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Поражение бумажных фаворитов
Фото: interfax.ru

Поражение бумажных фаворитов

Столь ожидаемый нашей страной чемпионат мира по хоккею близится к своему завершению. Предпоследний этап турнира для российской сборной завершился крайне неудачно.

NekitArmandych
Никита Арманд
Сборная ФинляндииЮусе Сарос; Вилле Пока; Томми Кивистё; Топи Яакола; Эса Линдель; Микко Койву; Микко Коскинен; Себастьян Ахо; Яни Лаюнен; Патрик Лайне; Юсси Йокинен; Мика Пюёряля; Юусо Хиетанен; Ярно Коскиранта; Антти Пильстрём; Томи Саллинен; Атте Охтамаа; Теэму Пулкинен; Александр Барков; Микаэль Гранлунд; Леонид Комаров; Микко Рантанен.
Сборная РоссииИван Телегин; Александр Овечкин; Сергей Мозякин; Павел Дацюк; Сергей Плотников; Никита Зайцев; Роман Любимов; Вячеслав Войнов; Артемий Панарин; Илья Сорокин; Степан Санников; Сергей Калинин; Сергей Широков; Алексей Марченко; Евгений Дадонов; Сергей Бобровский; Максим Чудинов; Алексей Емелин; Антон Белов; Дмитрий Орлов; Вадим Шипачёв; Евгений Кузнецов.
ГОЛ0-1 Сергей Широков 02:52; 1-1 Себастьян Ахо 25:34; 2-1 Юсси Йокинен 35:50; 3-1 Себастьян Ахо 38:15;
судьяМартин Франё (Чехия) Йозеф Кубш (Словакия) Удаления: Панарин (10:22); Лайне (12:37) ; Марченко (24:08); Комаров (27:29); Пильстрём (33:23); Овечкин (37:59); Барков (47:00); Марченко (52:36); Хиетанен (56:17);
ПРОИСШЕСТВИЯПолуфинал чемпионата мира по хоккею. Ледовый дворец ВТБ (Москва Россия)

Первый период четвертьфинального матча против Германии оставил неприятные воспоминания, но победа в матче сгладила все углы. Позднее выяснилось, что соперником россиян по полуфиналу станут финны. Давно известно, что это крепкий соперник, который в этом розыгрыше не потерпел ни одного поражения. Матч для России начался почти идеально: удалось забить быстрый гол, большая часть игры прошла в зоне соперника, а первый бросок по воротам фины совершили только к 12 минуте. К концу первого периода соотношение бросков было 10:4 в пользу хозяев чемпионата. А на 3 минуте матча Иван Телегин отправил шайбу на пятак, где Сергей Широков бросил сначала в финского голкипера, а потом добил в ворота.

В перерыве многих посетила мысль о том, что игра у нас в кармане, о том что Россия уже в финале домашнего чемпионата мира. Но всё оказалось не так просто: Алексей Марченко получил две минуты штрафа и Себастьян Ахо, пока его команда была в большинстве, сравнял счёт. Ахо в касание отправил шайбу из центра зоны в ворота, а Сергей Бобровский не успел среагировать.

Сама по себе пропущенная шайба не была трагедией, но через 10 минут Юсси Йокинен с передачи Патрика Лайне в упор расстрелял ворота Бобровского.

Но и счёт 2:1 оставлял надежду, которая, как известно, умирает последней, однако Себастьян Ахо сделал дубль. Он удачно принял шайбу после прострела Микко Койву, и Бобровский снова был бессилен.

Почти сразу после этого прозвучала сирена. У российских болельщиков появились весьма неприятные ассоциации с прошлым матчем сборной. Только теперь команда играла противоположную роль. Олег Знарок, видимо, приложил немало усилий чтобы привести команду в себя после ужасающего результата второго периода, потому что команда сразу бросилась в атаку. Но у российского коллектива была всё та же проблема: игроки делали лишние передачи. Болельщики слышали множество предположений о том, откуда взялось это стремление отдавать шайбу товарищам по команде у самых ворот. Высказывались самые различные предположения: и установка тренера, и боязнь ответственности, и даже излишняя щедрость.
Можно винить в неудачах кого угодно, но россияне, которые выступали на домашнем чемпионате мира очень сильным и опытным составом, которые должны были быть главными претендентами на золото, вылетели из борьбы за чемпионство и не сумели сократить разрыв в счёте полуфинального матча. И теперь золотые медали достанутся победителю пары Финляндия - Канада. Команда Олега Знарка, к величайшему сожалению, оказалась фаворитом лишь на бумаге, и теперь попытается оспорить бронзовые медали со сборной США, но тот ли это результат, которого ждали болельщики и которого должна достигать сборная России по хоккею на домашнем чемпионате мира?

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