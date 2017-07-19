Семейное дело. Миранчуки, Березуцкие, Габуловы и еще 7 братских дуэтов российского футбола

В матче против тульского «Арсенала» в составе «Локомотива» с первых минут вышли Алексей и Антон Миранчуки. Всего лишь во второй раз в своей взрослой карьере братья вместе оказываются на поле в стартовом составе, но что-то подсказывает, что в нынешнем сезоне мы будем видеть это всё чаще.

Алексей и Антон Миранчуки



Фото bestgoal.tv



А ведь этого могло и не быть. Алексей Миранчук уже давно на карандаше и этим летом вполне мог сменить команду. Несмотря на то, что многие специалисты признавали талант обоих братьев, Лёша заявил о себе намного раньше. Для него нынешний сезон уже 4-й во взрослом футболе и на протяжении всего этого времени он только прогрессировал. Антону же на пути к основе «Локо» пришлось провести два лишних года в молодежке и отыграть сезон в эстонской «Левадии». Впрочем, может, эти испытания и нужны были парню для того, чтобы окончательно встать в один ряд со своим братом-близнецом. Посмотрим, насколько продуктивным окажется этот дуэт на поле. Если Алексей уже показал свой уровень, то Антону еще предстоит стать самим собой. В глазах футбольных болельщиков он пока не Миранчук, а брат Миранчука.

Василий и Алексей Березуцкие



Фото sarme.ru

История Василия и Алексея Березуцкого чем-то схожа с предыдущей. Василий оказался в ЦСКА напрямую из «Торпедо-ЗИЛ» в то время как Алексей – транзитом через аренду в «Черноморце». Тем не менее, нельзя сказать, что это как-то сказалось на самореализации второго. Да, Вася воспринимается футбольной общественностью более «своим». Но Вася просто открытый для общения, не стесняется появляться на публике и умеет шутить. Таких футболистов любят и болельщики, и журналисты. Но с точки зрения футбола оба завоевали громадный авторитет и обрели собственное лицо.

Александр и Михаил Кержаковы



Фото readfootball.com

Братья Кержаковы воссоединились в родном «Зените» лишь в 2015-м. И, наверное, это нормально, что карьера Александра получилась более яркой. Во-первых, Саша старше и заявил о себе раньше. Во-вторых, он нападающий, а нападающие всегда на виду, в отличие от вратарей – если ты, конечно, не Чиловерт, Рене Игита или Рожерио Сени. И в-третьих, Саша был нападающим-убийцей, которых в России уже давно не было, а вратарей уровня Михаила Кержакова хватало всегда. Тем не менее, Михаил сумел сквозь тернии «Анжи», «Алании» и нижегородской «Волги» доказать «Зениту», что он тоже достоит защищать цвета клуба из Санкт-Петербурга. Уж чего-чего, а характера хватало обоим братьям.



Дмитрий и Кирилл Комбаровы



Фото sports.ru

Дмитрий и Кирилл Комбаровы вместе ушли из «Спартака» в «Динамо», вместе же вернулись и обратно. Сложно сказать, в чем принципиальное отличие в уровне игры братьев, но Дима закрепился в основе «красно-белых», стал чемпионом России и регулярно вызывается в сборную, а Кирилл… Кирилл заказывает на день рождения сына медведя.

Владимир и Георгий Габуловы



Фото sports.ru



Голкипер Владимир Габулов старше своего брата-полузащитника Георгия на 5 лет. Казалось бы разница небольшая, но по меркам футбола – это серьезно. Карьерный путь игроков получился разным, начиная от детской школы. Габулов-старший долгое время входил в элиту российских голкиперов (по мнению Черчесова, входит в нее до сих пор), выступал в «Динамо» и ЦСКА, а Георгий ограничился командами среднего уровня. Лишь раз братьям удалось оказаться в одной команде – в 2012 году в «Анжи».

