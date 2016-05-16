eurosport.ru

новости

Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как иг...

Сухая победа в предпоследнем матче
Фото: rg.ru

Сухая победа в предпоследнем матче

Пока во всём мире обсуждают результаты Евровидения, в Москве и Санкт-Петербурге подходит к концу групповой этап чемпионата мира по хоккею. Соперником россиян в предпоследнем матче группы стала неуступчивая сборная Норвегии.

NekitArmandych
Никита Арманд
Сборная РоссииИван Телегин; Александр Овечкин; Виктор Антипин; Павел Дацюк; Сергей Плотников; Никита Зайцев; Роман Любимов; Вячеслав Войнов; Артемий Панарин; Игорь Шестёркин; Илья Сорокин; Степан Санников; Сергей Калинин; Сергей Широков; Алексей Марченко; Евгений Дадонов; Максим Чудинов; Алексей Емелин; Дмитрий Орлов; Вадим Шипачёв; Евгений Кузнецов; Александр Бурмистров;
Сборная НорвегииСеберг Стеффен; Юнас Холёс; Маттиас Нёрстёбе; Микаэль Хага; Матс Цуккарелло; Андреас Мартинсен; Йоханнес Йоханнессен; Оле-Кристиан Толлефсен; Кен Андре Олимб; Матис Олимб; Матс Россели Ольсен; Матс Трюгг; Хенрик Эдегорд; Андреас Бастиансен; Мартин Рёймарк ; Кристиан Форсберг; Маттиас Треттенес; Мортен Аск; Робин Дальстрём; Андреас Стене; Никлас Рост.
ГОЛ1-0 Иван Телегин 22:09 2-0 Артемий Панарин 37:52 3-0 Роман Любимов 42:31
судьяТобиас Бьёрек (Швеция) Даниэль Пехачек (Германия) Удаления: нарушение численного состава (Норвения) 04:45 Матс Трюгг 12:59 Маттиас Нёрстебё 18:23 Вячеслав Войнов 23:11 Дмитрий Орлов 28:33 Матс Трюгг 43:46 Артемий Панарин 55:31
ПРОИСШЕСТВИЯЧемпионат мира по хоккею. 5 тур. Группа А. Ледовый дворец ВТБ (Москва. Россия) 12116 зрителей

Российская сборная продолжает претендовать на первое место в группе, чему способствовало недавнее поражение сборной Чехии. Cейчас команды имеют одинаковое количество очков, и лидер группы выявится уже после шестого тура. Российская команда с первых минут матча имела серьёзное преимущество и почти весь первый период находилась в зоне соперника. Безусловно, этому способствовало то, что норвежцы почти полпериода провели в меньшинстве. Несмотря на преимущество и большое количество бросков, счёт в течение первого периода так и не был открыт. В некоторых моментах россиянам не хватало везения, часто шайба пролетала мимо ворот или попадала в каркас ворот, а также своё вратарское мастерство показал Стеффен Сёберг, который проводил свой первый матч на этом чемпионате. Олег Знарок также впервые по ходу этого чемпионата поставил на ворота Илью Сорокина, который также неплохо справлялся со своими обязанностями, хоть в течение первого периода у него было не так много работы. Во втором периоде норвежцы не заработали ни одного удаления, а потому игра смотрелась более равной, чем в первом отрезке игры, но несмотря на это через две минуты после стартового вбрасывания Иван Телегин поразил ворота соперника. Результативную передачу сделал недавно присоединившийся к сборной игрок НХЛ Дмитрий Орлов.

После заброшенной шайбы россияне заработали два первых удаления в матче, по две минуты получили Вячеслав Войнов и Дмитрий Орлов. Но на результате это не отразилось, подопечные Олега Знарка отыграли оба меньшинства без каких-либо проблем. А за две минуты до сирены Артемий Панарин завершил начатую им же атаку, отправив шайбу в дальний угол ворот.

Несмотря на заброшенные шайбы, россияне продолжали упускать моменты. В перерывах эксперты говорили о том, что хоккеисты делают лишние передачи непосредственно у ворот соперника, что отражается на количестве голов. Третий период начался с атаки норвежцев: Сорокину дважды пришлось вступить в игру, но он не позволил распечатать ворота россиян. Алексей Емелин на эту атаку соперника ответил дальним броском. Шайба пролетела мимо ворот, но попала в борт, откуда отлетела к Роману Любимову, который добил её в ворота.

Больше счёт в игре не менялся, хотя обе команды имели неплохие шансы изменить его

.
Следующий матч россиянам предстоит провести против другого лидера группы, сборной Швеции, в случае победы команда Олега Знарка сможет дальше претендовать на первое место в группе.

VAVEL Logo

    новости News

    Дворкович: надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут вернуться в премьер-лигу

    5 месяцев назад

    Левандовски: нужно максимально использовать ошибки соперника

    5 месяцев назад

    Семак: работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда собран

    5 месяцев назад

    Футбол всё еще жив

    5 месяцев назад

    Тренер — сказка о проблемах российского футбола

    5 месяцев назад

    Конец СКАзки

    5 месяцев назад

    Венгер: настало подходящее время, чтобы покинуть пост тренера «Арсенала»

    5 месяцев назад

    Кубок ФНЛ?! «Спартак» проиграл в полуфинале Кубка России

    5 месяцев назад

    Похмелье никто не отменял

    5 месяцев назад

    Чуда не случилось — ЦСКА вылетел из Лиги Европы

    5 месяцев назад

    Без интриги — «Реал» и «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов

    6 месяцев назад

    Latest News in VAVEL

    Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как играет «Ливерпуль»

    5 месяцев назад

    Дворкович: надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут вернуться в премьер-лигу

    5 месяцев назад

    Левандовски: нужно максимально использовать ошибки соперника

    5 месяцев назад

    Семак: работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда собран

    5 месяцев назад

    Футбол всё еще жив

    5 месяцев назад

    Тренер — сказка о проблемах российского футбола

    5 месяцев назад

    Конец СКАзки

    5 месяцев назад