7 чудес Курбана Бердыева

Тренерская карьера Курбана Бердыева продолжается без малого 30 лет, за это время он работал в Турции, Казахстане, Туркмении, а начиная с 2000 года он работает в России. В 2001 первом году он стал главным тренером казанского Рубина, в то время команда ставила перед собой цель выйти в Премьер-лигу, четырём его предшественникам решить эту задачу не удалось, казанский клуб «забуксовал» в середине таблицы Первой лиги. Но в первом же сезоне под руководством Бердыева эта задача была решена, команда вышла в элитный дивизион России и это было действительно чудом. На этом Курбан Бекиевич не перестал удивлять, в первом же сезоне в Премьер-лиге Рубин смог не просто закрепиться в высшем дивизионе, а сразу попал в призёры, казанский коллектив завоевал бронзу, конечно, не Лестер, но результат тоже вполне достойный, это стало вторым чудом. Несмотря на успешное начало выступления в элите российского футбола, далее последовал спад, но в Премьер-лиге клуб удержался. В юбилейный для Рубина 2008 год команда впервые в своей истории стала чемпионом России, на протяжении всего сезона команда не скрывала чемпионских амбиций и за 3 тура до конца сезона завоевала чемпионство, а Бердыев совершил третье чудо.

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В следующем сезоне результат повторился, но запомнился сезон для Казани и всех российских болельщиков вовсе не этим. Осенью 2009 года Рубин участвовал в розыгрыше Лиги Чемпионов и попал в группу F, которой больше подходило название «группа смерти». Выход из группы был маловероятен, ведь Рубину противостояли: победитель прошлого розыгрыша испанская Барселона, будущий триумфатор этого розыгрыша миланский Интер и киевское Динамо. Первый матч в Киеве закончился поражением от Динамо со счётом 3:1, во втором матче удалось заработать первое очко и не позволить Интеру одержать победу (1:1), а третий матч стал самой настоящей сенсацией, Рубин одержал победу над Барселоной

на Камп Ноу (2:1).

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И хоть Рубин не вышел из группы и занял лишь третье место, этот матч многие российские болельщики помнят до сих пор. Шестым чудом Курбана Бердыева стал Ростов в сезоне 15/16. До этого команда сумела лишь выиграть кубок России в сезоне 13/14 и оставаться середняком Премьер-лиги. С приходом Бердыева команда начала претендовать на чемпионство и взяла верх над всеми лидерами российского футбола.

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Но по итогам чемпионата заняла второе место. Перед своим уходом Курбан Бердыев вывел Ростов в четвёртый квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Сейчас от Курбана Бекиевича ждут информации о том, где он продолжит свою тренерскую карьеру, и где нам ждать от него следующего, седьмого чуда.