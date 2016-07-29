Даёшь молодёжь!

Никита Арманд (НА): Начнём «от печки». Игорь Акинфеев, игрок, к которому, пожалуй, можно предъявить меньше всего претензий. Он, в отличие от многих, действительно «умирал» на поле в матче с Уэльсом; об этом говорит статистика. И его уж точно можно назвать «лучом света в тёмном царстве», ведь помимо самоотдачи, он был единственным игроком, нашедшим в себе смелость подойти к болельщикам после матча (остальные, наверное, всё также считают, что наши ожидания — это наши проблемы).

Но кто из молодых футболистов мог бы занять место стража ворот или хотя бы оказаться в качестве запасного или резервного голкипера?

Ирина Белкина (ИБ): Я думаю, что неплохой шанс есть у вратаря швейцарского «Сьона» Антона Митрюшкина.

sport-express.ru

После того, как московский Спартак дал понять молодому игроку, что «номером один» он в ближайшее время не станет. Митрюшкин принял решение не оставаться в российском чемпионате, а попробовать свои силы в Европе (как знал, что после провала сборной на Евро-2016 о важности практики молодых игроков заграницей будут трубить все, кому не лень). И Антон не прогадал. Всего два месяца он был запасным игроком швейцарской команды, ждал своего шанса и получил его. В первой же игре, проявив себя так, что даже владелец клуба после дебюта Антона выразил своё желание, чтобы Митрюшкин стал первым номером в воротах клуба. С каждым последующим матчем нашего голкипера из Швейцарии приходили радостные новости о том, как он хорошо проявляет себя: то пенальти отразит, то голевую передачу сделает. Если верить слухам, то своей игрой Антон заинтересовал скаутов дортмундской «Боруссии». Как бы то ни было, сейчас Антон рад, что у него есть возможность выступать на постоянной основе, иметь хорошую практику. Напомню,что на данный момент Антон является победителем Юношеского чемпионата Европы U-17 2013 года (лучшим игроком турнира по версии УЕФА) и серебряным призёром чемпионата Европы U-19 2015 года.

НА: Согласен, а неплохую конкуренцию ему может составить Мирослав Лобанцев — игрок московского Локомотива.

gazeta.ru

За старшую команду игрока задействовал ещё Славен Билич. Последний сезон он провёл в аренде в составе самарских Крыльев Советов, но принимал участие лишь в двух матчах и пропустил в общем 4 мяча. Не самая лучшая статистика, но потенциал голкипера отмечал не один тренер. Возможно, при наличии постоянной практики он сумеет показать свой уровень.

ИБ: Есть наши люди и в Италии: основной вратарь дубля Фиорентины Артем Макаров.

sovsport.ru

Это еще один представитель российской вратарской школы, который может оказаться в числе претендентов на место в сборной. Итальянские журналисты признали Артёма одним из самых перспективных вратарей италянского чемпионата. Также достоверно известно, что ради получения практики игрок пошёл на серьёзное понижение зарплаты. А одной из претензий к большинству игроков не только сборной, но и РФПЛ являются завышенные зарплаты и нежелание играть. В сезоне 15/16 провёл 30 матчей, пропустил 38 мячей и провёл 7 сухих поединков.

Вратарями наша страна всегда славилась, а вот защита явно нуждается в обновлении или хотя бы в игроках, которые будут способны достойно заменить возрастное трио Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

НА: В защите у нас также есть игроки имеющие европейский опыт, например, Томас Рукас, который, несмотря на литовское происхождение, является гражданином России, а значит — может быть задействован за национальную команду.

fclm.ru

Права на футболиста принадлежат португальской Лейрии, но с февраля он выступает за Спортинг Б, где провёл 8 матчей, на 6 из них вышел в старте. До переезда в Португалию футболист выступал за молодёжку московского Локомотива на позиции левого защитника, но в Спортинге игрока используют в качестве центрального защитника. Также большие надежды подаёт его нынешний одноклубник, также воспитанный академией Локомотива Виталий Лысцов. Он в большой футбол также в первый раз попал в московском Локомотиве при Славене Биличе, а на данный момент выступает за Бенфику Б и имет неплохие шансы перейти в основную команду. В сезоне 15/16 вышел на поле в 27 встречах и даже отметился забитым мячом.

