Фото: Локомотив — Мордовия
Фотографии с матча 30-го тура Чемпионата России по футболу
Локомотив: Гилерме, Денисов (Чорлука, 46), Дюрица, Пейчинович, Шишкин, Тарасов, Коломейцев (Махатадзе, 88), Баринов (Игнатьев, 72), Жемалетдинов, Хенти, Шкулетич
Мордовия: Ревишвили, Ломич, Нахушев (Навлетов, 63), Тишкин, Фибел, Стеванович, Дудиев, Махмудов, Бобер, Власов (Маркин, 80), Мухаметшин (Игнатович, 31)
ГОЛ: Жемалетдинов, 28 (1:0). Шкулетич, 57 (2:0). Жемалетдинов, 67 (3:0)
судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
ПРОИСШЕСТВИЯ: 21 мая. Москва, стадион «Локомотив»