Евро-2016 без Марко Ройса

Ровно два года назад. Марко Ройс празднует 25-летие, становится лучшим игроком Бундеслиги и готовится к предстоящему Чемпионату мира. Оптимально сильный состав сборной, да и набравший феноменальную форму Марко, предсказывали, что этот чемпионат вполне может стать счастливым для немца. Звезда Дортмунда был готов на 100% к предстоящему испытанию. Воссоединение в сборной с близким другом – Марио Гётце – придавали Марко положительных эмоций и сил. Да и перспектива провести время в солнечной Бразилии была очень привлекательной. Но случай решил иначе.

6 июня 2014 года. Теплый летний вечер. Сборная Германии играла контрольный товарищеский матч против сборной Армении. Вышедший в стартовом составе Марко был активен с первых минут. Сборная Германии феерила на поле, показывая свой лучший футбол. Но 43-я минута матча стала роковой для полузащитник дортмундской «Боруссии». Марко принимает мяч в центре поля и подворачивает левую ногу. Шок. Боль. И вот, через пару минут его партнёры играют в футбол, а он вынужден сидеть в машине скорой помощи и ехать в больницу Майнца.

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Слёзы печали, и на следующий день Марко был замечен в гипсе. Мечты о солнечной Бразилии и кубке Мира, поднятом над головой, пошли крахом.

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Как итог – Германии выиграла тот Чемпионат Мира, а Марко довольствовался лишь «диванными» радостями за своих товарищей по сборной.

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С тех пор прошло два года. 31-го мая Марко Ройс празднует своё 27-летие и через пару часов слышит вердикт от Лёва. Прощание с товарищами по команде и очередной крупный турнир за бортом карьеры талантливого немца. Проведя сезон 2015\2016 на довольно среднем уровне, Марко всё же имел все шансы стать звездой ЕВРО-2016 во Франции. Ведь все мы знаем, что он талантливый, быстрый и умный футболист. Но очередная неудача настигает столь невезучего немца и не даёт ему шанса проявить себя на международной арене.

"Он может только бежать прямо", – объяснил на пресс-конференции Йоахим Лёв, отметив, что Ройс испытывает дискомфорт в области бедра.

В свою очередь, Марио Гётце пожелал скорейшего выздоровления своему другу.

С Днём Рождения, Марко, но мне действительно грустно. Невероятно. Это причиняет мне боль.

В итоге Марко возвращается в Дортмунд, где, не смотря ни на что, у него остается поддержка и любовь чёрно-желтой стены болельщиков «Боруссии», которые так ценят Ройса за преданность клубу.