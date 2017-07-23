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Сергей Семак: тур 2 — полёт нормальный

Сергей Семак впервые начал сезон в качестве главного тренера, и уже во втором туре судьба и календарь РФПЛ свели его команду с действующим чемпионом России — московским Спартаком.

NekitArmandych
Никита Арманд
Сергей Семак: тур 2 — полёт нормальный
УфаБеленов, Сухов, Аликин, Тумасян (Живоглядов 65), Табидзе, Йокич, Пауревич, Обляков, Карп (Стоцкий 79), Игбун, Фатай (Кротов 61)
СпартакРебров, Петкович (Тигиев 64), Джикия, Боккети, Д. Комбаров, Тимофеев (Глушаков 71), Промес, Фернандо, Попов, Бакаев (Мельгрехо 68), Зе Луиш
судьяАлексей Сухой Предупреждения: Д. Комбаров 77, Табидзе 80
ПРОИСШЕСТВИЯМатч 2-го тура РФПЛ. Стадион Нефтяник (Уфа) 12571 зритель

Первый матч сезона башкортостанский коллектив провёл против дебютанта премьер-лиги — Тосно, и одержал победу с минимальным счётом. Со Спартаком Семак на посту главного тренера Уфы уже встречался, произошло это 9 апреля 2017 года. В том матче уфимцы, несмотря на отчаянное сопротивление пропустили 3 мяча и уступили со счётом 1:3.  

Спартак в новом сезоне упустил победу в матче против, вернувшегося из ФНЛ Динамо, из-за гола Александра Ташаева на 90-й минуте. На матч против команды Семака Массимо Каррера выпустил практически совсем другой состав. Главной неожиданностью стало то, что на скамейке остался капитан красно-белых Денис Глушаков, а повязка перекочевала к голкиперу Артёму Реброву.  

Как все и ожидали начался матч под диктовку москвичей, Спартак владел мячом и проводил большую часть времени на половине поля соперника. Уфа довольно долго не могла перейти в свою хвалёную контратаку, но по итогам первого тайма хозяева нанесли всего на один удар меньше действующих чемпионов, но вот с ударами в створ всё выглядело по иному (6:2 в пользу Спартака). Но по-настоящему опасных моментов у обеих команд было не так много, но стоит отметить, что первый голевой момент создали хозяева. По ходу второго тайма казалось, что если не сейчас, то в следующей атаке так точно москвичи откроют счёт, но этого не происходило. 

А вот хозяева на 65 минуте сумели отправить мяч в сетку, Слай (Сильвестр Игбун) протолкнул мяч под Ребровым, но гол был отменён из-за офсайда.

Остаток матча спартаковцы также полностью контролировали, также могли открыть счёт, при том много раз, но Александр Беленов на протяжении всего матча был надёжен и стал если не лучшим, то абсолютно точно одним из лучших игроков матча.  

Команда Семака довольно неплохо начала сезон, но делать какие-либо выводы ещё рано, а в следующем туре Уфа поедет в Екатеринбург. Спартак же примет у себя Краснодар.  

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