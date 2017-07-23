Сергей Семак: тур 2 — полёт нормальный

Первый матч сезона башкортостанский коллектив провёл против дебютанта премьер-лиги — Тосно, и одержал победу с минимальным счётом. Со Спартаком Семак на посту главного тренера Уфы уже встречался, произошло это 9 апреля 2017 года. В том матче уфимцы, несмотря на отчаянное сопротивление пропустили 3 мяча и уступили со счётом 1:3.

Спартак в новом сезоне упустил победу в матче против, вернувшегося из ФНЛ Динамо, из-за гола Александра Ташаева на 90-й минуте. На матч против команды Семака Массимо Каррера выпустил практически совсем другой состав. Главной неожиданностью стало то, что на скамейке остался капитан красно-белых Денис Глушаков, а повязка перекочевала к голкиперу Артёму Реброву.

Как все и ожидали начался матч под диктовку москвичей, Спартак владел мячом и проводил большую часть времени на половине поля соперника. Уфа довольно долго не могла перейти в свою хвалёную контратаку, но по итогам первого тайма хозяева нанесли всего на один удар меньше действующих чемпионов, но вот с ударами в створ всё выглядело по иному (6:2 в пользу Спартака). Но по-настоящему опасных моментов у обеих команд было не так много, но стоит отметить, что первый голевой момент создали хозяева. По ходу второго тайма казалось, что если не сейчас, то в следующей атаке так точно москвичи откроют счёт, но этого не происходило.

А вот хозяева на 65 минуте сумели отправить мяч в сетку, Слай (Сильвестр Игбун) протолкнул мяч под Ребровым, но гол был отменён из-за офсайда.

Остаток матча спартаковцы также полностью контролировали, также могли открыть счёт, при том много раз, но Александр Беленов на протяжении всего матча был надёжен и стал если не лучшим, то абсолютно точно одним из лучших игроков матча.

Команда Семака довольно неплохо начала сезон, но делать какие-либо выводы ещё рано, а в следующем туре Уфа поедет в Екатеринбург. Спартак же примет у себя Краснодар.