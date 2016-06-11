На Березуцкого надейся, а сам не плошай или особенности национального спорта

Перед матчем все прогнозы были против сборной России: Рой Ходжсон привёз на Евро молодую команду, которую нельзя назвать неопытной, подопечные Леонида Слуцкого неубедительно выступили в последних контрольных матчах, ну и в конце концов англичане — одни из фаворитов чемпионата, а россияне редко радуют своих болельщиков удачными выступлениями на международных чемпионатах. C другой стороны? англичане, возможно, не самый худший вариант, ведь на их месте могли быть действующий чемпион мира Германия, мотивированная хозяйка турнира Франция, или действующий чемпион Европы Испания, которой необходимо реабилитироваться после неудачного выступления на прошлом мундиале.

Вопреки ожиданиям, игра с первых минут шла на больших скоростях, а сборная России вышла на поле с атакующим трио в основном составе. Англичане владели серьёзным преимуществом. Сложно сказать, сколько раз мяч мог влететь в ворота Игоря Акинфеева, но удача была явно на стороне россиян.

Тем временем в штрафной англичан для полноты картины не хватало перекати поля, абсолютно никакой угрозы для них атака россиян не представляла. Первый тайм для российских болельщиков был очень нервным. После каждого удара игрока в белой форме кто-то вздрагивал, кто-то громко кричал, а кто-то принимал очередную порцию валидола. На перерыв команды ушли так и не открыв счёт. Второй тайм мало чем отличался от первого, и матч мог стать не только первым сухим матчем, но и первой ничьей чемпионата. Но Эрика Дайера такое положение вещей не устраивало, потому на 73-й минуте он ударом со штрафного поразил ворота россиян и открыл счёт.

По логике вещей сборная Росси должна была пойти на решающий штурм ворот соперника, но штурмом даже не пахло, игра продолжалась также как и до пропущенного мяча. Более того, у англичан была возможность укрепить преимущество. Таймер на табло постепенно подошёл к цифрам 90:00, а счёт так и не изменился. Арбитр компенсировал 4 минуты, а многие россияне свыклись с мыслью о поражении. Но тут как гром среди ясного неба в штрафной возникла голова Василия Березуцкого, и мяч, отправленный в штрафную Георгием Щенниковым, был перенаправлен головой капитана в ворота англичан.

Матч завершился тяжелейшей ничьей, которая позволила россиянам остаться на третьей строчке группы В.

Следующий матч подопечные Леонида Слуцкого проведут против команды Словакии, которая уступила Уэльсу со счётом 2:1. На данный момент в группе В команды расположились на следующих позициях: Уэльс на первом, Англия на втором, Россия на третьем, Словакия на четвертом.