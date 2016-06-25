Лучший из поляков. Якуб Блащиковски на Евро-2016

Лето 2015-го. Очередная мышечная травма, и дортмундская «Боруссия» едет в азиатское турне без своего польского лидера. Потом затянувшиеся восстановление, и ясные действия со стороны Томаса Тухеля, дающие понять, что в этом сезоне поляк не самый желанный в этой команде. Пару дней на раздумья, и вот уже Кубу Блащиковски арендует итальянская «Фиорентина». Отказав «Шальке», Якуб решил посетить солнечную Флоренцию и дать себе шанс на новый вызов. Позже его называли лучшим трансфером серии А в 2015-м году.

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Сезон прошел для Якуба не очень стабильно. Всего 15 игр и два забитых гола записал на свой счёт поляк в футболке «фиалок», но на Евро все-таки поехал. Понимая, что годами сыгранная связка на правом фланге в лице Пищека и Блащиковски будет очень мощным оружием сборной Польши, Адам Навалка вызывает ветерана во Францию. И это, пожалуй, было одним из лучших кадровых решений.

Попав в одну группу с Северной Ирландией, Германией и Украиной, сборная Польши была готова дать бой каждой из этих сборных. И у неё получилось. Конечно же, не без помощи своего ветерана и лидера. Первый матч против аутсайдеров группы – Северной Ирландии. Тяжелая игра в попытках пробиться сквозь мощную, плотную защиту ирландцев, и лишь 51-я минута стала результативной. Аркадиуш Милик замыкает прострел никого иного, а именно Якуба Блащиковски. Потом была трудовая ничья в игре с чемпионами мира и подготовка к решающей игре против сборной Украины, на тот момент уже вылетевшей из турнира. Украинцы всегда были трудным соперником для поляков, и поэтому команда Навалки подошла к этому матчу со всей серьёзностью. Начав матч на скамейке запасных, Куба вышел во втором тайме и уже через 8 минут зажег свою фамилию на табло «Велодрома» в Марселе.

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Больше голов забито не было, а Блащиковски стал первым игроком в истории сборной Польши, кому удавалось отличаться забитым мячом на двух еврофорумах. Так, с 7-ю очками, заняв второе место в группе, поляки идут в 1/8 финала ЕВРО-2016, где соперником стала сборная Швейцарии.

Начав матч в стартовом составе, Блащиковски был активен с первых минут, и уже на 39-й минуте, после потрясающего прохода Камиля Гросицки, пустил мяч между ног Зоммеру и открыл счёт в этом матче. Потом плохой второй тайм в исполнении поляков, гол Шакири, серия пенальти, в которой Якуб уверенно реализовал свой удар. Радость игроков и болельщиков и выход сборной Польши в 1/4 Евро. Таким образом, сборная Польши и дальше продолжает переписывать свою футбольную историю. Эта еврокомпания стала первой, в которой «белые орлы» пробились в плей-офф.

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Ну а Куба Блащиковски и дальше продолжает творить чудо своей команды: во всех матчах, в которых Якуб забивает, его сборная никогда не проигрывала. Будет ли так и дальше? Увидим. Но то, что Блащиковски является несомненным лидером и надеждой поляков на этом Евро, отрицать никак нельзя. Следующим соперником станет сборная Португалии. Сможет ли Якуб забить и в этот раз? Будем смотреть.