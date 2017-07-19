Мельгарехо и огрехи. Почему «Спартак» упустил победу над «Динамо»

Легендарная вывеска — «Спартак» — «Динамо» — вернулась в российский футбол спустя год, но сегодня это уже совсем другие команды. Дерби остается дерби, однако счет 2:0 в пользу «красно-белых» уже к 32-й минуте, казалось, не оставил от него ничего кроме ностальгии. «Спартак» делал все, что хотел, а «Динамо» полностью соответствовало уровню команды, которая только-только вышла в элиту из ФНЛ. Все прошлые заслуги сейчас уже не имеют значения.



Массимо Каррера продолжает расти и его команда — тоже. Луис Адриано и Зе Луиш снова вышли с первых минут и им на поле совсем не тесно. Итальянец нашел в бразильце скрытые резервы. Мы привыкли, что Адриано – человек штрафной, страйкер до мозга костей. Но при Каррере он открыл в себе – и показал нам – способность работать по всей ширине поля, порой опускаясь к центральному кругу. Совместить двух схожих нападающих, не свалившись при этом на примитив – то, что придумал Каррера и сумел отточить эти мысли на сборах.



Атака «Спартака» по-чемпионски уверенна и по-человечески прекрасна. Взаимодействие Зе Луиша, Адриано и Промеса доведено до телепатии. Но в этой компании появился и еще один человек – Мельгарехо. Его прогресс – самое главное, что произошло со «Спартаком» между бурным празднованием чемпионства и началом нового сезона. Каррера реабилитировал парагвайца, добавив своей команде вариативности. Мы помним Лоренцо еще в «Кубани» и там он смотрелся здорово – иначе не перешел бы в «Спартак».



Мельгарехо — универсал. В Португалии он поиграл чуть ли не на всех позициях, кроме вратарской. Но в «Спартаке» он долго не мог найти себя. Каррера сумел органично вписать Лоренцо в спартаковский футбол. Мельгарехо сделал два гола из четырех, которые успел забить «Спартак» в этом сезоне. В матче с «Локо» за Суперкубок парагваец выдал пас на блюдечке Адриано, а против «Динамо» — умчался от защитника и не менее чудесной передачей нашел голову Промеса, которому оставалось только внести мяч в ворота. Неудивительно, что Ивелин Попов и Джано пока вынуждены наблюдать за игрой своей команды со скамейки. А вы говорите Канунников…

Но не все в «Спартаке» идеально. Во втором тайме на поле стадиона «Арена Химки» команда словно растворилась. Быстрый гол Панченко и 120 минут в Суперкубке могли повлиять на то, что «красно-белые» отдали территорию, но вряд ли они хотели отдавать инициативу. Это заслуга прессинга «Динамо», но он, этот прессинг, лишь следствие той самой проблемы, которая стоит перед командой Каррерой на пути к защите титула – оборона. Любой итальянский тренер знает, как ее построить, но чтобы она работала, как часы, нужны исполнители. Место дисквалифицированного Джикии занял Кутепов, но сверкнув однажды, он уже давно утратил статус игрока стартового состава. Кандидатура Ещенко после этой игры тоже может встать под вопросом. Несколько раз футболисты «Динамо» прощали огрехи спартаковских защитников, но на свои голы «бело-голубые» наиграли и справедливо их забили.



Накануне дерби состоялся Совет директоров «Спартака», где были обозначены трансферные цели. Если в качестве альтернативы Ещенко клуб уже успел подписать серба Марко Петковича (пока тоже фигура загадочная), то позиция в центре обороны вакантна. Да, есть Джикия, есть Таски, но есть еще и Лига чемпионов. Не помешает и качественный опорник – на одних Глушакове и Фернандо далеко не уедешь, а Зобнину еще предстоит восстановиться от травмы.

Текст: Эмиль Алиев

Фото: официальный сайт "Спартак"