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С новым позором вас, ребята
Фото: tass.ru

С новым позором вас, ребята

В третьем туре группового этапа Евро 2016 сборная России с разгромным счётом уступила Уэльсу и покинула чемпионат Европы, не выйдя в плей-офф.

NekitArmandych
Никита Арманд
Сборная РоссииИгорь Акинфеев; Игорь Смольников; Сергей Игнашевич; Василий Березуцкий (Алексей Березуцкий 46); Денис Глушаков; Дмитрий Комбаров; Павел Мамаев; Роман Широков (Александр Головин 52); Александр Кокорин; Фёдор Смолов (Александр Самедов 70); Артём Дзюба.
Сборная УэльсаУэйн Хеннесси; Честер Джеймс; Нил Тейлор; Крис Гантер; Бен Дэвис; Эшли Уильямс; Джо Аллен (Дэвид Эдвардс 74); Гарет Бэйл (Саймон Черч 84); Джо Ледли (Энди Кинг 76); Сэм Вокус.
ГОЛ0-1 Рэмси 11; 0-2 Тэйлор 20; 0-3 Бэйл 67.
судьяЭрикссон Йонас (Швеция); Предупреждения: Вокус (16); Мамаев (64).
ПРОИСШЕСТВИЯМатч третьего тура группового этапа Евро 2016. «Мунисипаль». Тулуза.

На очередном международном турнире судьба выхода сборной России зависела от последнего матча группового этапа. И последние турниры для национальной команды заканчивались весьма плачевно. Это поражение от Греции в 2012 и ничья с Алжиром в 2014. Матч с Уэльсом в рамках Евро 2016, к большому сожалению болельщиков, не стал исключением. Для выхода из группы россиянам была необходима победа, о которой, правда, пришлось забыть ближе к середине первого тайма. Ведь уже на 11 минуте первая же контратака, ставшая первой атакой валлийцев, завершилась взятием ворот Игоря Акинфеева. Испортил начало игры удар Аарона Рэмси, который вышел один на один и обыграл голкипера.

Игра сборной выглядела по истине ужасно, если это можно назвать игрой, ведь футболисты не создавали опасных моментов и не могли выстроить линию обороны. На 20-й минуте в ворота российской сборной прилетело второе напоминание о том, что валийцы очень хотят выйти из группы. Ситуация дублировала первый гол: фланг, на котором играл Игорь Смольников вновь оказался пустым, сразу восемь игроков оказались на маленьком пятачке в центре своей половины поля, а Нил Тэйлор повторил выход Рэмси и удвоил счёт.

Российские футболисты не могли справиться с быстроногим лидером Уэльса — Гаретом Бэйлом.

Фото: tass.ru
Фото: tass.ru

Это приводило к постоянным атакам, но большего позора россияне не достигли, в первом тайме голов больше не было. Второй тайм радовать также не начал. Несмотря на ряд замен, игра не внушала никаких надежд. А окончательно разрушил все самые невероятные ожидания гол Бэйла, который пришёл также с фланга Смольникова.

Такой счёт оставался вплоть до конца игры. Шансов измениться у него было много, но ни одного опасного момента от россиян мы так и не увидели. Вопросы вызывают действия тренера: Леонид Слуцкий не заменил не работающее атакующее трио Кокорина, Смолова и Дзюбы. Если к последнему претензий мало, то по участию в атаке его партнёров есть много негативных комментариев. Также непонятно, почему Игорь Смольников, который, видимо, забывал о том, что играет на позиции защитника, отыграл все 90 минут. Непонятен и вызов Романа Нойштедтера: он не провёл со сборной ни одного сбора и сразу попал на Евро, при этом не показал никаких выдающихся игровых качеств. На послематчевой пресс-конференции Леонид Слуцкий взял всю вину на себя и фактически заявил о своей отставке. Но стоит ли «вешать всех собак» на тренера? Денис Глушаков перед матчем от лица всей команды сказал, что игроки будут умирать на поле, но этого не было видно. Как и не было видно вообще какого-либо старания на поле. Россия не просто бесславно, а с позором покинула чемпионат Европы. И с большой вероятностью потеряла очередного тренера. Совсем скоро начнётся домашний чемпионат мира, и тяжело сказать в каком состоянии команда подойдёт к этому турниру и под чьим руководством.

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