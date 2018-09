Сквирт шампанского в лицо. Как Кокорину и Мамаеву подправить репутацию

Кокорин и Мамаев были замечены в компании кальяна на вечеринке, где кто–то потратил 250 тысяч евро на шампанское. После этого последовала ожидаемая реакция. Кто–то пошутил, кто–то намекнул на оргвыводы, а кто–то и не только намекнул. У общественности же полыхнуло. Теперь нет смысла выяснять, кто организовал роскошную пати и виновны ли футболисты в том, что решили отдохнуть на заработанные контрактом деньги. В комментариях уже появилось то, чего так ждал Мамаев.

При этом не верится, что футболистов эта шумиха не волнует. На следующее утро после скандала Кокорин закрыл доступ в Instagram, а его друг вообще удалился из соцсети. Свои страницы прикрыли и их спутницы. Кокорин позже вообще разразился пресс–конференцией. Это не почерк Златана, да и не доросли парни до такого величия, чтобы не обращать внимания на желчь в свой адрес.

Пока друзья бухали, народ придумал для них изящное решение по выходу из репутационного болота. Два москвича загорелись идеей собрать команду из болельщиков, которая встретится со сборной России и покажет ей, как надо играть в футбол. Чувствуется серьезный подход; даже мотивационная речь звучит как реклама пива с российским футболистом.

Проект настолько отдает популизмом, что за него с радостью взялись в общественной палате. Тем не менее, уберите свой снобизм и представьте, что условные норвежцы, которые помнят времена Сульшера и Фло, взбесились от импотенции своей сборной (в год их последнего крупного турнира Игнашевич играл за Крылья Советов) и предложили ей сразиться с простыми викингами из народа. Такая тема зашла бы у болельщиков по всему миру не хуже виртуального или пузырного футбола, а исландцы бы на их фоне превратились из мема в унылый комикс.

Никаких рисков такой матч для футболистов не таит. Даже заправленные пивком и кальяном профессионалы забьют двузначное число голов, а любители вряд ли доберутся хотя бы до чужой штрафной. После такого уничтожения разговоры вроде «Да чем Вася со двора хуже» на какое–то время прекратятся.

Конечно, собрать всю сборную с Евро вместе будет сложно. Атаку можно составить из провинившихся (Кокорин, Мамаев, Головин, Шатов), а защиту — из тех, кто может в будущем заменить в сборной Игнашевича и братьев. Спонсором сделать Росгосстрах, который компенсирует футбольным клубам все ушибы их сотрудников.

Если сборники не будут брезгливо строить из себя академиков с тросточками, а душевно порубятся с народом, они заслужат респект тех, кто считает, что их налоги не должны идти на обслуживание вечеринок в Монако. Это понимает и Кокорин.

«Могу сказать, что если руководители позволят, то мы, естественно, это сделаем», — говорит он даже после того, как идею народной сборной публично осудили в РФС.

Не верится, что в будущем будет меньше позорных вылетов с турниров. Но можно сделать так, чтобы наших футболистов перестали считать зажравшимися пофигистами.

