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Из Южной Кореи с любовью
Фото: championat.com

Из Южной Кореи с любовью

Московский ЦСКА во втором матче группового этапа Лиги Чемпионов уступил лондонскому Тоттенхэму, единственный гол, забил южнокореец Сон Хын Мин, который также принимал участие в матче против сборной России на чемпионате мира 2014.

NekitArmandych
Никита Арманд
ЦСКА Игорь Акинфеев; Василий Березуцкий (Алексей Березуцкий 46); Георгий Щенников; Марио Фернандес; Сергей Игнашевич; Зоран Тошич (Бибрас Натхо 72); Александр Головин; Георги Миланов; Понтус Вернблум; Роман Еременко; Ласина Траоре.
Тоттенхэм Хотспур Уго Льорис; Бен Дэвис; Киран Триппьер; Тоби Алдервейрелд; Ян Вертонген; Деле Алли ( Харри Уинкс 82); Виктор Ваньяма; Кристиан Эриксен; Эрик Ламела; Винсент Янссен (Жорж-Кевин Нкуду 67); Сон Хын Мин.
ГОЛ0-1 Сон Хюнь Мин 71 мин
судья Матеу Лаос (Испания); Предупреждения: Виктор Ваньяма 11 мин; Роман Ерёменко 37 мин;
ПРОИСШЕСТВИЯ2-ой тур Лиги Чемпионов группа E; Арена ЦСКА (Москва, Россия).

Первый матч  «армейцев»  в рамках Лиги Чемпионов оставил множество положительных эмоций, болельщики увидели и характер, и стремление к победе, и даже небольшой задел на будущее: если такой матч «вытащили», то уж точно из группы выйдут. Но эта эйфория закончилась практически со стартовым свистком матча ЦСКА - Тоттенхэм. Нельзя сказать, что англичане постоянно угрожали воротам москвичей, или что красно-синие провели весь матч в своей штрафной. Команды обоюдно атаковали, обоюдно промахивались (у англичан из 16 ударов в створ попало лишь 5, а у москвичей 2 из 5), но контролировали игру «шпоры», которые владели мячом 67% времени, а в те редкие моменты, когда они его теряли, они начинали прессинговать соперника, а потому атаки ЦСКА едва ли можно назвать опасными.

Игорь Акинфеев несколько раз выручил свою команду,

но работы у него было не очень много, и где-то к шестидесятой минуте меня посетила шальная мысль: а может вот он, конец ужасающего антирекорда? Может вот она, долгожданная сухая игра? Ведь до финального свистка осталось не так долго. Но на 71-й минуте Сон Хын Мин из-за ошибки защитников вышел один на один с голкипером и пробил по воротам. Он угрожал воротам и ранее, но не попадал в створ,

а в этот раз не промахнулся. Акинфеев вовремя вышел из ворот. Он даже успел сложиться, чтобы отбить мяч. Но он предательски пролетел между рукой и ногой вратаря, задев обе конечности. Мяч оказался сзади капитана ЦСКА, медленно покатился к линии ворот и пересёк её.

А один из нулей на табло сменился единицей. На последних минутах «армейцы» попытались организовать штурм ворот соперника, но леверкузенского сценария не получилось, счёт больше не изменялся. Несмотря на то, что осталось ещё 4 матча, можно сказать, что выход подопечных Леонида Слуцкого из группы будет трудной задачей.  

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