Роман и Алексей Еременко



Фото prosports.kz



Дети советского футболиста Алексея Еременко начинали свою футбольную карьеру в Финляндии, где их отец сам заканчивал играть, а затем начал здесь и тренировать. Алексей старше Романа на 4 года и к тому моменту, когда младший брат перешел во взрослый футбол, он уже сменил три клуба. В дальнейшем Алексей продолжит обширные скитания по миру, поиграв в общей сложности в 13 командах. Роман – менее склонен к смене обстановки, но однажды, если не считать сборную Финляндии, они с братом всё же пересеклись – с 2011-го по 2013-й оба выступали в казанском «Рубине». Для Алексея «Рубин» был своего рода завершением больших футбольных амбиций, а для Романа, напротив – новым вызовом в карьере. После Казани младший Еременко перешел в ЦСКА, где стал чемпионом России и регулярно играл в Лиге чемпионов. Но сейчас в его карьере наступили смутные времена – футболист отбывает дисквалификацию за употребление кокаина и когда вернется на поле пока неизвестно.

В семье Еременко есть еще и третий брат – Сергей, который ныне выступает за «Базель». Возможно, когда-нибудь и его мы увидим в российском чемпионате.

Павел, Кирилл и Николай Погребняки



Фото green-bean.ru



Братьев Погребняков тоже трое: Павел, Кирилл и Николай, причем последние двое – близнецы. Эти ребята выбиваются из общей массы, поскольку: а) это – трио и б) в отличие от остальных братьев в нашей подборке, вместе они не играли. Впрочем, всё еще впереди, хотя шансы на семейный дуэт остались, пожалуй, только у Кирилла и Николая. Старший и самый известный из Погребняков – Павел – вот-вот завершит свою запоминающуюся карьеру.

Руслан и Рустем Мухаметшины



Фото rybinsk-once.ru



Воспитанники казанского футбола Руслан и Рустем Мухаметшины долгое время являлись символом саранской «Мордовии». В 2009 году они оказались в соседней республике и прошли с местной командой путь от середняка ФНЛ до команды Премьер-лиги. Дополнительным показателем их заслуг стало то, что в 32 года Руслан всё-таки обратил на себя внимание родного «Рубина» и успел даже поиграть с ним в Лиге Европы. Но закрепиться в более классной команде ему не удалось, и он вернулся в «Мордовию». Правда, задержался там тоже не долго, уехав затем в тульский «Арсенал», а следом – в казахстанский «Тараз». Рустем же был верен саранчанам вплоть до 2015-го, но и ему захотелось что-то поменять. Футболист перешел в «Тосно», с которым в этом сезоне снова попытается завоевать Премьер-лигу.

Джамбулад и Георгий Базаевы



Фото eurosport.ru



Джаба и Гия запомнились игрой за «Аланию», выступая здесь и в разные годы, и вместе. Помимо команды из Владикавказа Джамбулад пробовал себя в «Зените» и «Рубине», но лучше, чем в «Алании» ему не было нигде. Георгий же неплохо показал себя еще и в «Луче-Энергии».

Руслан и Беслан Аджинджалы



Фото kuban24.tv



Вплоть до 2001 года браться Аджинджалы были не разлей вода: «Динамо» (Гагра), «Динамо» (Сухуми), «Дружба» (Майкоп), «Балтика», «Торпедо-ЗИЛ». Но затем каждый решил пойти своей дорогой. Беслан перешел в «Торпедо», а Руслан отправился в «Уралан». Спустя пять лет они снова встретились – в далеком Владивостоке, но поиграли вместе всего один сезон. Беслан затем сменил еще 5 команд и в итоге вернулся в «Луч-Энергию», где завершил карьеру. А Руслан оставил о себе приятную память болельщикам «Крыльев» и «Волги», после чего закончил играть в «Краснодаре», где впоследствии остался работать помощником главного тренера. Сначала им был Олег Кононов, а сейчас он трудится в тренерском штабе Игоря Шалимова.

Текст: Эмиль АЛИЕВ