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Победа в малом финале
Фото: tass.ru

Победа в малом финале

После поражения в полуфинале российской сборной оставалось только побеждать в малом финале и выигрывать бронзовые медали у сборной США, которую постигла неудача в матче с Канадой, впоследствии выигравшей чемпионат мира.

NekitArmandych
Никита Арманд
Сборная России Иван Телегин; Александр Овечкин; Сергей Мозякин; Павел Дацюк; Сергей Плотников; Никита Зайцев; Роман Любимов; Вячеслав Войнов; Артемий Панарин; Илья Сорокин; Сергей Калинин; Сергей Широков; Алексей Марченко; Евгений Дадонов; Сергей Бобровский; Максим Чудинов; Алексей Емелин; Антон Белов; Дмитрий Орлов; Вадим Шипачёв; Евгнений Кузнецов; Александр Бурмистров.
Сборная СШАКейт Кинекейд; Коннор Мёрфи Крис Уайдман; Джей Ти Комфер; Джордан Шрёдер; Брок Нельсон; Тайлер Мотт; Ноа Ханифин; Стивен Сантини; Кайл Коннор; Патрик Марун; Дилан Ларкин; Мэтт Хендрикс; Гудзон Фешинг; Майлз Вуд; Джейк Маккейб; Майк Кондон; Остон Мэттьюс; Давид Варсовски; Ник Фолиньо; Фрэнк Ватрано; Брэди Шей.
ГОЛ1-0 Войнов 06:23; 2-0 Мозякин 13:41; 3-0 Телегин 29:36; 4-0 Дадонов 32:49; 4-1 Ватрано 34:29; 5-1 Панарин 35:22; 5-2 Ватрано 43:42; 6-2 Мозякин 53:13; 7-2 Шипачёв 59:53;
судьяТобиас Бьёрк (Швеция) Мартин Франчё (Чехия) Наказания: Шипачёв 08:41; Сантини 13:02; Чудинов 17:39; Телегин 20:39; Ларкин 21:52; Марченко 33:55; Калинин 37:30; Ларкин 55:17 Командный штраф (США) 58:53.
ПРОИСШЕСТВИЯЧемпионат мира по хоккею 2016. Матч за 3-е место. Ледовый дворец ВТБ (Москва Россия)

Заканчивать домашний чемпионат мира без наград было нельзя, а потому все ждали, что команда будет всеми силами бороться за награды. Несмотря на то, что немотивированные и не до конца отдохнувшие американцы довольно активно атаковали в первые минуты матча, уже на 7 минуте Вячеслав Войнов бросил с синей линии после передачи Сергея Калинина отправил шайбу в ворота.

После первой шайбы игра выровнялась, команды поочерёдно атаковали и много бросали, но, получив большинство, россияне увеличили счёт. Павел Дацюк перевёл шайбу на левый край площадки, откуда Сергей Мозякин переправил шайбу в ворота.

Но лидерство в счёте не выявило лидера в игре, команды играли на равных, а по количеству бросков лидировала сборная США, с 9 бросками против 8 у России. Во втором периоде ситуация практически не изменилась, но давление команды Олега Знарка начинало проявляться. К середине второго периода в ворота звёздно-полосатых влетела третья шайба: Иван Телегин забил после прострела Дацюка на пятак.

Не успели судьи вбросить шайбу, россияне снова перешли в атаку. Сначала свой момент не реализовал Евгений Кузнецов, после пришлось вступить в игру Сергею Бобровскому, чтобы защитить ворота от броска Гудзона Фэшинга. Шайбу подобрал Артемий Панарин и начал контратаку, которая закончилась шайбой Евгения Дадонова. Практически сразу был удалён Алексей Марченко, а Фрэнк Вантрано после передачи Давида Варсовски сократил отставание своей команды.

События продолжали развиваться с бешеной скоростью, ведь от россиян последовал ответ Артемия Панарина: он добил шайбу в ворота после броска Антона Белова.

Несмотря на то, что американцы лидировали по количеству бросков, преимущество оставалось на стороне россиян, и даже удаление Сергея Калинина ситуацию не изменило. Команда звёздно-полосатых не смогла создать в большинстве ни одного момента. В третьем периоде в составе США произошла замена вратаря: вместо Кейта Кинкейда вышел Майк Кондон, который справился с первым моментом, созданным у его ворот. А американцы на эту атаку ответили второй шайбой Ватрано, но говорить о претензиях хотя бы на овертайм уже не приходилось, отставание в 3 шайбы говорило о многом.

В третьем периоде команды показывали равный хоккей и обменивались атаками вплоть до 54 минуты, когда Дацюк из-за ворот отдал шайбу Мозякину.

А за 7 секунд до конца россияне реализовали большинство: Вадим Шипачёв послал шайбу в сетку, получив её от Панарина.

Чемпионат мира по хоккею в России завершился. Конечно, все россияне надеялись на золотые медали, но, к сожалению, команда сумела заработать лишь бронзу. Можно сколько угодно говорить о том, кто виноват, но лучше, чтобы сборную не сотрясали какие-либо резкие изменения, ведь уже в сентябре нас ждёт ещё более серьёзный чемпионат — Кубок мира. И здесь нашей команде предстоит встретиться с лучшими хоккеистами планеты! Главное, что наша команда боролась и в матче с финами, и в матче с американцами, а значит будет бороться и на кубке мира, где все болельщики будут ждать от неё самых высоких достижений.

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