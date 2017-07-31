Голешник Фернандо, спич Григоряна, бесвкусные дерби и другие мгновения 3-го тура РФПЛ

Чемпион снова выигрывает

Ничьи против «Динамо» и «Уфы» – совсем не то, что ждали от «Спартака» после чемпионства. Многие уже начали говорить о кризисе, моральной усталости, но футбол-то команда Карреры в этих двух матчах показывала неплохой, за исключением второго тайма с «динамовцами». И все же посыпать голову пеплом было слишком рано. Матч против «Краснодара» это доказал. «Спартак» хорош. Да, возможно, в пользу «красно-белых» сыграл тот факт, что на неделе краснодарцы играли в еврокубках, но какое им до этого дело? «Спартак» уверенно обыграл «Краснодар», а вишенкой на торте стал чудо-гол Фернандо со штрафного.

Первая победа Бердыева после возвращения в Казань

51 день и 270 минут – столько прошло с того момента, как из Казани пришла долгожданная для болельщиков «Рубина» весть о возвращении Курбана Бердыева до дебютной победы нового «старого» тренера. Два стартовых тура чемпионата, на который в Татарстане в очередной раз возлагают большие надежды, сложились для команды неудачно. Так было и в первые 45 минут матча с тульским «Арсеналом», но потом Курбан меняет Санчеса на Азмуна и все становится на свои места: «Рубин» играет с позиции силы и набирает три очка. Впереди ЦСКА и «Локомотив» – если и ввязываться в борьбу за высокие места, то начинать нужно сейчас.

«Ахмат» пока без потерь

А ведь мы предупреждали. ФК «Ахмат» в нынешнем сезоне всерьез нацелился на Европу и на старте чемпионата во всеуслышание об этом заявляет. Конечно, три победы из трех возможных еще не гарантируют места под Солнцем по итогам сезона, но заявка неплохая. Да и по игре команда Олега Кононова смотрится уверенно.

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Показали, кто в доме хозяин

Не беремся утверждать, но что-то подсказывает, что в минувшем туре «Зенит» впервые вышел на «Петровский» в качестве гостя. Если кого и стоит называть «бомжами», то соседей из Тосно. Новичок РФПЛ еще не обрел собственного дома, который бы соответствовал хоть каким-то футбольным требованиям. ФНЛ команда провела на стадионе в Великом Новгороде, РФПЛ – играет в Питере. Но, как говорится: «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что в гостях». Гола Александра Кокорина, забитого уже на 10-й минуте, после шикарного паса Шатова хватило «Зениту» для успеха в этом матче. Питерцы продолжают победную серию, а Кокорин – результативную.

Дерби-одногодка

С выходом хабаровского СКА в Премьер-лигу российский футбол получил новое дерби – «армейское». История могла получиться красивая, вот только вряд ли она затянется надолго. ЦСКА даже после трудной игры в Греции в квалификации Лиги чемпионов не испытал проблем с соперником. СКА, увы, разочаровывает. Видимо, яркий первый матч против «Зенита» был лишь следствием эмоций. Серьезно конкурировать в РФПЛ команда пока не в состоянии. А тут еще и Хуан «рабона» Лескано покинул команду, перейдя в «Анжи». Разве имеет смысл говорить о целях команды, когда один из самых ярких игроков уходит в стан прямого конкурента?

Трус-Базелюк, мазохист-Журавель и тренер Григорян

Все, что нужно знать о матче «Анжи» - «Локомотив»:

Хотя нет, позднее Александр Григорян заявил, что давал интервью на эмоциях, но посетовал на провоцирующие и даже агрессивные вопросы со стороны журналистов. При этом свои слова он назад не брал: Базелюк – трус и пусть доказывает, что это не так.

Все результаты 3-го тура РФПЛ:

ЦСКА – СКА-Хабаровск – 2:0

Урал – Уфа – 1:1

Рубин – Арсенал Тула – 2:1

Ахмат – Динамо – 2:0

Амкар – Ростов – 0:1

Локомотив – Анжи – 1:0

Тосно – Зенит – 0:1

Спартак – Краснодар – 2:0

Турнирная таблица:

Фото: rfpl.org, rubin-kazan.ru, pfc-cska.com