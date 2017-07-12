Три туза РФПЛ: Манчини, Каррера, Бердыев

... Да простят меня Виктор Гончаренко, Олег Кононов, Миодраг Божович и мэтр Юрий Семин, но самые крутые тренеры РФПЛ нынче работают в "Спартаке", "Зените" и "Рубине". Каррера и Бердыев уже выигрывали чемпионат страны, а в портфолио Манчини победы в Серии А и АПЛ. Смотреть за их работой на российских стадионах – сплошное удовольствие и интрига.



ХАРИЗМА



Каррера – 5

Тут не может быть никаких сомнений. Огненный "Спартак" образца финиша прошлого сезона – точная копия своего тренера. Вспомним, ведь после увольнения Аленичева Карреру рассматривали лишь как временщика на пару матчей (пока не договорятся с Бердыевым). Но Массимо буквально за две тренировки стал для игроков неприкасаемым авторитетом. Глядя на него, понятно – он не сомневается в себе ни секунды. Это голодный пес, который хочет побеждать постоянно! Демонстративно убранная в карман золотая медаль на награждении – еще один штрих.



Манчини – 4



В забористые и задиристые 90-е он играл красиво и эстетично. Но даже на фоне других итальянских форвардов того поколения: Баджо, Синьори, Виали, Дзола, Казираги, Раванелли – Манчини немного уступал им в страсти.

Он интеллектуальный хозяин, который все держит под контролем, но "поднять полк на бой" – это не про него. Сейчас в "Зените" отмечают его железную дисциплину. Звучит интересно, но до "спартаковского" итальянца пока чуть не дотягивает.



Бердыев – 5



Вам достаточно просто стоять в дверях и вы сами почувствуете, когда Бердыев начнет к ним приближаться. Он словно заполняет собой пространство. Когда он входит в помещение, то все вдруг начинают говорить чуть тише. Он сам окружил себя ореолом таинственности и держит эту марку блестяще.



ТАКТИКА



Каррера – 5



Здесь все просто. В моей шкале оценок любой итальянский тренер автоматически получает максимальный бал.



Манчини – 5



Естественно. Разбудите его в три часа ночи, поставьте перед планшетом и он не поднимая глаз объяснит вам 8 вариантов выхода из обороны при 4-3-3.



Бердыев – 5



Во-первых, Курбан Бекиевич никогда не стеснялся признаваться, что учился по матчам Арриго Сакки. Спросите у любого футболиста, работавшего под началом Бердыева в России и он вам ответит, что до встречи с Бердыевым не знал о тактике ничего. Каждый матч его команды – пособие для тренерских курсов.



СТРАТЕГИЯ



Каррера – 4



В силу обстоятельств мы так и не смогли распознать в Массимо грамотного стратега. В нем совсем не видно желания работать на перспективу. Он из тех, кто четко знает, что ближайший матч – главный в его карьере! Ротация состава ради того, чтобы нужный игрок не получил желтую карточку перед важной игрой через неделю? Я вас умоляю.

В нынешнем сезоне "Спартак" будет играть еще и в Лиге чемпионов – а это уже совершенно иная нагрузка. Это, если хотите, университет с дипломной работой для тренера. Поэтому оставим для Массимо тот самый бал, чтобы доказать.



МАНЧИНИ – 4



Этот итальянец умеет играть "в долгую". Да, он может проиграть в дерби, но возьмет очки в том туре, когда проиграют конкуренты. Манчини всегда работал в самых богатых командах лиги, а это особая история. Таким клубам победа нужна здесь и сейчас. Если в чемпионате у итальянца чаще получается, то когда паралельно идет еще и Лига чемпионов, то все идет напрекосяк.



Бердыев – 5



Этот человек живет футболом 24 часа в сутки. Он ест его и спит им. На его столе горы дисков с матчами, в телефоне номера агентов никому неизвестных игроков, а на стене календарь с главными датами. Готов поспорить, что он уже изучил все матчи предстоящего сезона РФПЛ и знает сколько очков будет у каждой команды к шестому туру.



УПРАВЛЕНИЕ ИГРОЙ



Каррера – 5



Массимо никогда не цепляется за перваночальный план, если к 10-й минуте понимает, что соперник готов к нему. Он подзывает помощников и думает об изменениях. Он может перестроить схему по три раза за тайм, пока наконец не найдет нужную формацию. Он тонко чувствует время замен и не любит повторяться, если не считать классическую замену по позиции Жано на Попова на 63-й минуте.



Манчини – 5



Тренер "Зенита" умеет побеждать по-разному. Он очень гибок и "пластичен" в выборе состава, поэтому всегда может усилить игру уже по ходу. Манчини быстро реагирует на ситуацию. Если правый вингер соперника обыграл опекуна три раза за тайм, то будьте уверенны, что четвертый раз этого точно не произойдет. Кроме того, у Роберто очень хорошее чутье на игроков. Он умеет верить до последнего, даже если футболист был в тени 90 минут, то на 92-й именно он забивает победный гол.



Бердыев – 3



Курбан Бекиевич может расписать абсолютно все до игры и на 93 процента окажется прав. Но в тех самых семи процентах он бессилен. Все игроки команды Бердыева на зубок знают "план А", но с "Б" у него большие проблемы. Замена Бухарова на Азмуна или обратно? Маловато.

УМЕНИЕ ДЕРЖАТЬ УДАР



Каррера – 5



В раздевалке он может высказать все, но на людях никогда не будет ругать своих игроков. Кроме того, Каррера никогда не ищет оправданий в плохом поле или предвзятом судействе.



Манчини – 4



Да, Роберто никогда не будет ныть после поражений, но может начать искать виноватых. Порой он просто уходит в себя и пытается реабилитироваться в следующем матче.



Бердыев – 4



Всегда сложно понять, что у него на душе. За 14 лет работы в РФПЛ он лишь раз на моей памяти открыто высказался о судействе. Но излишняя закрытость все равно бросает некую тень на работу.



ОБЩЕНИЕ СО СМИ



Каррера – 4



После матчей наставник спокойно отвечает на все вопросы и не запрещает своим игрокам давать интервью в свободное время. Всегда можно найти репортажи со сборов команды, но по ходу сезона Каррера никогда не говорит лишнего.



Манчини – 4



В Италии, Англии и Турции спортивная пресса сведёт с ума кого угодно, поэтому у Манчини в этом плане толстая кожа. Не стоит ждать откровений и сенсаций на его пресс-конференциях. Это настоящий профессионал, который знает что можно говорить, а чего нельзя.



Бердыев – 3



Признаюсь, я бы мог поставить сюда и ноль, но это бы очень сильно повлияло на общую оценку. Кажется, что сильнее поражений Бердыев ненавидит только СМИ. Одно интервью в год – предел мечтаний любого журналиста. А если пресс-конференция после матча длится больше трех минут, то это уже сенсация.



Итог:

Каррера – 28

Манчини – 26

Бердыев – 25



На бумаге так. Как на деле – сезон покажет.

Фото: Спорт-Экспресс, Чемпионат, Спорт день за днём, Евроспорт.