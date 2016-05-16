Сухая победа в предпоследнем матче

Российская сборная продолжает претендовать на первое место в группе, чему способствовало недавнее поражение сборной Чехии. Cейчас команды имеют одинаковое количество очков, и лидер группы выявится уже после шестого тура. Российская команда с первых минут матча имела серьёзное преимущество и почти весь первый период находилась в зоне соперника. Безусловно, этому способствовало то, что норвежцы почти полпериода провели в меньшинстве. Несмотря на преимущество и большое количество бросков, счёт в течение первого периода так и не был открыт. В некоторых моментах россиянам не хватало везения, часто шайба пролетала мимо ворот или попадала в каркас ворот, а также своё вратарское мастерство показал Стеффен Сёберг, который проводил свой первый матч на этом чемпионате. Олег Знарок также впервые по ходу этого чемпионата поставил на ворота Илью Сорокина, который также неплохо справлялся со своими обязанностями, хоть в течение первого периода у него было не так много работы. Во втором периоде норвежцы не заработали ни одного удаления, а потому игра смотрелась более равной, чем в первом отрезке игры, но несмотря на это через две минуты после стартового вбрасывания Иван Телегин поразил ворота соперника. Результативную передачу сделал недавно присоединившийся к сборной игрок НХЛ Дмитрий Орлов.

После заброшенной шайбы россияне заработали два первых удаления в матче, по две минуты получили Вячеслав Войнов и Дмитрий Орлов. Но на результате это не отразилось, подопечные Олега Знарка отыграли оба меньшинства без каких-либо проблем. А за две минуты до сирены Артемий Панарин завершил начатую им же атаку, отправив шайбу в дальний угол ворот.

Несмотря на заброшенные шайбы, россияне продолжали упускать моменты. В перерывах эксперты говорили о том, что хоккеисты делают лишние передачи непосредственно у ворот соперника, что отражается на количестве голов. Третий период начался с атаки норвежцев: Сорокину дважды пришлось вступить в игру, но он не позволил распечатать ворота россиян. Алексей Емелин на эту атаку соперника ответил дальним броском. Шайба пролетела мимо ворот, но попала в борт, откуда отлетела к Роману Любимову, который добил её в ворота.

Больше счёт в игре не менялся, хотя обе команды имели неплохие шансы изменить его

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Следующий матч россиянам предстоит провести против другого лидера группы, сборной Швеции, в случае победы команда Олега Знарка сможет дальше претендовать на первое место в группе.