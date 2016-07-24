Ягоды на футбольном поле

Мировая футбольная история знает множество подобных примеров, а потому мы решили составить рейтинг оригинальных футбольных комплектов.

1 МЕСТО: Человек, но паук, без которого «Сент-Этьен» как без рук.

Как вы могли это догадаться, это Жереми Жано, французский голкипер, шокировавший всех своим появлением на поле в костюме человека паука.

rusfan.ru

Стоит отметить, что перед стартовым свистком он всё таки снял маску.

2 МЕСТО: Кошмар на воротах

Голкипер «Питерборо Юнайтед» Фред Барбер также удивил поклонников своим появлением на поле в чужом обличии, он использовал маску Фредди Крюгера, героя фильма «Кошмар на улице Вязов». Но руководство лиги попросило его не повторять подобное в дальнейшем.

fishki.net

3 МЕСТО: Квартет художников

На третьем месте расположились сразу 4 команды: любители ягод,

segodnya.ua

Чуть-чуть опередившие их соотечественники из «Депортиво Паленсия», клуба четвёртого дивизиона.

rnbee.ru

Чем руководствовались их дизайнеры сказать трудно, но комплект по своей затее весьма интересен, а потому мы просто не имели права оставить его без внимания.

Ещё одной командой, расположившейся в тройке лидеров, стал клуб из третьего дивизиона Испании «Культураль Леонеса». Возможно о форме этой команды никто бы не узнал не сыграй они матч против Барселоны. Зато предыстория у этого решения вполне себе логичная и понятная: руководство команды пыталось договориться о спонсорском контракте с итальянской фирмой, но её руководители заявили, что станут спонсорами команды, если те будут играть в смокингах.

oursoccer.ru

Кстати своё слово компания сдержала и спонсорский контракт заключила.

Последняя команда на этой позиции (по счёту, а не по значимости) ФК Луго из второго испанского дивизиона. Их причина также проста и банальна, а вот исполнение великолепно. Спонсор команды — пивоваренная компания и вот к чему это привело.

nibler.ru

4 МЕСТО: Команда, которая точно знает, где сидит фазан

В тот год Бохум впервые попал в розыгрыш кубка УЕФА. И угораздило же дизайнеров раскрасить форму команды в радугу именно в этом сезоне! Интригу команда создать не сумела, так как в 1/8 вылетела от Аякса, но воспоминания остались.

fishki.net

Кстати это был единственный сезон, когда в составе команды играл Сергей Юран.

5 МЕСТО: Страшный сон сэра Алекса

В 1992 году красные дьяволы взяли кубок футбольной лиги, но нас интересует не сам факт победы, а то, как команда выглядела. В цветах их формы нет даже намёка на красный, да и если не учитывать цветовые предпочтения, «узор» на форме весьма странный.

fishki.net

Ходят слухи, что сам Алекс Фергюсон не переносил этот комплект, но я думаю, что сейчас игроки «МЮ» согласятся на всё, дабы вернуть команду в число лидеров АПЛ.