ИБ: Есть в нашем футболе и уже наигранная спартаковская связка: Александр Пуцко и Илья Кутепов.

sport-express.ru (Александр Пуцко)

spartakworld.ru (Илья Кутепов)

На данный момент это самая многообещающая связка, существующая в российском футболе. Как известно, защитники и вратари созревают дольше, и Пуцко с Кутеповым уже дошли до отметки, когда нужно выходить и играть вместе уже на более высоком уровне. Ребята партнёрствуют уже очень давно, отлично работает их связка в Спартаке-2, да и в матчах основы Спартака подводили скорее волнение и давление болельщиков клуба.

НА: Также в чемпионате России есть Эльмир Набиуллин — играет на позиции левого защитника в казанском Рубине.

sovsport.ru

Он принимал участие в товарищеском матче сборной России против команды из Казахстана, где вышел на замену. В сезоне 15/16 провёл 16 матчей за казанскую команду, отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами, принимал участие в матчах Лиги Европы.

ИБ: Не стоит забывать и про Никиту Чернова.

sport-express.ru

Несмотря на то, что он был задейстован Фабио Капелло в сборной в матче отборочного турнира против сборной Австрии, где вышел на поле на 7 минуте из-за травмы Василия Березуцкого, он так и не провёл ни одного матча за основную команду ЦСКА. Выступал за молодёжную команду, во время зимнего трансферного окна перешёл в Балтику до конца сезона на правах аренды, но ни одного матча так и не провёл из-за травмы.

НА: В сборную на Евро был вызван лишь один молодой полузащитник — Александр Головин.

sportobzor.ru

Можно долго рассуждать, почему выбор пал на него, намекая на то, что он игрок ЦСКА, и причина кроется в совмещении должностей Леонидом Слуцким. Как бы то ни было, Александр является чемпионом юношеского чемпионата Европы U-17 и вице-чемпионом Европы U-19, за сборную России забил 11 мячей в 40 играх. Всегда являлся игроком основного состава в юношеской и молодёжной сборной. Возможно именно отсутствие сыгранности с новыми партнёрами сыграло злую шутку с Головиным на первом большом профессиональном мундиале в его жизни. Итак, кто бы мог быть в сборной вместе или вместо молодого армейца?

ИБ: Предлагаю начать опять же с представителя европейского клуба — Антона Швеца, который выступает за Вильяреал Б.

sport-express.ru

За основную команду, где сейчас играет Денис Черышев, Антон задейстован не был, но попадал в заявку. В третьем дивизионе Испании провёл 20 матчей и 3 раза отправил мяч ворота соперника.

НА: Среди молодых полузащитников, являющихся счастливыми обладателями российского паспорта, есть ещё несколько очень перспективных «железнодорожников». Например, Дмитрий Баринов — участник юношеских чемпионатов Европы 2013 и 2015 годов.

sport-express.ru

В сезоне 15/16 регулярно попадал в заявку основной команды Локомотива, но на поле появился лишь 2 раза, что не помешало ему отметиться голевой передачей. А также Алексей Миранчук, который в старшей команде Локомотива выступает с 2013 года.

sovsport.ru

В отличие от брата, он сумел закрепиться в обойме и в сезоне 15/16 регулярно появлялся на поле. За старшую сборную вызывался на матч со сборной Белоруссии, где отличился забитым мячом. В нынешнем сезоне провёл 27 матчей в премьер-лиге и отметился двумя голами и голевой передачей. Также выходил на поле в Лиге Европы в 6 матчах, забил мяч в ворота Спортинга и отдал голевую передачу в матче против Бешикташа. Признан лучшим молодым футболистом России 2015 и попал в «Команду Месси» — десятку самых перспективных игроков мира, выбранную аргентинским форвардом.

