Россия готовится к Евро

Первый контрольный матч проходил в Австрии на стадионе, который хорошо знаком болельщикам, следившим за играми нашей сборной на Евро-2008. С первых минут россияне начали быстро передвигаться по полю, не давая чехам времени на раскачку. Команда провела несколько успешных атак, одна из которых закончилась взятием ворот. Александр Кокорин пробил с правого края штрафной, Пётр Чех попытался отбить мяч, но он отскочил от земли прямо в верхний угол его ворот.

На этом удачные действия в атаке у сборной России прекратились, мяч просто перестал доходить до нападающих и соответственно до чужих ворот, а вот россияне стали ошибаться в защите, несмотря на то, что в центре обороны играл проверенный дуэт Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича. Игра в обороне явно строилась на искусственных офсайдах, которые далеко не всегда удавалось удачно создать. Первый тревожный звонок команда Леонида Слуцкого получила уже на 15 минуте: Давид Лафата вышел один на один с Юрием Лодыгиным, но пробил в штангу.

Игра сильно потеряла в активности, и если чешские игроки хоть как-то пытались, то у россиян до конца первой половины матча удался лишь один момент: на 42 минуте Кокорин точной передачей вывел Фёдора Смолова один на один с вратарём, но опытный Чех выставил ногу и справился с ударом.

В компенсированное время Лафата со штрафного пробил по воротам, но мяч, миновав стенку, попал Лодыгину в руки. Во втором тайме Леонид Слуцкий принял решение заменить вратаря вместо Лодыгина и на поле вышел новоиспечённый россиянин Маринато Гилерме. Также вместо Артёма Дзюбы, который в первом тайме был малозаметен, вышел Павел Мамаев. А уже на 49 минуте, после нескольких неудачных атак сборной России, чехи сравняли счёт. Бывший армеец Томаш Нецид скинул головой мяч на своего тёзку Росицки, который поразил ворота. Защитники прозевали обоих, а Гилерме просто не дотянулся.

Чешская сборная продолжала давить, из-за чего Слуцкому пришлось подняться со своего места и начать руководить игрой с бровки. На 61-й минуте соперникам россиян удалось разыграть опасный угловой, но на этот раз Гилерме с ударом справился, а через несколько минут последовал ответ после подачи Роман Нойштедтер пробил головой, но попал в голкипера. На 75 минуте Ладислав Крейче переиграл Смольникова, который выступал далеко не лучшим образом, и ударил головой мимо ворот. Казалось, что обе команды пытаются вырвать победу, но во втором тайме чехи смотрелись в несколько раз лучше, и их усилия дали плоды на последней минуте основного времени. После очередной ошибки защитников Нецид принял прострел Крейчи, опередив Нойштедтера, и вывел свою команду вперёд ударом под перекладину.

Судья добавил 2 минуты, но сравнять счёт номинальным гостям так и не удалось.

Матч против сборной Сербии должен был хоть чуть-чуть приподнять настроение болельщикам, ведь российская команда стабильно хорошо играет против этого соперника. Но первые минуты принесли разочаровани: сербы плотно насели на ворота подопечных Леонида Слуцкого и заработали большое количество угловых подряд. Можно с уверенностью сказать — россиянам повезло, что мяч не оказался в сетке.

Дальше игра перестала радовать даже сербских болельщиков. Обе команды казалось бы пытались что-то придумать в атаке, но не создали ни одного опасного момента. Казалось, что Россия владеет преимуществом, но что делать с этим преимуществом, никто из игроков понятия не имел. Когда команды уходили на перерыв, российские болельщики так и не увидели ни одного опасного момента в исполнении своей сборной. Второй тайм не отличался от первого практически ничем: команды также передвигались по полю, но создать никто ничего не мог. На 51-й минуте российских болельщиков ожидало ещё одно разочарование: Игорь Денисов не смог продолжить игру из-за травмы. И судя по тому, как он покидал поле, Леониду Слуцкому придётся искать ему замену, пока это ещё разрешено регламентом турнира. Значит в составе, с большой долей вероятности, появится игрок, который просто не успеет сыграться с командой, потому что больше матчей не осталось. На 73-й минуте мяч влетел в ворота сборной России, но в этот раз судья протянул команде спасительный флаг и главный арбитр гол не засчитал. Спустя 10 минут Артём Дзюба сумел переправить мяч в ворота с передачи Александра Кокорина.

Но радость была недолгой: Александр Митрович по ходу следующей атаки счёт сравнял, получив мяч от Душана Тадича.

Матч завершился со счётом 1:1. Перед матчем с одним из фаворитов Евро, сборной Англии, россияне не сумели одержать победу над командой, которая не попала на чемпионат. При всём уважении к сборной Сербии, это не тот результат, который надо показывать перед таким турниром, ведь Леонид Викторович обещал, что на поле выйдет состав близкий к тому, который сыграет против англичан.

На данный момент российские любители футбола разделились на два лагеря. Первые считают, что сборная не сумеет показать достойный результат и в лучшем случае выйдет из группы, а второй лагерь во всё горло кричит о том, что перед весьма удачным для национальной команды чемпионатом Европы 2008 года мы также не видели достойного результата в товарищеских матчах, и во время первенства старого света команда покажет принципиально другой футбол. Осталось только уточнить у второй группы, ждать ли нам поражения от англичан со счётом 4:1. Я же больше склонен присоединиться к первой группе: результат, который показала команда под руководством Гуса Хиддинка, скорее исключение, и ждать повторения того успеха, по крайней мере сейчас, не стоит.