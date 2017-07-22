Итальянские шахматы. Манчини дожал Бердыева

... Крыша арены закрыта. Дышится тяжело. 92-я минута, на табло 1:1. Кажется, что от этой густой ничьей уже никому не уйти, но вот Кришито, как обычно, просто грузит на голубой цвет куда-то в район вратарской и Дриусси опережает Кудряшова на миллиметр – 2:1. Манчини ликует, на Кузьмина больно смотреть. "Рубин" Бердыева не был хуже, но у Питера 6 очков на старте сезона – у Казани 0.



ИДЕЯ БЕРДЫЕВА



Колендарь "Рубина" – это как вторые сутки в казино Монте-Карло – ещё чуть-чуть и можно стреляться. В такой ситуации мозги гениев порой выдают космические вещи. Как иначе объяснить те фамилии, которые читались в стартовом протоколе казанцев? Там было 9 (девять) россиян! Что это? Разговоры о том, что Бердыев может возглавить сборную ходили еще пару месяцев назад, но сейчас вроде бы уже утихли. Никаких разумных объяснений этому не было и нет. Хочется полемики, но еще не время, давайте просто отнесемся к этому ходу Бердыева, как к чему-то безумно тонкому, для обычных людей неподвластному. Только вот Канунников и Жемалетдинов это совсем не тонко и не интересно. На мой скромный вкус – это самыая ограниченная пара форвардов в истории казанской команды со времен Жозе Алоизиу и Рихарда Досталека. Но не зря говорят, что у Бердыева заиграет даже манекен. Первый гол Жемалетдинова в майке "Рубина" Рифат забил в Петербурге – 0:1.



КОКОРИН - ДА, ДЗЮБА - НЕТ



"Рубин" впереди, у соперника остается тайм и понятно, что он будет лезть вперед – это идеальный расклад для Бердыева. С Паредесом, Смольниковым и Дзюбой казанцы справились, но игру начал вести Кузяев, а Кокорин заиграл так, как в дубле "Динамо", когда до "Феррари" и шампанского было ещё лет 10. Набиуллин зевнул Кокорина и тот моментально скинул на Дриусси, которого бросил Камболов – 1:1.

Да, гол смотрелся слегка дёшево, но Бердыев не отступил от плана. Местом матовой атаки он выбрал 63-ю минуту. Понятно, что Азмун обязан был выйти вместо любого из нападающих, но ведь иранцу нужно ещё и дать пас. Вариант двойной замены с Лестьенном смотрелся бы шикарно, но бельгиец не попал в запас. Зато на скамейке были Рочина и Цакташ. Это были те самые тузы в рукаве, но в последний момент Бердыев решил дать шанс Караденизу. Это было ошибкой. "Рубин" сам лишил себя контратак. Карадениз, как мы знаем, совсем без последнего паса, это не тот игрок, который хорош в развитии атак и уж точно не помощник в силовой борьбе. Его ноги были легки ещё три года назад, но не сегодня. Иванович боялся Азмуна, но точно не Карадениза.



Манчини заменил Дзюбу и не пожал тому руки. Я говорю об этом не просто так – следом итальянский тренер "дал пять" замененному Шатову. Манчини верил в Кокорина и Дриусси и аргентинец в итоге отплатил золотой монетой. Дела у Дзюбу в Питере все хуже.



СТАЛО ЛУЧШЕ?



Если говорить откровенно и честно, то "Зенит" силен. У команды уже виден стержень и рисунок и она, естественно, будет прибавлять. А если добавить к этому "фактор Манчини" и пропуск Лиги чемпионов, то можно сказать уже сейчас, что Петербург главный претендент на чемпионство. С "Рубином" Манчини было безумно сложно. С Григоряном, Божевичем, Гаджиевым и Тархановым будет заметно легче.

А что "Рубин"? Стройка Бердыева затягивается. Если Казань не победит в третьем матче чемпионата, то можно начинать бить тревогу.

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин – 2:1 (0:1). 22 июля 2017. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». Судья – Сельдяков (Балашиха).

Голы: Дриусси, 52, 90+ – Жемалетдинов, 45+.

Рубин: Рыжиков (в), Набиуллин, Кудряшов, Гранат, Камболов, Кузьмин (к), М'Вила, Сонг, Оздоев, Жемалетдинов (Карадениз, 64), Канунников (Азмун, 64).

Запасные: Фильцов (в), Акмурзин (в), Санчес, Бауэр, Самбрано, Сорокин, Цакташ, Рочина.

Зенит: Лунёв (в), Кришито (к), Иванович, Нету, Смольников, Кузяев, Паредес, Кокорин, Шатов (Полоз, 80), Дзюба (Жулиано, 65), Дриусси (Ерохин, 90+).

Запасные: Лодыгин (в), Кержаков (в), Анюков, Хави Гарсия, Жирков, Терентьев, Карпов, Эрнани.

Предупреждения: Набиуллин, 14; Карадениз, 73.

Фото: ФК "Рубин"