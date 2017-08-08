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Всё могут короли — мадридский Реал выиграл Суперкубок УЕФА
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Всё могут короли — мадридский Реал выиграл Суперкубок УЕФА

Команда Зинедина Зидана одержала победу в матче за суперкубок УЕФА в матче против победителя Лиги Европы — Манчестером Юнайтед.

NekitArmandych
Никита Арманд
Реал МадридКейлор Навас; Серхио Рамос; Марсело Виера; Рафаэль Варан; Даниэль Карвахаль; Тони Крос; Лука Модрич; Карлос Казимиро; Иско (Марко Ассенсио 74); Карим Бензема (Криштиану Роналду 83); Гарет Бэйл (Лукас Васкес 74).
Манчестер ЮнайтедДавид де Хеа; Маттео Дармиан; Крис Смоллинг; Виктор Линделёф; Антонио Валенсия; Генрих Мхитарян; Андер Эррера (Маруан Феллайни 56); Неманья Матич; Поль Погба; Джесси Линград (Маркус Рэшфорд 46); Ромелу Лукаку.
ГОЛ1-0 — Казимиро 24; 2-0 — Иско 52; 2-1 — Лукаку 62.
судьяРокки Джанлука (Италия) Линград 42; Карвахаль 84; Рамос 86; Рэшфорд 90.
ПРОИСШЕСТВИЯМатч за суперкубок УЕФА, Реал Мадрид (победитель Лиги Чемпионов):Манчестер Юнайтед (победитель Лиги Европы) Стадион: Филипп 2 Македонский (Скопье, Македония).

Мадридский Реал перед матчем не испытывал серьёзных проблем, главный тренер команды даже решил не выпускать лидера команды Криштиану Роналду в стартвом составе. А вот Жозе Моуринью пришлось Решать задачу со «звёздочкй», чтобы выстроить линию защиты, Люк Шоу, Маркос Рохо и Эшли Янг не смогли принять участие из-за травм, а Эрик Бейи и Фил Джонс дисквалифицированны. 

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По причине многочисленных потерь на поле вышли новички команды  Виктор Линделёф и Неманья Матич, еще один новичок вышел на острие атаки — Ромелу Лукаку, который должен заменить ушедшего Златана Ибрагимовича.

Главный тренер Реала никого из новичков на поле не выпустил, более того стартовый состав отличался от заявки на финальный матч Лиги Чемпионов всего на одну позицию — вместо легендарной семёрки вышел Гарэт Бэйл, для сравнения на финал Лиги Европы в старте вышли только 6 человек из сегодняшнего списка.

Как и ожидалось дьяволы отдали мадридцам мяч и ожидали удачной возможности для контратаки. Нельзя сказать, что преимущество испанской команды было совсем беспросветным, также нельзя сказать, что они создали море опасных моментов у ворот соперника, но свой гол на 24 минуте они забили. 

На второй тайм в составе Манчестера вышел нападающий Маркус Рэшфорд, заменивший Джесси Линграда, но моментального эфекта это не принесло, более того менее чем через десять минут после начала второго тайма Иско второй раз пробил Давида де Хею и казалось похоронил англичан.

По всей видимости испанский коллектив так и подумал, другого объяснения, почему Мадрид так просел ближе к концу матча просто нет. Ромелу Лукаку сократил отставание, после чего Юнайтед имел все шансы сравять счёт и перевести игру в овертайм, но им не хватило везения. 

Несмотря на проваленую концовку матча, Реал абсолютно заслуженно заработал очередной трофей, а у Жозе Моуринью будет шанс поквитаться со своими сегодняшними обидчиками в розыгрыше Лиги Чемпионов.

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