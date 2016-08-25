eurosport.ru

новости

Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как иг...

Кириченко: наследие Бердыева
betport.ru

Кириченко: наследие Бердыева

Ростов провёл ответный матч в четвёртом раунде квалификации к Лиге Чемпионов против амстердамского Аякса. И несмотря на то, что Курбан Бердыев лишь консультирует команду, а руководит игрой именно Дмитрий Кириченко, матч прошёл более чем удачно. Ростовчане одержали убедительную победу и пробились в групповой этап.

NekitArmandych
Никита Арманд
РостовСослан Джанаев; Фёдор Кудряшов; Денис Тереньтьев; Иван Новосельцев; Сесар Навас; Александр Ерохин (Сеид Эззатоллахи 79); Дмитрий Полоз (Мусса Думбия 87); Александр Гацкан; Кристиан Нобоа; Тимофей Калачёв; Сердар Азмун (Александр Бухаров 73).
АяксЯспер Силлессен; Йоел Велтман; Кенни Тете; Ник Виргевер; Хайро Ридевалд; Рихедли Базур (Каспер Дольберг 58); Амин Юнес (Сандер Касьерра 77); Дэви Классен; Неманья Гудель; Ануар Эль-Гази (Лассе Шене 46); Бертран Траоре.
ГОЛ1-0 Азмун (34); 2-0 Ерохин (52); 3-0 Нобоа (60); 4-0 Полоз (66); 4-1 Классен (84) (пен)
судьяМилорад Мажич (Сербия); Предупреждения: Азмун (39); Полоз (41); Навас (53); Виргевер (87); Удаления: Кудряшов (83).
ПРОИСШЕСТВИЯОтветный Матч 4-го Отборочного Раунда Лиги Чемпионов, Стадион Олимп-2. 15320 зрителей.

Несмотря на смену тренера Ростов, неплохо держался во время матча в Амстердаме: во-первых, удалось забить гостевой гол, а во-вторых, команда сумела удержать ничью. Счёт 1-1 обещал тяжёлую ответную игру, ведь Аякс — клуб, который 4 раза выигрывал самый престижный клубный турнир и является регулярным участником Лиги Чемпионов. Дополнительной мотивацией служило и то, что на команду свалилось все 33 несчастья: они упустили титул чемпиона Нидерландов прошлого сезона, сыграв вничью с аутсайдером лиги в последнем туре, из-за этого команду покинул Франк де Бур, который тренировал Аякс с 2010 года. 

Но матч в Ростове удивил и обрадовал всех российских болельщиков. Игра складывалась как нельзя лучше: хозяева ни в чём не уступали своим соперникам, а местами даже превосходили. И уже на 34 минуте открыли счёт, Александр Ерохин навесил в штрафную, а Сердар Азмун головой переправил мяч в ворота.

В следующий раз мяч влетел в ворота голландской команды уже во втором тайме, Тимофей Калачёв со стандарта переправил мяч в штрафную и нашёл там голову Ерохина, который удвоил счёт.

Но и после этого ростовчане не собирались останавливаться. После подачи углового Иван Новосельцев в прыжке направил мяч в колено Кристиана Нобоа, от которого снаряд залетел в ворота.

Но и на этом неудачные приключения Аякса в России не закончились. Ерохин, которого можно назвать настоящим героем матча, отдал мяч Дмитрию Полозу. Семёрка Ростова убежала от всех соперников, а Силлессен не смог помешать Дмитрию огорчить себя в четвёртый раз.

В этот момент на трибунах стадиона Олимп-2 начался настоящий праздник. Радость счастливчиков, которые сумели урвать билеты на этот матч невозможно описать словами, ведь их команда, с которой ещё несколько лет назад не все считались даже в российском чемпионате, будет мериться силами с лучшими клубами Европы.

sports.ru
sports.ru

И ни удаление Кудряшова, ни пропущенный пенальти уже не могли испортить настроение счастливым болельщикам. Совсем скоро станут известны соперники по группе, и все мы будем ждать нового чуда от донской команды. 

VAVEL Logo

    новости News

    Дворкович: надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут вернуться в премьер-лигу

    5 месяцев назад

    Левандовски: нужно максимально использовать ошибки соперника

    5 месяцев назад

    Семак: работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда собран

    5 месяцев назад

    Футбол всё еще жив

    5 месяцев назад

    Тренер — сказка о проблемах российского футбола

    5 месяцев назад

    Конец СКАзки

    5 месяцев назад

    Венгер: настало подходящее время, чтобы покинуть пост тренера «Арсенала»

    5 месяцев назад

    Кубок ФНЛ?! «Спартак» проиграл в полуфинале Кубка России

    5 месяцев назад

    Похмелье никто не отменял

    5 месяцев назад

    Чуда не случилось — ЦСКА вылетел из Лиги Европы

    5 месяцев назад

    Без интриги — «Реал» и «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов

    6 месяцев назад

    Latest News in VAVEL

    Фердинанд: сомневаюсь, видел ли вообще Ди Франческо, как играет «Ливерпуль»

    5 месяцев назад

    Дворкович: надеюсь, получив новые стадионы, команды смогут вернуться в премьер-лигу

    5 месяцев назад

    Левандовски: нужно максимально использовать ошибки соперника

    5 месяцев назад

    Семак: работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда собран

    5 месяцев назад

    Футбол всё еще жив

    5 месяцев назад

    Тренер — сказка о проблемах российского футбола

    5 месяцев назад

    Конец СКАзки

    5 месяцев назад