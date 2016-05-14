Рафаэль Надаль не смог пробиться в полуфинал турнира в Риме

В пятницу вторым запуском на центральном корте Foro Italico в Риме прошла четвертьфинальная встреча между сербом Новаком Джоковичем и представителем Испании Рафаэлем Надалем. Поединок продолжался 2 часа 25 мин и закончился в пользу сербского теннисиста со счетом 7/5, 7/6 (4).

У испанца были весьма хорошие шансы на победу в каждой партии: в начале каждого сета Рафаэль вырывался вперед, имея на своем счету один брейк. Концовка же второго сета просто сулила испанцу успешное для него окончание: Рафаэль имел 5 сетпоинтов на свой подаче. Но, к сожалению для его поклонников, Надаль не смог их реализовать.

В послематчевом интервью Рафаэль охарактеризовал прошедшую встречу следующим образом:

- Я очень рад, что провел упорный матч. Должен поздравить Новака – он здорово играл. Мы провели прекрасный матч. Мне немного не повезло – в первом сете у меня было много шансов. Но когда твой соперник выигрывает столько, сколько Новак выиграл в последние годы, важно рисковать. Он в важные моменты выполнял отличные удары. Вот и все.



По ходу грунтового сезона я хорошо играю. Да, в Мадриде я не очень хорошо провел свои последние два матча, но в целом большую часть времени я показываю хороший теннис. В матче с Новаком я боролся за каждый розыгрыш, выполнял хорошие удары. Я был очень, очень, очень близок к победе, и это здорово.



Я не расстроен. Я боролся на высочайшем уровне с лучшим игроком. Такой матч только добавляет мне уверенности в себе. Я рад, что я участвую в этом соперничестве. Поговорим об этом, когда закончим карьеры – надеюсь, еще нескоро. Мне кажется, что мне одновременно повезло и не повезло играть в одну эру с Новаком». (источник – www.sports.ru)

Данное поражение очень неблагоприятно для испанца отразилось на посеве игроков на предстоящем турнире Большого Шлема во Франции Roland Garros. Надаль не попадает в топ-4, а значит, что уже на стадии 1/4 может снова встретиться с первой ракеткой мира, Новаком Джоковичем.

Напомним, Рафаэль уже более года, в течение последних 7 встреч, не может взять ни одного сета у Новака: ни на медленном покрытии – грунте, который считается коронным для испанца, ни на быстром. Последней победой Рафаэля над Новаком является финальный поединок на Открытом чемпионате Франции Roland Garros в 2014г.



Теперь за выход в финал Новаку Джоковичу предстоит сыграть с шестой ракеткой мира, японцем Кеи Нишикори.

