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Рифат Жемалетдинов и еще три молодых любителя больших денег

Рифат Жемалетдинов и еще три молодых любителя больших денег

Жемалетдинов мог играть за команду, в которой тренер уговаривал его остаться, а в конкурентах на две фланговые позиции числились 32–летний Самедов, вечно усталый Касаев (21 матч в прошлом сезоне), травмированный Майкон и Владислав Игнатьев. Но Рифат выбрал деньги. Вспомним других футболистов, которые ушли из родного клуба, чтобы быстрее накопить на бентли.

ilya-sokolov
Ilya Sokolov

Дмитрий Торбинский

У Торбинского заканчивался контракт, а Локомотив предложил новоиспеченному игроку сборной неплохую зарплату. Спартак, как и в недавнем случае с Дзюбой, торговаться не стал. После незабываемого перформанса футболиста на Евро–2008 болельщики красно–белых рвали на себе седые волосы, а поклонники Локомотива праздновали успех сборной России с особым воодушевлением. Сейчас–то мы знаем, что те безумные глаза Торбинского в Базеле стали кульминацией его карьеры. В Локомотиве он запомнился только заряженностью на желтую карточку и многочисленными травмами. Торбинский стал олицетворением унылого Локо докучуковской эпохи, про который вспомнить абсолютно нечего. А сам футболист может вспоминать спартаковские матчи в Лиге Чемпионов и те полгода перед переходом, когда он действительно зажигал и был лучшим в составе.

Фото: fclm.ru

Александр Кокорин

Устав от тяжелой жизни в интернате Локомотива (денег там платили так мало, что в Макдональдс можно было сходить всего раз в месяц), Кокорин в 16 лет перешел в Динамо, а уже в 17 дебютировал в основе. Он быстро превратился в главного таланта росфутбола, что позволило требовать максимально много денег на бургеры и другие радости жизни при подписании каждого нового контракта. Играл Кокорин нестабильно, но все же достаточно хорошо для российского футболиста, чтобы получить приглашение перейти в главный российский клуб. Анжи, правда, быстро распался, но со второй попытки Кокорин все же сумел покинуть тонущее Динамо и попал в Зенит.

Фото: fcdynamo.ru

Пожалуй, надо признать, что в данном случае уход из Локомотива был правильным решением. Да, у Кокорина был потенциал, чтобы стать лучшим русским в истории Арсенала, а он вместо этого превратился в обычного российского футболиста элитной категории. Но в рахимовском Локомотиве путь в основу преграждали высокооплачиваемые Одемвинги и Сычев. В Динамо же помимо Кержакова был только Смолов, который игровое время Кокорина не отнимал. Покинув Локомотив, он не только неплохо заработал, но и избежал бездарной потери двух–трех лет на скамейке или в дубле (а ведь у него каждый год на счету).

Иван Соловьев

Если сравнить премьер–лигу с Макдональдсом (на этих словах Кокорин возбужденно вздрагивает), то игра в Динамо — это работа у кассы. Хорошая возможность начать карьеру и показать себя, но рано или поздно ты уйдешь на повышение. Иван Соловьев настолько хорошо продавал свой талант, что его забрали в Зенит после 12 игр. С тех пор он сыграл три матча за Амкар, а еще отбегал 17 минут в Санкт–Петербурге, когда Зенит проигрывал Тереку. Сейчас Иван в аренде в финском Лахти, с которым борется за попадание в Лигу Европы. В Финляндии Соловьев раскрылся и уже отдал 3 голевых передачи (столько же у экс–футболиста Марселя и Милана Тайе Тайво). Можно только порадоваться за парня, который достиг своей мечты, и пожелать таких же успехов Жемалетдинову.

Фото: fc-zenit.ru
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