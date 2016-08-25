Кириченко: наследие Бердыева

Несмотря на смену тренера Ростов, неплохо держался во время матча в Амстердаме: во-первых, удалось забить гостевой гол, а во-вторых, команда сумела удержать ничью. Счёт 1-1 обещал тяжёлую ответную игру, ведь Аякс — клуб, который 4 раза выигрывал самый престижный клубный турнир и является регулярным участником Лиги Чемпионов. Дополнительной мотивацией служило и то, что на команду свалилось все 33 несчастья: они упустили титул чемпиона Нидерландов прошлого сезона, сыграв вничью с аутсайдером лиги в последнем туре, из-за этого команду покинул Франк де Бур, который тренировал Аякс с 2010 года.

Но матч в Ростове удивил и обрадовал всех российских болельщиков. Игра складывалась как нельзя лучше: хозяева ни в чём не уступали своим соперникам, а местами даже превосходили. И уже на 34 минуте открыли счёт, Александр Ерохин навесил в штрафную, а Сердар Азмун головой переправил мяч в ворота.

В следующий раз мяч влетел в ворота голландской команды уже во втором тайме, Тимофей Калачёв со стандарта переправил мяч в штрафную и нашёл там голову Ерохина, который удвоил счёт.

Но и после этого ростовчане не собирались останавливаться. После подачи углового Иван Новосельцев в прыжке направил мяч в колено Кристиана Нобоа, от которого снаряд залетел в ворота.

Но и на этом неудачные приключения Аякса в России не закончились. Ерохин, которого можно назвать настоящим героем матча, отдал мяч Дмитрию Полозу. Семёрка Ростова убежала от всех соперников, а Силлессен не смог помешать Дмитрию огорчить себя в четвёртый раз.

В этот момент на трибунах стадиона Олимп-2 начался настоящий праздник. Радость счастливчиков, которые сумели урвать билеты на этот матч невозможно описать словами, ведь их команда, с которой ещё несколько лет назад не все считались даже в российском чемпионате, будет мериться силами с лучшими клубами Европы.

sports.ru

И ни удаление Кудряшова, ни пропущенный пенальти уже не могли испортить настроение счастливым болельщикам. Совсем скоро станут известны соперники по группе, и все мы будем ждать нового чуда от донской команды.