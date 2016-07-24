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Ягоды на футбольном поле
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Ягоды на футбольном поле

Казалось бы откуда посреди футбольного газона взяться ягодам? Но недавно футбольный клуб пятого дивизиона Испании «Депортиво Пинсон» из Андалусии представил новые комплекты командной формы. Дизайнеры подошли к работе весьма оригинально: на гостевом комплекте команды изображены ягоды черники, а на домашнем – клубники. Причиной столь неординарного решения стал то, что эти ягоды составляют довольно весомую часть местной агрокультурной продукции. VAVEL предлагает вспомнить самые необычные варианты дизайна экипировки.

NekitArmandych
Никита Арманд

Мировая футбольная история знает множество подобных примеров, а потому мы решили составить рейтинг оригинальных футбольных комплектов.

1 МЕСТО: Человек, но паук, без которого «Сент-Этьен» как без рук.

Как вы могли это догадаться, это Жереми Жано, французский голкипер, шокировавший всех своим появлением на поле в костюме человека паука.

rusfan.ru
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Стоит отметить, что перед стартовым свистком он всё таки снял маску.

 

2 МЕСТО: Кошмар на воротах

 Голкипер «Питерборо Юнайтед» Фред Барбер также удивил поклонников своим появлением на поле в чужом обличии, он использовал маску Фредди Крюгера, героя фильма «Кошмар на улице Вязов». Но руководство лиги попросило его не повторять подобное в дальнейшем.

fishki.net
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3 МЕСТО: Квартет художников

На третьем месте расположились сразу 4 команды: любители ягод,

segodnya.ua
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Чуть-чуть опередившие их соотечественники из «Депортиво Паленсия», клуба четвёртого дивизиона.

rnbee.ru
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Чем руководствовались их дизайнеры сказать трудно, но комплект по своей затее весьма интересен, а потому мы просто не имели права оставить его без внимания.

Ещё одной командой, расположившейся в тройке лидеров, стал клуб из третьего дивизиона Испании «Культураль Леонеса». Возможно о форме этой команды никто бы не узнал не сыграй они матч против Барселоны. Зато предыстория у этого решения вполне себе логичная и понятная: руководство команды пыталось договориться о спонсорском контракте с итальянской фирмой, но её руководители заявили, что станут спонсорами команды, если те будут играть в смокингах.

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Кстати своё слово компания сдержала и спонсорский контракт заключила.

Последняя команда на этой позиции (по счёту, а не по значимости) ФК Луго из второго испанского дивизиона. Их причина также проста и банальна, а вот исполнение великолепно. Спонсор команды — пивоваренная компания и вот к чему это привело.

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4 МЕСТО: Команда, которая точно знает, где сидит фазан

В тот год Бохум впервые попал в розыгрыш кубка УЕФА. И угораздило же дизайнеров раскрасить форму команды в радугу именно в этом сезоне! Интригу команда создать не сумела, так как в 1/8 вылетела от Аякса, но воспоминания остались.

fishki.net
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Кстати это был единственный сезон, когда в составе команды играл Сергей Юран.

5 МЕСТО: Страшный сон сэра Алекса

В 1992 году красные дьяволы взяли кубок футбольной лиги, но нас интересует не сам факт победы, а то, как команда выглядела. В цветах их формы нет даже намёка на красный, да и если не учитывать цветовые предпочтения, «узор» на форме весьма странный.

fishki.net
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Ходят слухи, что сам Алекс Фергюсон не переносил этот комплект, но я думаю, что сейчас игроки  «МЮ» согласятся на всё, дабы вернуть команду в число лидеров АПЛ.

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