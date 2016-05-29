Громкий конец клубного сезона

Перед матчем команда Диего Симеоне снова не была фаворитом. Впрочем, до этого она также не была лидером в противостоянии с Барселоной и Баварией, но сумела оставить эти команды за бортом турнира. Реалу по ходу плей-офф доставались не столь сильные соперники, но командой руководит в прошлом великий футболист, а сейчас подающий большие надежды тренер Зинедин Зидан, который был твёрдо настроен на победу в первенстве. Интригу также подогревали слухи о возможной отставке Зидана с поста главного тренера в случае неудачи в финале, ведь в таком случае королевский клуб остался без трофеев в этом сезоне. И в испанской премьер лиге, и в кубке Испании успех достиг принципиальный соперник Реала — Барселона. Как и ожидалось, Реал с первых минут пошёл вперёд, а Атлетико оборонялся, выжидая своего момента. Команды очень много нарушали правила, и уже на 11 минуте арбитр показал первую жёлтую карточку. До этого на 6 минуте Карлос Каземиро после подачи Гарета Бэйла со штрафного попал в ногу Яну Облаку, а на 15 уже Тони Кроос подавал на Бэйла, который головой протолкнул мяч дальше в штрафную, где Серхио Рамос подправил мяч в ворота.

Реал вышел вперёд, но до конца игры оставалось ещё очень много времени, поэтому все прекрасно понимали — это не конец. Команда Симеоне уже не раз показывала свой бойцовский характер, поэтому от «матрасников» ожидали как минимум упорной борьбы. Но у номинальных гостей абсолютно ничего не получалось. Один из комментаторов даже сравнил игру команды с состоянием боксёра, который не может придти в себя после нокдауна. А тем временем игроки Реала упускали возможности нанести ещё один, а то и два «нокдауна» в ворота соперника и уничтожить интригу в матче. Но благодаря огромному везению и превосходной игре Облака команды дошли до перерыва с минимальным разрывом в счёте. Второй тайм начался с атаки Атлетико, которая привела к пенальти в ворота Реала из-за нарушения Пепе на Фернандо Торресе.

Казалось, что произошло всё, чтобы Атлетико мог отыграться, но Антуан Гризман пробил в перекладину.

Этот обиднейший промах не сломал «матрасников». Они продолжали атаковать, получили несколько опасных стандартов, но реализовать их не смогли. По сравнению с первым таймом команды будто поменялись ролями. Теперь уже Реал заставлял нервничать своего и без того лысого тренера. Время неумолимо заканчивалось, подопечным Симеоне был необходим один гол, чтобы спастись от поражения в основное время. На 70 минуте тяжёлая ситуация чуть не стала катастрофичной: Карим Бензема вышел к воротам и, к счастью для соперника, пробил прямо в голкипера. Меньше чем через 10 минут последовало продолжение штурма, но Зидан заменил Бензему, и теперь позицию центрфорварда занимал Криштиану Роналду. Начатая португальцем атака в итоге привела к тому, что Бэйл пробил по пустым воротам, но на пути мяча встал защитник. Ответная атака вернула надежду всем тем, кто пришёл на стадион Сан-Сиро в красно-белых майках. Янник Феррейра-Карраско забил, возможно, самый важный гол в своей профессиональной карьере. Хуанфран Торрес простреливал на дальнюю штангу, Карраско сравнял счёт.

До конца основного времени оставалось 10 минут и обе команды стремились закончить матч за этот отрезок, но им это не удалось и игра перешла в овертайм. Который, к сожалению, не порадовал зрителей ни голами, ни опасными моментами. А потому матч перешёл в серию пенальти, у многих футболистов сводило ноги, уже не говоря о том напряжении и ответственности, которые испытывал каждый, кто находился на поле. Исход матча зависел от того, у кого из футболистов осталось больше сил и концентрации. Первые удары обе команды реализовали. Даже Гризман, который упустил отличную возможность изменить счёт во втором тайме, в этот раз не подвёл команду. То же самое произошло со вторыми и третьими ударами. Четвёртый удар у Реала исполнял Рамос, автор первого в матче гола. Он сумел поразить ворота и в послематчевой серии, а Облак не угадал направление полёта мяча. Хуанфран исполнял удар у Атлетико и попал в штангу. Это, наверное, самое обидное, что могло произойти в этот вечер. Пятый удар Реала исполнял седьмой номер команды, и в тот момент болельщики «матрасников» поняли, что для их команды всё кончено, потому что игрок класса Криштиану просто не может себе позволить не забить такой важный пенальти.

Реал одержал тяжёлую победу. Не имеет смысла обсуждать заслужена она или нет, это уже ничего не изменит. Остаётся только поздравить игроков, тренеров и болельщиков Королевского клуба с 11 кубком чемпионов в истории команды. А фанатам Атлетико ждать следующего розыгрыша Лиги Чемпионов. Несомненно, эта команда ещё не сказала своего слова!