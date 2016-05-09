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Фото: ФК Минск - ФК Ислочь

Фото: ФК Минск - ФК Ислочь

Фото с матча 6-го тура Высшей лиги Беларуси

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Дмитрий Бурдонов
ФК МинскМинск: Климович, Омельянчук (Шумилов, 46), Макаров, Гвилия, Ковель, Евдокимов, Бессмертный (Васильев, 72; Громыко, 86), Карпович, Сачивко, Трубило, Чович. Запасные: Куршубадзе, Клименчук, Кулинич, Шевченко
ФК ИслочьИслочь: Будаков, Рыжко, Цыганенко, Папуш, Рочев, Шагойко, Денисевич, Мисюк (Бороздин, 74), Холодинский (Порываев, 86), Тишкевич, Белов (Алумона, 63). Запасные: Туранок, Патоцкий, Довгель, Федотов
ГОЛ0-1, Шагойко 28 мин.
судьяГлавный судья: Игорь Крук Помощник судьи: Кирилл Пакулин Помощник судьи: Юрий Хомченко Резервный судья: Денис Щербаков Инспектор: Александр Черник Предупреждения: Холодинский (41), Климович (41), Цыганенко (50), Алумона (89), Бороздин (90+3)
ПРОИСШЕСТВИЯБеларусбанк – чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2016 года среди команд высшей лиги

Минск – Ислочь 0:1 (0:1)

08 мая 2016, Минск, ФК «Минск»

Минск: Климович, Омельянчук (Шумилов, 46), Макаров, Гвилия, Ковель, Евдокимов, Бессмертный (Васильев, 72; Громыко, 86), Карпович, Сачивко, Трубило, Чович. Запасные: Куршубадзе, Клименчук, Кулинич, Шевченко,

Ислочь: Будаков, Рыжко, Цыганенко, Папуш, Рочев, Шагойко, Денисевич, Мисюк (Бороздин, 74), Холодинский (Порываев, 86), Тишкевич, Белов (Алумона, 63). Запасные: Туранок, Патоцкий, Довгель, Федотов

Голы: 0:1 – Шагойко (28)

Предупреждения: Холодинский (41), Климович (41), Цыганенко (50), Алумона (89), Бороздин (90+3)

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