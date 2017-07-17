Приток Терека. 5 признаков того, что ФК «Ахмат» – новый претендент на еврокубки

Игорь Крутой, Валерия, Тимати… Нет, это не очередное вручение премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце, а первый матч сезона на стадионе в Грозном. Рядовая игра против пермского «Амкара» превратилась в настоящий праздник с песнями и плясками перед матчем и символическим пасом Роналдиньо в центральном круге. Всё потому, что «Терек» переименован в ФК «Ахмат». Как не вспомнить про Оруэлла? Тут вам и «новояз», и «министерство правды», которое начало переписывать историю клуба. Для Чеченской Республики смена название футбольной команды – это действительно новый этап развития. Этап, конечной целью которого является попадание в еврокубки. И для того, чтобы это стало явью, есть несколько факторов.



Стратегия



«Ахмат» – это не только футбольный клуб. Под этим брендом в Чечне решили создать спортивное сообщество, куда помимо футбола будут включены и несколько видов борьбы. О том, что на Кавказе единоборства в почете знают все, и результаты местных бойцов говорят сами за себя. Но футбол – это вершина любой пирамиды, в какую бы он не входил. Самый популярный вид спорта – та витрина, через которую о тебе может узнать широкая общественность. А в Грозном хотят именно этого.

Путь был выбран этически верный. Рамзан Кадыров не стал привлекать в клуб большие деньги, притом, что финансирование у команды уже несколько лет стабильное и особых проблем с финансами здесь не возникает. Он решил сделать ставку на характер. На совесть, если угодно.

«Присвоение команде имени «Ахмат» возлагает на каждого, кто именует себя членом команды Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича, огромную ответственность», - прокомментировал смену названия Рамзан Кадыров.

Попробуй после этого не выкладываться на полную.

Тренер



Под высокую задачу был приглашен и соответствующий тренер. Сложно было представить такого самобытного специалиста, как Олег Кононов, в таком авторитарном месте, как Грозный. Однако, возможно, в таком симбиозе и заключается сила. Для Кононова это вызов после спокойного и до скуки правильного «Краснодара». А Кадырову нужен был человек, который мог бы сделать из средней команды команду-победителя, команду со своим стилем. Да простит нас Славолюб Муслин, но «Краснодар» заявил о себе именно при Кононове и благодаря Кононову. В нынешних реалиях «Ахмату» сложно было найти кандидатуру лучше.

Костяк





Очень важно, что грозненцам удалось сохранить лидеров. Не просто лидеров, а футболистов, которые уже плотно ассоциируются с клубом. Во-первых, в наследство от Рашида Рахимова Кононову досталась обученная линия обороны с Родолфо и Уциевым. По сути – это уже полдела, когда речь идет о необходимости сделать шаг вперед. Во-вторых – Олег Иванов. Человек, который по своим способностям уже давно должен играть в топ-клубе России и такие возможности у него были, но он по-прежнему верен бело-зеленым цветам «Ахмата». Такие люди нужны любому клубу. Состав у «Ахмата» вообще очень хороший – есть ведь еще Аблай Мбенг, Беким Балай и Бернард Бериша.

Лео Жаба́



Но, безусловно, глоток свежего воздуха команде был необходим. В трансферное окно «Ахмат» приобрел нескольких футболистов, одного из которых стоит выделить особенно. Это самая дорогая покупка клуба этим летом – 2 млн евро – но за эти деньги «Ахмат» купил не какую-то Жабу, как может показаться на первый взгляд. А Жабу́. Лео Жабу́.

Просто запомните это имя. Через год «Ахмат» будет играть в Лиге Европы, через два – этот парень уедет в топ-чемпионат. На его игровой футболке написано «Лео» и в своем дебютном матче он реально вжился в роль своего знаменитого тезки. Приехав в 18 лет на другой край Света, бразилец сразу же взял на себя нити ведения игры. Практически все опасные эпизоды у ворот «Амкара» в первом тайме были с его участием. Неудивительно, что и единственный гол в матче так же на его счету. С селекцией в Грозном всегда все было в порядке. Но, кажется, что на этот раз «Ахмат» нашел настоящий бриллиант. Сначала он поможет клубу выйти на новый уровень, а потом – и прилично заработать.

Естественный процесс



«Ахмат» в бытность «Терека» долго ходил в претендентах на еврокубки, но каждый раз им чего-то не хватало. Единственный раз клуб из Грозного добрался до Европы в сезоне-2004/05 после победы в Кубке России. Но если тогда это было неожиданностью, то сегодня – это уже будет закономерность. 5-е место по итогам прошлого сезона, дальше – только еврокубки. Сегодня клуб всеми своими действиями заявляет о своих целях. Не исключено, что «Спартаку», ЦСКА, «Зениту», «Рубину» и всем остальным, кто считает себя претендентами на лучшие места, придется подвинуться.



Текст: Эмиль АЛИЕВ

Фото: ФК "Ахмат".