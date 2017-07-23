Дубль Дриусси, порка ЦСКА и ничейный «Спартак». Обзор 2-го тура РФПЛ

«Зенит» вернулся?

Привычная некогда картина – «Зенит» на первом месте – снова перед глазами. Роберто Манчини не жалуется на судей, а просто берет двух аргентинцев, находит нужные слова для Кокорина и команда играет. «Рубин» держался и даже имел шансы увезти из Питера победу. Но больше одного мяча забить не удалось, а единственный гол был забит лишь после ошибки Нету, который полностью оправдал свою фамилию – Жемалетдинов его просто не заметил. Для Рифата этот гол стал дебютным в составе «Рубина». Но не он один праздновал это событие. Питерский новичок Себастьян Дриусси начал еще круче, оформив дубль. Второй гол особенно показателен - кажется, у парня большое будущее. А пока он приносит победу своей новой команде на последних минутах матча.

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Нет защиты – возьмем атакой!

Баринов в центре обороны, 19-летний нападающий Лысов – левый латераль, Фарфан – правый… И это – против вице-чемпиона страны ЦСКА. Юрий Сёмин вынужден искать варианты пока два его основных защитника – Ведран Чорлука и Виталий Денисов – травмированы. Но что делать, если оборона сейчас – не самое сильное звено? Правильно – атаковать. «Локомотив» не боялся идти вперед и порой просто лишал «армейцев» мяча. Благо, впереди есть Ари, Миранчук, Фернандеш – ребята, которые дружат с этим шарообразным предметом. Да и в защите «Локо», с учетом своих проблем, сыграл уверенно. Всё это вкупе дало закономерный результат – три забитых гола при одном пропущенном. Ну, а ЦСКА просто получил показательную порку накануне первого матча квалификации Лиги чемпионов против греческого АЕКа. Надеемся, что Виктор Ганчаренко сделает правильные выводы.

Семак скушал «мясо»

У «Спартака» до Лиги чемпионов время еще есть, но сейчас как раз надо набирать очки в чемпионате, а с этим у команды Массимо Карреры пока беда. Вслед за упущенной победой над «Динамо» в прошлом туре, спартаковцы скатали нулевую ничью с «Уфой». Сергей Семак уже традиционно связал соперника по рукам и ногам, а фортуну пристегнул наручниками к батарее. 22 удара, 13 в створ – «Спартак» пытался победить, но увез из столицы Башкирии только одно очко. Всего по итогам двух туров у «красно-белых» их два – график, который сложно назвать чемпионским.

«Мужики» тоже плачут

«Ростов» потерпел первое поражение после ухода Бердыева. Это должно было случиться, но случилось слишком быстро, да еще и на своем поле. Стадион еще не успел забыть тех «мужиков», которые без страха выходили играть против «Баварии», «Атлетико» и МЮ. А приобретение новых игроков на смену ушедшим героям сохранило в болельщиках иллюзию благополучия. Но сегодня «Ростов» постепенно превращается в обычного середняка и это очень печально. Возможно, на смену ростовчанам придет ФК «Ахмат». Грозненцы начали сезон с двух побед и показывают довольно качественный футбол. Но самое главное - у них есть амбиции.

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Все результаты 2-го тура РФПЛ:

ЦСКА – Локомотив – 1:3

Анжи – Амкар – 1:0

Зенит – Рубин – 2:1

Краснодар – Тосно – 2:0

Ростов – Ахмат – 0:1

Динамо – Урал – 0:1

Уфа – Спартак – 0:0

Арсенал – СКА-Хабаровск (24 июля, 19.30)

Турнирная таблица: