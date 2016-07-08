Не всё потеряно, пока! Обзор соцсетей российских футболистов

«На самом деле игроки мало времени проводят на поле. Как людей их формирует то, чем они живут за его пределами, во что верят и как себя ведут. В итоге именно от этого зависит качество их работы. Кроме того, игроки с хорошей репутацией создают такую же и своим клубам». То ли совпадение, то ли нет, но именно после прочтения этого момента книги Майка Карсона «The Manager», мне пришло сообщение от знакомого с видеозаписью отдыха А.Кокорина и П.Мамаева. Только ленивый не сказал, что ВСЕ наши футболисты отдыхают так же, а молодёжь-то и подавно.

Изучив внимательно вопрос об отдыхе молодёжи, я, честно сказать, была приятно удивлена. Машинами дорогими в большинстве своём не хвалятся, отелями ультразведночными тоже, полуголых девушек моделей не постят, о ночных клубах говорить вообще нечего. Так может зря мы так кричим о заведомом провале, раз 20-летним парням больше по душе рыбалка и финты, нежели дорогие вечеринки?

Представляю вам несколько примеров наших надежд, которые активно пользуются социальными сетями.

Вот полузащитник московского «Спартака» Александр Зуев (подпись к фото говорит сама за себя):

Вернувшийся из Германии нападающий питерского «Зенита» Алексей Гасилин и (пока еще свободный агент) Рамиль Шейдаев предпочитают покататься на гидроскутерах по Питерскому водоканалу или половить рыбу:

Отдых ☀️☄ #summer #holidays #saintp #florida #brothers Фото опубликовано Aleksei Gasilin (@a.gasilin) Май 23 2016 в 9:15 PDT

А Вячеслав Кротов из футбольного клуба «Уфа» за время отпуска успел посетить Марсель и поболел за сборную.

A photo posted by ! Vyacheslav Krotov (@krot_93) on Jun 12, 2016 at 11:25am PDT

К слову, во Франции побывал не только он, в Париже отдохнул вратарь швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин вместе со своей девушкой Дашей.