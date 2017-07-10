Мексиканцы в России: Сомбреро, кактус, текила и футбол

Мы обожаем крупные футбольные турниры за яркие краски. За тот стихийный праздник и карнавал, который выплескивается на улицы. Глядя на приезжих болельщиков, ты моментально меняешь угол зрения на свой город. Мексиканцы всего за пару дней полностью поглотили Казань и влюбили в себя всех жителей. Да, у Португалии есть Криштиану Роналду, но большинство нейтральной публики на "Казань-Арене" переживали именно за мексиканцев. Они горячие, страстные и слегка безумные. В глубине души нам хочется болеть так же.



4 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ



В водовороте улицы Баумана (казанский Арбат) легко потеряться с непривычки. Мужчина с уставшим взглядом привлекает внимание в толпе. Его зовут Алехандро Эстрада, ему 37, он из Мексики. Он не пьет пиво, как его соотечественники, и не фотографирует местные красоты. Он только что пролетел по маршруту Монтеррей-Мехико-Амстердам-Москва-Казань, потратив на это сутки. Сейчас он стоит в очереди на улице Баумана, чтобы получить паспорт болельщика. Перед и позади него те самые бюджетники, которые получили свои билеты бесплатно.

– Это грандиозное приключение, – говорит Алехандро. – Я езжу за сборной Мексики уже 20 лет, но еще никогда не было так, как в России. Здесь почти никто не говорит на английском, про испанский я уж вообще молчу. Я даже не увидел ни одного указателя или таблички. Аэропорт, отель, бар – везде я объяснялся на пальцах. И знаете что? Меня везде понимали! Видимо, между нашими народами есть какая-то связь.



– Сколько денег вы потратили на это приключение?



– Примерно 3,5-4 тысячи американских долларов. Перелет в Россию, билеты на три матча в группе и обратно. Хотя, если наша сборная пройдет дальше, то, конечно же, я останусь.



– Это большие деньги для вас?



– Приличные. Откладывал несколько месяцев. У меня жена и двое детей, поэтому вырваться не так просто. Примерно 70 процентов мексиканцев, которые приехали сюда, живут в Европе или США. Они богаче, а перелет им обошелся дешевле. Поэтому для меня это ощутимые траты. Но деньги – это не главное. Я обожаю свою сборную. Не только я, а вся страна. Я вам клянусь, что вся страна смотрит абсолютно любой матч сборной. Хоть против США, хоть против Гватемалы. Это безумие началось после ЧМ-70-го и 86-го годов. Отец рассказывал, как видел Пеле в Гвадалахаре. А потом уже все мы боготворили Уго Санчеса. Новое поколение поддерживает эту страсть.



"ЗНАЮ ТОЛЬКО ЯШИНА"



– Естественно, что перед вылетом в Россию я прочитал уйму материалов и блогов. Мнения были настолько разные, что я просто бросил это дело. 90 процентов из писавших это были только в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас я понимаю, что в Казани все иначе. По приезду напишу об этом. Здесь не холодно и мало водки (смеется).



– Почему на вас нет классических атрибутов мексиканского болельщика? Где шляпа?



– Я уже переболел этим. На ЧМ в Германии и в ЮАР я ходил в гигантском сомбреро, с бутылкой текилы и огромным катусом в другой руке. Сейчас я уже успокоился.



– Приедите в Россию через год?



– Пока не знаю. Надо подумать. Посмотреть результаты жеребьевки.



– Многие считают, что решающий матч в нашей группе – Россия-Мексика.



– Да. Португалия все-таки фаворит. Мы ничего не знаем о вашей команде. Из российских футболистов я знаю только Льва Яшина и Рената Дасаева (улыбается).



Потом был матч, где Мексика героически спаслась на последних минутах. Нейтральных болельщиков не обманешь, "Казань-Арена" в ту секунду ликовала сильнее, чем на матчах "Рубина". Сверху в сторону поля летели пивные стаканы, толпа обнималась, целовалась и орала.

– 2:2 против Португалии для нас отличный результат! – написал мне Алехандро уже после матча. Сейчас мы вылетаем в Сочи, а потом снова возвращаемся в Казань. Мне понравилось.

Больше мы с Алехандро не виделись. Я жду тебя через год на чемпионате мира, друг!