ИБ: А московский Спартак может предоставить в помощь национальной команде Александра Зуева – еще одного представителя чемпионской сборной 1996 года рождения.

sport-express.ru

Саша провел 14 матчей за клуб в премьер-лиге, отметился 2 голевыми передачами. «Зачем мне дорогие машины? Дайте лучше в футбол поиграть», — так сказал Александр в одном из своих интервью, что подтверждал на протяжении всего сезона, так как выступал не только за основную команду, но и за Спартак-2 (22 игры, 6 голов) и привлекался к играм за дублирующий состав. В начале этого лета агент Зуева, Михаил Череповский, заявил, что его подопечным интересуются в Европе, а именно «Эспаньол» и «Лейпциг», но игрок связывает своё будущее пока что только с московским клубом. Но интересными игроками славится не только Премьер-Лига. Если обратить взор на ФНЛ, то помимо сборника Игоря Денисова там можно заметить игрока недавно пополнившего список команд этой лиги краснодарской Кубани — Дениса Якубу.

rfs.ru

Он также заработал награды высшей пробы в составе юношеской сборной 1996 года рождения, игрок молодёжной сборной России. В сезоне 15/16 провел 15 матчей, проведя на поле в среднем 85 игрового времени. За минувший сезон это самый высокий показатель проведенного на поле времени среди российских игроков до 20 лет. Многие отмечают трудолюбие Дениса на поле. Он может быть как созидающим игроком, так и отличным защитником. По большей части располагается в центре. Одной из показательных игр Дениса может послужить матч против питерского Зенита, где Якубе удавалось не только сдерживать Халка, но иногда и обыгрывать сурового бразильца.

НА: На Евро 2016 ни один из двух голов сборной России не был забит нападающими, результат мягко говоря неудовлетворительный. Кто из молодых игроков мог бы попробовать свои силы в сборной?

ИБ: На мой взгляд, в сборной вполне может оказаться Алексей Гасилин — игрок питерского Зенита.

championat.com

Прошлый сезон выступал за дубль «Шальке-04», но из-за законодательсва ФРГ был вынужден вернуться в Зенит, где у него остаётся действующий контракт. Играл за юношескую сборную во время золотого чемпионата Европы 2013 и серебряного 2015. В сезоне 15/16 провёл за молодёжную команду 32 матча, забил 14 мячей и стал лучшим бомбардиром молодёжного состава команды.

НА: А компанию ему могут составить тепрь уже бывшие «железнодорожник» Аршак Корян.

sports.ru

Корян выступает в молодёжной лиге Нидерландов за Витесс, в сезоне 15/16 с командой занял 2 место. В первом своём сезоне за нидерландский клуб провёл 8 матчей забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. В нынешнем сезоне отличился в первом же матче, отдав голевую передачу. Другой экс-игрок «Локо» Рифат Жемалетдинов — ещё один участник юношеских чемпионатов Европы 2013 и 2015.

uefa.com

В рамках летнего трансферного окна перешёл в казанский Рубин. Вокруг причин перехода ходит много слухов, а потому не будем вдаваться в подробности. За основную команду красно-зеленых дебютировал сразу в матче плей-офф Лиги Европы, первый мяч за старшую команду забил в последнем матче сезона 15/16 в ворота саранской Мордовии.

ИБ: Альтернативных вариантов множество, но вопрос в том, каким путем пойдут руководители клубов, сами футболисты и федерация. Конечно же все вышеперечисленные футболисты талантливы, но всё зависит от их желания и искренней заинтересованности в успехе управляющих нашим футболом. Главное — желание работать и отдавать всего себя игре, которую любят миллионы болельщиков по всему миру.

НА: Ясно одно: российский футбол находится в состоянии пожара, причём состояние гораздо хуже, чем после отставки Капелло. Обстановка требует немедленных действий, причём действий кардинальных, и результаты выступлений на ближайших соревнованиях напрямую зависят от того, предпримут ли эти действия руководство отечественного футбола.

Всё, что нам остаётся — это ждать и надеяться. Впрочем, ничего нового.