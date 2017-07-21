Бердыев против Манчини и другие сюжеты 2-го тура РФПЛ

Эмиль Алиев – Казань



Дуэль тура

Когда наши тренеры встречаются с топ-специалистами из Европы – это всегда интересно. И в этом сезоне ждать матчей российских команд в еврокубках не придется. Спасибо «Зениту», который пригласил к себе Роберто Манчини. Чемпион Англии с «МанСити», трехкратный чемпион Италии с «Интером» – такие люди в наших клубах еще не работали.

Но это совсем не значит, что в России у Манчини нет достойных оппонентов, и одним из них является Курбан Бердыев. В эту субботу нас ожидает потрясающая тренерская дуэль. Дополнительного смака их очной встрече добавляет тот факт, что и возвращение Бердыева в «Рубин», и приход Манчини в «Зенит» направлены на возвращение команд на самую вершину после некоторого регресса.

Оба пока испытывают определенные сложности – времени на то, чтобы наиграть состав и полностью донести свои мысли до футболистов было мало. Но тем более непредсказуемым будет предстоящий матч.



Зенит – Рубин

22 июля, 17.30. Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)

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Дерби тура



ФОТО loko.news



У московских болельщиков свои интересы – вслед за дерби «Динамо» - «Спартак» в первом туре их ждет встреча ЦСКА и «Локомотива». Взаимоотношения «армейцев» и «железнодорожников» не столь принципиальные, но от этого матч не становится менее интересным. Тем более, что обе команды начали чемпионат с победы – ЦСКА уверенно обыграл «Анжи», а «Локо» не без труда одолел тульский «Арсенал». И не нужно говорить, что впереди еще весь чемпионат – очки нужно считать не по весне, а каждую неделю.



ЦСКА – Локомотив

21 июля, 19.30. Москва, стадион «Арена ЦСКА»

Судья: Сергей Карасев (Москва)

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Мотивация тура



ФОТО rfpl.org



«Спартак» приступил к защите титула сильнейшей команды страны, но споткнулся уже на первом препятствии. Ведя 2:0 по ходу матча с «Динамо», команда Массимо Карреры пропустила два мяча во втором тайме и упустила столь нужную победу. Ближайший матч с «Уфой» – отличная возможность доказать болельщикам и всей футбольной общественности, что та неудача просто недоразумение. Впрочем, и у «Уфы» мотивация серьезная – отнять очки у чемпиона.



Уфа – Спартак

23 июля, 15.00. Уфа, стадион «Нефтяник»

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

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Шанс тура



ФОТО dvhab.ru

Дебютант высшего футбольного дивизиона СКА-Хабаровск в этом туре отправится в гости к тульскому «Арсеналу». Вывеска может показаться неброской, но, судя по тому, как уверенно выглядели туляки в Москве против «Локомотива» и как дерзко сыграли хабаровчане с «Зенитом», стоит ждать довольно яркого футбола. Для обеих команд предстоящий матч – шанс набрать первые очки в чемпионате. А для нападающего СКА Хуана Лескано – возможность забить-таки ударом рабоной.



Арсенал – СКА-Хабаровск

24 июля, 19.30. Тула, стадион «Арсенал»

Судья: Евгений Турбин (Дмитров)

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Андердог тура



ФОТО fctosno.ru

Другой новичок РФПЛ «Тосно» ждет встреча с «Краснодаром», который после эффектной победы над «Рубином», наверняка, задерет голову. На самом же деле все это может только сыграть на руку гостям, притом, что в футбол команда Дмитрия Парфёнова тоже играть умеет. И выводы букмекеров, по которым шансы «Тосно» даже на ничью рассматриваются как очень призрачные, кажутся несколько поспешными.



Краснодар – Тосно

22 июля, 20.00. Краснодар, стадион «Краснодар»

Судья: Алексей Еськов (Москва)

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Другие матчи 2-го тура:

Анжи – Амкар

21 июля, 19.30. Каспийск, стадион «Анжи-Арена»

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

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Динамо – Урал

23 июня, 17.30. Химки, стадион «Арена Химки»

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

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Ростов – Ахмат

23 июня, 20.00. Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2»

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)

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