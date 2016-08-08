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Фото: Локомотив — Томь

Фото: Локомотив — Томь

Фотографии с матча 2-го тура Чемпионата России по футболу

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Дмитрий Бурдонов
ЛокомотивГилерме, Денисов, Михалик, Пейчинович, Шишкин, Коломейцев, Ндинга, Касаев (Игнатьев, 73), Самедов, Миранчук, Шкулетич (Хенти, 71)
ТомьКоченков, Бордачев, Пульич, Яблонски, Дьяков, Тишкин (Касьян, 79), Голышев (Баляйкин, 66), Бикфалви, Попов (Кудряшов, 65), Пугин, Самодин
ГОЛШкулетич, 13 (с пенальти). Самедов, 33 (с пенальти). Бикфалви, 77 (2:1). Пугин, 86 (2:2)
судьяСергей Иванов (Ростов-на-Дону)
ПРОИСШЕСТВИЯ7 августа 2016 года. Москва, стадион «Локомотив»

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