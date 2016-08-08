Фото: Локомотив — Томь
Фотографии с матча 2-го тура Чемпионата России по футболу
Локомотив: Гилерме, Денисов, Михалик, Пейчинович, Шишкин, Коломейцев, Ндинга, Касаев (Игнатьев, 73), Самедов, Миранчук, Шкулетич (Хенти, 71)
Томь: Коченков, Бордачев, Пульич, Яблонски, Дьяков, Тишкин (Касьян, 79), Голышев (Баляйкин, 66), Бикфалви, Попов (Кудряшов, 65), Пугин, Самодин
ГОЛ: Шкулетич, 13 (с пенальти). Самедов, 33 (с пенальти). Бикфалви, 77 (2:1). Пугин, 86 (2:2)
судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
ПРОИСШЕСТВИЯ: 7 августа 2016 года. Москва, стадион «Локомотив»