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Пока без рыбы

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А Вячеслав Кротов из футбольного клуба «Уфа» за время отпуска успел посетить Марсель и поболел за сборную.

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A photo posted by ! Vyacheslav Krotov (@krot_93) on

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К слову, во Франции побывал не только он, в Париже отдохнул вратарь швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин вместе со своей девушкой Дашей.  

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Paris

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eurosport.ru

новости

Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как иг...

Не всё потеряно, пока! Обзор соцсетей российских футболистов
фото: ru.uefa.com

Не всё потеряно, пока! Обзор соцсетей российских футболистов

После провала сборной на Евро и скандалов вокруг Павла Мамаева и Александра Кокорина болельщики и эксперты практически единогласно сослали на покой весь российский футбол. Мол, ожидать уже нечего, «лимит всё испортил», «результат домашнего чемпионата мира будет таким же», «спасибо хоть отбираться не надо», «поколение молодёжи потеряно». Нам стало интересно, неужели все молодые футболисты поголовно берут пример со старших товарищей и отдыхают на полную катушку в дорогих отелях и клубах? Как оказалось — нет. VAVEL предлагает посмотреть, как отдыхает российская футбольная молодёжь.

BelkinaIrisha
Ирина Белкина

«На самом деле игроки мало времени проводят на поле. Как людей их формирует то, чем они живут за его пределами, во что верят и как себя ведут. В итоге именно от этого зависит качество их работы. Кроме того, игроки с хорошей репутацией создают такую же и своим клубам». То ли совпадение, то ли нет, но  именно  после  прочтения этого момента книги Майка Карсона «The Manager», мне пришло сообщение от знакомого с видеозаписью отдыха А.Кокорина и П.Мамаева. Только ленивый не сказал, что ВСЕ наши футболисты отдыхают так же, а молодёжь-то и подавно. 

Изучив внимательно вопрос об отдыхе молодёжи, я, честно сказать, была приятно удивлена. Машинами дорогими в большинстве своём не хвалятся, отелями ультразведночными тоже, полуголых девушек моделей не постят, о ночных клубах говорить вообще нечего. Так может зря мы так кричим о заведомом провале, раз 20-летним парням больше по душе рыбалка и финты, нежели дорогие вечеринки? 

Представляю вам несколько примеров наших надежд, которые активно пользуются социальными сетями. 

Вот полузащитник московского «Спартака» Александр Зуев (подпись к фото говорит сама за себя):

Вернувшийся из Германии нападающий питерского «Зенита» Алексей Гасилин и (пока еще свободный агент) Рамиль Шейдаев предпочитают покататься на гидроскутерах по Питерскому водоканалу или половить рыбу:

Отдых ☀️☄ #summer #holidays #saintp #florida #brothers

Фото опубликовано Aleksei Gasilin (@a.gasilin)

А Вячеслав Кротов из футбольного клуба «Уфа» за время отпуска успел посетить Марсель и поболел за сборную.

A photo posted by ! Vyacheslav Krotov (@krot_93) on

К слову, во Франции побывал не только он, в Париже отдохнул вратарь швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин вместе со своей девушкой Дашей.  

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