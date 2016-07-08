Сквирт шампанского в лицо. Как Кокорину и Мамаеву подправить репутацию

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При этом не верится, что футболистов эта шумиха не волнует. На следующее утро после скандала Кокорин закрыл доступ в Instagram, а его друг вообще удалился из соцсети. Свои страницы прикрыли и их спутницы. Кокорин позже вообще разразился пресс–конференцией. Это не почерк Златана, да и не доросли парни до такого величия, чтобы не обращать внимания на желчь в свой адрес.

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Пока друзья бухали, народ придумал для них изящное решение по выходу из репутационного болота. Два москвича загорелись идеей собрать команду из болельщиков, которая встретится со сборной России и покажет ей, как надо играть в футбол. Чувствуется серьезный подход; даже мотивационная речь звучит как реклама пива с российским футболистом.

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Проект настолько отдает популизмом, что за него с радостью взялись в общественной палате. Тем не менее, уберите свой снобизм и представьте, что условные норвежцы, которые помнят времена Сульшера и Фло, взбесились от импотенции своей сборной (в год их последнего крупного турнира Игнашевич играл за Крылья Советов) и предложили ей сразиться с простыми викингами из народа. Такая тема зашла бы у болельщиков по всему миру не хуже виртуального или пузырного футбола, а исландцы бы на их фоне превратились из мема в унылый комикс.

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Никаких рисков такой матч для футболистов не таит. Даже заправленные пивком и кальяном профессионалы забьют двузначное число голов, а любители вряд ли доберутся хотя бы до чужой штрафной. После такого уничтожения разговоры вроде «Да чем Вася со двора хуже» на какое–то время прекратятся.

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Конечно, собрать всю сборную с Евро вместе будет сложно. Атаку можно составить из провинившихся (Кокорин, Мамаев, Головин, Шатов), а защиту — из тех, кто может в будущем заменить в сборной Игнашевича и братьев. Спонсором сделать Росгосстрах, который компенсирует футбольным клубам все ушибы их сотрудников.

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Если сборники не будут брезгливо строить из себя академиков с тросточками, а душевно порубятся с народом, они заслужат респект тех, кто считает, что их налоги не должны идти на обслуживание вечеринок в Монако. Это понимает и Кокорин.

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«Могу сказать, что если руководители позволят, то мы, естественно, это сделаем», — говорит он даже после того, как идею народной сборной публично осудили в РФС.

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Не верится, что в будущем будет меньше позорных вылетов с турниров. Но можно сделать так, чтобы наших футболистов перестали считать зажравшимися пофигистами. 

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In an ideal world, they would be relaxing, training or reading books, but these are the kind of players the Russian foreigner limit creates.

\r\n— Toke Theilade (@TokeTheilade) July 5, 2016
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And let's not forget that Aleksandr Kokorin left Lokomotiv Moscow because he could only afford one trip to McDonald's on his monthly salary.

\r\n— Toke Theilade (@TokeTheilade) July 5, 2016
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Ведь даже в условиях лимита можно оставаться приятным человеком.

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Сквирт шампанского в лицо. Как Кокорину и Мамаеву подправить репутацию

Сквирт шампанского в лицо. Как Кокорину и Мамаеву подправить репутацию

Закадычные друзья Александр Кокорин и Павел Мамаев были преданы публичной обструкции после участия в шумной вечеринке. VAVEL предлагает простое решение по восстановлению их репутации.

ilya-sokolov
Ilya Sokolov

Кокорин и Мамаев были замечены в компании кальяна на вечеринке, где кто–то потратил 250 тысяч евро на шампанское. После этого последовала ожидаемая реакция. Кто–то пошутил, кто–то намекнул на оргвыводы, а кто–то и не только намекнул. У общественности же полыхнуло. Теперь нет смысла выяснять, кто организовал роскошную пати и виновны ли футболисты в том, что решили отдохнуть на заработанные контрактом деньги. В комментариях уже появилось то, чего так ждал Мамаев.

При этом не верится, что футболистов эта шумиха не волнует. На следующее утро после скандала Кокорин закрыл доступ в Instagram, а его друг вообще удалился из соцсети. Свои страницы прикрыли и их спутницы. Кокорин позже вообще разразился пресс–конференцией. Это не почерк Златана, да и не доросли парни до такого величия, чтобы не обращать внимания на желчь в свой адрес.

Пока друзья бухали, народ придумал для них изящное решение по выходу из репутационного болота. Два москвича загорелись идеей собрать команду из болельщиков, которая встретится со сборной России и покажет ей, как надо играть в футбол. Чувствуется серьезный подход; даже мотивационная речь звучит как реклама пива с российским футболистом.

Проект настолько отдает популизмом, что за него с радостью взялись в общественной палате. Тем не менее, уберите свой снобизм и представьте, что условные норвежцы, которые помнят времена Сульшера и Фло, взбесились от импотенции своей сборной (в год их последнего крупного турнира Игнашевич играл за Крылья Советов) и предложили ей сразиться с простыми викингами из народа. Такая тема зашла бы у болельщиков по всему миру не хуже виртуального или пузырного футбола, а исландцы бы на их фоне превратились из мема в унылый комикс.

Никаких рисков такой матч для футболистов не таит. Даже заправленные пивком и кальяном профессионалы забьют двузначное число голов, а любители вряд ли доберутся хотя бы до чужой штрафной. После такого уничтожения разговоры вроде «Да чем Вася со двора хуже» на какое–то время прекратятся.

Конечно, собрать всю сборную с Евро вместе будет сложно. Атаку можно составить из провинившихся (Кокорин, Мамаев, Головин, Шатов), а защиту — из тех, кто может в будущем заменить в сборной Игнашевича и братьев. Спонсором сделать Росгосстрах, который компенсирует футбольным клубам все ушибы их сотрудников.

Если сборники не будут брезгливо строить из себя академиков с тросточками, а душевно порубятся с народом, они заслужат респект тех, кто считает, что их налоги не должны идти на обслуживание вечеринок в Монако. Это понимает и Кокорин.

«Могу сказать, что если руководители позволят, то мы, естественно, это сделаем», — говорит он даже после того, как идею народной сборной публично осудили в РФС.

Не верится, что в будущем будет меньше позорных вылетов с турниров. Но можно сделать так, чтобы наших футболистов перестали считать зажравшимися пофигистами. 

Ведь даже в условиях лимита можно оставаться приятным человеком.

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