eurosport.ru

новости

Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как иг...

7 чудес Курбана Бердыева
tass.ru

7 чудес Курбана Бердыева

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера Ростова, он уже точно не займёт пост главного тренера национальной сборной. В Спартаке по слухам ему так же пока не удаётся договориться. А пока Курбан Бекиевич определяется Vavel.com предлагает вам вспомнить «чудеса», которые показывал главный волшебник российского футбола.

NekitArmandych
Никита Арманд

Тренерская карьера Курбана Бердыева продолжается без малого 30 лет, за это время он работал в Турции, Казахстане, Туркмении, а начиная с 2000 года он работает в России. В 2001 первом году он стал главным тренером казанского Рубина, в то время команда ставила перед собой цель выйти в Премьер-лигу, четырём его предшественникам решить эту задачу не удалось, казанский клуб «забуксовал» в середине таблицы Первой лиги. Но в первом же сезоне под руководством Бердыева эта задача была решена, команда вышла в элитный дивизион России и это было действительно чудом. На этом Курбан Бекиевич не перестал удивлять, в первом же сезоне в Премьер-лиге Рубин смог не просто закрепиться в высшем дивизионе, а сразу попал в призёры, казанский коллектив завоевал бронзу, конечно, не Лестер, но результат тоже вполне достойный, это стало вторым чудом. Несмотря на успешное начало выступления в элите российского футбола, далее последовал спад, но в Премьер-лиге клуб удержался. В юбилейный для Рубина 2008 год команда впервые в своей истории стала чемпионом России, на протяжении всего сезона команда не скрывала чемпионских амбиций и за 3 тура до конца сезона завоевала чемпионство, а Бердыев совершил третье чудо.

sportbo.ru
sportbo.ru

 В следующем сезоне результат повторился, но запомнился сезон для Казани и всех российских болельщиков вовсе не этим. Осенью 2009 года Рубин участвовал в розыгрыше Лиги Чемпионов и попал в группу F, которой больше подходило название «группа смерти». Выход из группы был маловероятен, ведь Рубину противостояли: победитель прошлого розыгрыша испанская Барселона, будущий триумфатор этого розыгрыша миланский Интер и киевское Динамо. Первый матч в Киеве закончился поражением от Динамо со счётом 3:1, во втором матче удалось заработать первое очко и не позволить Интеру одержать победу (1:1), а третий матч стал самой настоящей сенсацией, Рубин одержал победу над Барселоной

 на Камп Ноу (2:1).

sport-express.ru
sport-express.ru

И хоть Рубин не вышел из группы и занял лишь третье место, этот матч многие российские болельщики помнят до сих пор. Шестым чудом Курбана Бердыева стал Ростов в сезоне 15/16. До этого команда сумела лишь выиграть кубок России в сезоне 13/14 и оставаться середняком Премьер-лиги. С приходом Бердыева команда начала претендовать на чемпионство и взяла верх над всеми лидерами российского футбола.

championat.com
championat.com

Но по итогам чемпионата заняла второе место. Перед своим уходом Курбан Бердыев вывел Ростов в четвёртый квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Сейчас от Курбана Бекиевича ждут информации о том, где он продолжит свою тренерскую карьеру, и где нам ждать от него следующего, седьмого чуда.

VAVEL Logo

    новости News

    Дворкович: надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут вернуться в премьер-лигу

    5 месяцев назад

    Левандовски: нужно максимально использовать ошибки соперника

    5 месяцев назад

    Семак: работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда собран

    5 месяцев назад

    Футбол всё еще жив

    5 месяцев назад

    Тренер — сказка о проблемах российского футбола

    5 месяцев назад

    Конец СКАзки

    5 месяцев назад

    Венгер: настало подходящее время, чтобы покинуть пост тренера «Арсенала»

    5 месяцев назад

    Кубок ФНЛ?! «Спартак» проиграл в полуфинале Кубка России

    5 месяцев назад

    Похмелье никто не отменял

    5 месяцев назад

    Чуда не случилось — ЦСКА вылетел из Лиги Европы

    5 месяцев назад

    Без интриги — «Реал» и «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов

    6 месяцев назад

    Latest News in VAVEL

    Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как играет «Ливерпуль»

    5 месяцев назад

    Дворкович: надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут вернуться в премьер-лигу

    5 месяцев назад

    Левандовски: нужно максимально использовать ошибки соперника

    5 месяцев назад

    Семак: работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда собран

    5 месяцев назад

    Футбол всё еще жив

    5 месяцев назад

    Тренер — сказка о проблемах российского футбола

    5 месяцев назад

    Конец СКАзки

    5 месяцев назад