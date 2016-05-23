Победа в малом финале

Заканчивать домашний чемпионат мира без наград было нельзя, а потому все ждали, что команда будет всеми силами бороться за награды. Несмотря на то, что немотивированные и не до конца отдохнувшие американцы довольно активно атаковали в первые минуты матча, уже на 7 минуте Вячеслав Войнов бросил с синей линии после передачи Сергея Калинина отправил шайбу в ворота.

После первой шайбы игра выровнялась, команды поочерёдно атаковали и много бросали, но, получив большинство, россияне увеличили счёт. Павел Дацюк перевёл шайбу на левый край площадки, откуда Сергей Мозякин переправил шайбу в ворота.

Но лидерство в счёте не выявило лидера в игре, команды играли на равных, а по количеству бросков лидировала сборная США, с 9 бросками против 8 у России. Во втором периоде ситуация практически не изменилась, но давление команды Олега Знарка начинало проявляться. К середине второго периода в ворота звёздно-полосатых влетела третья шайба: Иван Телегин забил после прострела Дацюка на пятак.

Не успели судьи вбросить шайбу, россияне снова перешли в атаку. Сначала свой момент не реализовал Евгений Кузнецов, после пришлось вступить в игру Сергею Бобровскому, чтобы защитить ворота от броска Гудзона Фэшинга. Шайбу подобрал Артемий Панарин и начал контратаку, которая закончилась шайбой Евгения Дадонова. Практически сразу был удалён Алексей Марченко, а Фрэнк Вантрано после передачи Давида Варсовски сократил отставание своей команды.

События продолжали развиваться с бешеной скоростью, ведь от россиян последовал ответ Артемия Панарина: он добил шайбу в ворота после броска Антона Белова.

Несмотря на то, что американцы лидировали по количеству бросков, преимущество оставалось на стороне россиян, и даже удаление Сергея Калинина ситуацию не изменило. Команда звёздно-полосатых не смогла создать в большинстве ни одного момента. В третьем периоде в составе США произошла замена вратаря: вместо Кейта Кинкейда вышел Майк Кондон, который справился с первым моментом, созданным у его ворот. А американцы на эту атаку ответили второй шайбой Ватрано, но говорить о претензиях хотя бы на овертайм уже не приходилось, отставание в 3 шайбы говорило о многом.

В третьем периоде команды показывали равный хоккей и обменивались атаками вплоть до 54 минуты, когда Дацюк из-за ворот отдал шайбу Мозякину.

А за 7 секунд до конца россияне реализовали большинство: Вадим Шипачёв послал шайбу в сетку, получив её от Панарина.

Чемпионат мира по хоккею в России завершился. Конечно, все россияне надеялись на золотые медали, но, к сожалению, команда сумела заработать лишь бронзу. Можно сколько угодно говорить о том, кто виноват, но лучше, чтобы сборную не сотрясали какие-либо резкие изменения, ведь уже в сентябре нас ждёт ещё более серьёзный чемпионат — Кубок мира. И здесь нашей команде предстоит встретиться с лучшими хоккеистами планеты! Главное, что наша команда боролась и в матче с финами, и в матче с американцами, а значит будет бороться и на кубке мира, где все болельщики будут ждать от неё самых высоких достижений.